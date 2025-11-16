Βορίζια: Απολογείται τη Δευτέρα ο 23χρονος για τη βόμβα

Σημαντικές εξελίξεις αναμένονται στην υπόθεση της φονικής έκρηξης στα Βορίζια, μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει την Κρήτη και ολόκληρη τη χώρα.

Αύριο το πρωί οδηγείται ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου ο 23χρονος που συνελήφθη ως ύποπτος για την τοποθέτηση της βόμβας στο σπίτι της αντίπαλης οικογένειας – μια ενέργεια που, σύμφωνα με τις αρχές, στάθηκε η αφορμή για την αιματηρή συνέχεια λίγες ώρες αργότερα.

Ο νεαρός, γιος γνωστού προσώπου της περιοχής με το παρατσούκλι «Κούνελος» και ανιψιός του 39χρονου που έπεσε νεκρός στο επεισόδιο που ακολούθησε, αναμένεται να αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή στην έκρηξη. Η πλευρά του επιμένει πως δεν έχει σχέση με τη βόμβα και πως βρισκόταν μακριά από το χωριό την κρίσιμη ώρα.

Τι δείχνει το βίντεο της αστυνομίας

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε ο δημοσιογράφος Αλέξανδρος Γύγος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, η αστυνομία έχει στην κατοχή της βίντεο από κάμερα ασφαλείας, στο οποίο φαίνεται όχημα τύπου Qashqai, ίδιο με αυτό του 23χρονου, να κινείται κοντά στο σημείο της έκρηξης.

Οι αρχές θεωρούν ότι η συγκεκριμένη κίνηση δεν μπορεί να δικαιολογηθεί απλά ως τυχαία παρουσία στην περιοχή, ειδικά λίγη ώρα πριν το συμβάν.

Η οικογένεια, ωστόσο, δίνει διαφορετική εκδοχή: υποστηρίζει πως η συγκεκριμένη διαδρομή είναι ο συνηθισμένος δρόμος που παίρνει ο 23χρονος για να φτάσει στο σπίτι όπου μένει. Κατά συνέπεια, η εμφάνιση του οχήματος δεν αποδεικνύει εμπλοκή.

Το άλλοθι του 23χρονου – Βίντεο από γλέντι σε κέντρο διασκέδασης

Η υπεράσπιση ετοιμάζεται να προσκομίσει βίντεο από το κέντρο διασκέδασης, στο οποίο εμφανίζεται, σύμφωνα με τη μητέρα του και τις μαρτυρίες μελών της οικογένειας, ο 23χρονος να βρισκόταν σε γαμήλιο γλέντι.

Αν το βίντεο αποδειχθεί γνήσιο και ο χρόνος ταυτιστεί με την ώρα της έκρηξης, θα δημιουργήσει σοβαρά ερωτήματα για το κατά πόσο το βίντεο της αστυνομίας αφορά πράγματι τον ίδιο.

Οι αρχές: “Δεν έδρασε μόνος – Υπάρχει συνεργός, ίσως γυναίκα”

Οι αστυνομικές αρχές παραμένουν βέβαιες ότι ο δράστης δεν ενήργησε μόνος. Μάλιστα εξετάζουν το ενδεχόμενο ο συνεργός να είναι γυναίκα, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις.

Το πιο κρίσιμο ζήτημα είναι ότι οι αξιωματικοί αναζητούν τον ηθικό αυτουργό, το πρόσωπο δηλαδή που φέρεται να έδωσε την εντολή για την τοποθέτηση της βόμβας. Το άτομο αυτό παραμένει άγνωστο και εκτός σύλληψης.

Τι αναμένεται τις επόμενες ώρες

Η αυριανή απολογία του 23χρονου αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς οι απαντήσεις του ίσως καθορίσουν:

αν θα προφυλακιστεί

αν θα ανοίξει δρόμος για νέες συλλήψεις

αν θα ξετυλιχθεί το κουβάρι της υπόθεσης που οδήγησε στο αιματηρό φινάλε στο χωριό

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις αρχές να προσπαθούν να ενώσουν τα κομμάτια ενός παζλ που συγκλονίζει την τοπική κοινωνία, η οποία εξακολουθεί να ζει στον ρυθμό της βεντέτας.