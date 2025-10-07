Συγκλονίζει η Κατερίνα Πλουμιδάκη: «Στις 40 εγχειρήσεις θα είμαι καλύτερα»

Η συγγραφέας και δημοσιογράφος, Κατερίνα Πλουμιδάκη, φιλοξενήθηκε στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, το πρωί της Τρίτης 7 Οκτωβρίου, με την οποία ο παρουσιαστής δήλωσε ότι είναι φίλοι.

Η ίδια έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από τη σοβαρή περιπέτεια που βίωσε, όταν μετά από μια επανορθωτική επέμβαση, ο πλαστικός χειρουργός της προκάλεσε ανεπανόρθωτη ζημιά στην εικόνα της.

Σήμερα, η Κατερίνα Πλουμιδάκη βρίσκεται μπροστά σε ακόμη μια δύσκολη δοκιμασία, καθώς ετοιμάζεται να υποβληθεί στο 21ο χειρουργείο της. Όπως έχει ενημερωθεί από τον γιατρό της, αναμένεται να ακολουθήσουν ακόμη 10 με 15 επεμβάσεις. «Στις 40 εγχειρήσεις θα είμαι καλύτερα», αποκάλυψε.

Με συγκλονιστικό τρόπο μίλησε για την περιπέτειά της: «Λειτουργικά θα παραμείνω το ίδιο χάλια μέχρι το 2027. Δεν μπορώ να κλάψω, δεν μπορώ να γελάσω, δεν μπορώ να φιλήσω εδώ και τέσσερα χρόνια. Θεωρώ ότι ανήκω στην ανθρώπινη φυλή οπτικά πια -γιατί ήμουν στην τερατώδη φυλή- αλλά λειτουργικά δεν ανήκω ακόμα στην ανθρώπινη φυλή. Δεν έχω τα χαρακτηριστικά που έχουν όλοι οι άνθρωποι τα τελευταία τέσσερα χρόνια και δεν θα τα έχω για ακόμα δύο».

Συνεχίζοντας, αποκάλυψε τον λόγο που δεν μπορεί να χαμογελάσει: «Ο λόγος που δεν μπορώ να γελάσω είναι επειδή δεν ανοίγει το στόμα πλάγια, το τελικό χειρουργείο το 2027 θα είναι γι’ αυτό το άνοιγμα του στόματος. Αν με εγχειρήσει τώρα, θα ανοίξει η περιοχή στα δύο. Δεν μπορώ να φιληθώ με τον άντρα μου».

Με έντονη συγκίνηση, η Κατερίνα Πλουμιδάκη μίλησε και για την καθημερινή μάχη που δίνει: «Η ζωή μου τα τελευταία τέσσερα χρόνια είναι μία κόλαση, μην κοιτάς που προσπαθώ να το ξεπερνάω και να είμαι καλά. Αντικειμενικά, δεν πάει χειρότερα από αυτό που έχω ζήσει. Το χείλος μου είναι σαν σαμπρέλα. Μπορώ τώρα να πιω από το ποτήρι νερό, αλλά το χείλος μου παίρνει το σχήμα του ποτηριού, είναι σαν σαμπρέλα, δεν είναι στιβαρό. Είναι πολύ μαλακό και το αισθάνομαι σε οτιδήποτε αγγίξω».

Στην ερώτηση του παρουσιαστή για το αν υπήρχαν γιατροί που δεν την αναλάμβαναν, απάντησε: «Ναι. Πήγα σε 24 συνολικά κι Ελλάδα κι Αμερική... Οι 23, κατά ακρίβεια οι 22 μου είπαν "ξέχνα το, θα μείνεις έτσι, τελείωσε, δε φτιάχνεσαι". Έτσι ωραία ευγενικά, στην Αμερική τα λένε και πολύ σταράτα. Ένας μου είπε "μπορούμε να κάνουμε μικρά πράγματα, αλλά δεν μπορώ να σε κάνω κανονική". Οπότε ο 23ος κι ο 24ος μου είπε: "θα σε φέρω όσο πιο κοντά στο κανονικό μπορώ. Δεν θα γίνεις όπως πριν, μου το ξεκαθάρισε, αλλά θα σε φέρω όσο πιο κοντά μπορώ". Αλλά αυτός θεωρείται Νο1 στον κόσμο, είναι στην Ατλάντα, είναι 82 χρονών. Έχει τρομακτική πείρα, έχει διδάξει όλη την Αμερική μαζί με άλλους δύο που δεν υπάρχουν, που δε ζουν. Reconstructive Plastic Surgery, επιδιορθωτική δηλαδή, γιατί αυτό χρειάζομαι εγώ προφανώς. Άρα είναι αυτός που δίδαξε τους καλούς γιατρούς της Αμερικής».