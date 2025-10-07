Συγκλονίζει η Κατερίνα Πλουμιδάκη: «Στις 40 εγχειρήσεις θα είμαι καλύτερα»

Όσα αποκάλυψε η συγγραφέας στον Γιώργο Λιάγκα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
07.10.25 , 13:29 Συγκλονίζει η Κατερίνα Πλουμιδάκη: «Στις 40 εγχειρήσεις θα είμαι καλύτερα»
07.10.25 , 13:24 Η Ελλάδα ανάμεσα στις «gym junkie» χώρες
07.10.25 , 13:17 Ζευγάρι βρέθηκε νεκρό στη μπανιέρα μετά τα γενέθλια της 4χρονης κόρης τους
07.10.25 , 13:02 Συγκινήθηκε η Ράνια Θρασκιά για το διαζύγιό της - «Είναι επίτευγμα ζωής»
07.10.25 , 13:01 H Άννα Βίσση ζωντανά τον Οκτώβριο σε Ντίσελντορφ, Στουτγκάρδη και Μόναχο
07.10.25 , 13:00 Πανσέληνος στον Κριό: Ένταση, πάθος και… παρεξηγήσεις- Ποιοι να προσέξουν;
07.10.25 , 12:50 Οι δίδυμοι Σερραίοι αθλητικογράφοι χτυπούν την πόρτα του Cash Or Trash
07.10.25 , 12:49 Μεσημέριασε και ο Γιώργος Ρήγας έδωσε μία εύκολη και νόστιμη συνταγή
07.10.25 , 12:40 Τι είναι το ψηφιακό ευρώ και πότε θα αρχίσει να εφαρμόζεται
07.10.25 , 12:40 Αττικόν: Έδωσαν λάθος αντιβιοτικό σε 22χρονη - Υπέστη αλλεργικό επεισόδιο
07.10.25 , 12:28 Μπήκαν οι πρώτες έξυπνες κάμερες της Τροχαίας - Τα 41 σημεία στην Αττική
07.10.25 , 12:26 Μπαμπινιώτης: To «αδικαιολόγητο» λάθος με την απόστροφο στο «εξ»!
07.10.25 , 12:01 Shopping με στιλ: Οι Πρέλεβιτς δείχνουν πώς ντύνεσαι κομψά χωρίς υπερβολές!
07.10.25 , 11:53 Δημήτρης Αρβανίτης: Σχολίασε Λαζόπουλο, Μπισμπίκη, Καπουτζίδη & Σεφερλή
07.10.25 , 11:47 Και δεύτερος έρωτας στη Φάρμα - Η Βαλεντίνα πιο αποκαλυπτική από ποτέ!
«Οι γιατροί δεν μπόρεσαν να βοηθήσουν» - Ο Τσακίρογλου μιλά για τη Διαβάτη
Ζευγάρι βρέθηκε νεκρό στη μπανιέρα μετά τα γενέθλια της 4χρονης κόρης τους
Άση Μπήλιου: Έρχεται μια «δρακουλίστικη» πανσέληνος
Μεσσηνία: Τα σενάρια για τη διπλή δολοφονία – Άφησε τον ανιψιό να ζήσει
Συγκινήθηκε η Ράνια Θρασκιά για το διαζύγιό της - «Είναι επίτευγμα ζωής»
Καλιφόρνια: Τρεις φοιτητές κάηκαν ζωντανοί μέσα σε ηλεκτρικό αυτοκίνητο
Μπήκαν οι πρώτες έξυπνες κάμερες της Τροχαίας - Τα 41 σημεία στην Αττική
Ο γιος του Ευάγγελου Αποστολάκη ανάμεσα στους 27 συλληφθέντες στο Ισραήλ
Συγκλονίζει η Κατερίνα Πλουμιδάκη: «Στις 40 εγχειρήσεις θα είμαι καλύτερα»
Ιωάννα Τούνη: Η πρώτη επίσημη εμφάνιση με τον νέο της σύντροφο
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή του ΑΝΤ1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η συγγραφέας και δημοσιογράφος, Κατερίνα Πλουμιδάκη, φιλοξενήθηκε στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, το πρωί της Τρίτης 7 Οκτωβρίου, με την οποία ο παρουσιαστής δήλωσε ότι είναι φίλοι.

Κατερίνα Πλουμιδάκη: Τα χείλη της... σάπισαν μετά από πλαστική επέμβαση

Η ίδια έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από τη σοβαρή περιπέτεια που βίωσε, όταν μετά από μια επανορθωτική επέμβαση, ο πλαστικός χειρουργός της προκάλεσε ανεπανόρθωτη ζημιά στην εικόνα της.

Συγκλονίζει η Κατερίνα Πλουμιδάκη: «Στις 40 εγχειρήσεις θα είμαι καλύτερα»

Σήμερα, η Κατερίνα Πλουμιδάκη βρίσκεται μπροστά σε ακόμη μια δύσκολη δοκιμασία, καθώς ετοιμάζεται να υποβληθεί στο 21ο χειρουργείο της. Όπως έχει ενημερωθεί από τον γιατρό της, αναμένεται να ακολουθήσουν ακόμη 10 με 15 επεμβάσεις. «Στις 40 εγχειρήσεις θα είμαι καλύτερα», αποκάλυψε.

Με συγκλονιστικό τρόπο μίλησε για την περιπέτειά της: «Λειτουργικά θα παραμείνω το ίδιο χάλια μέχρι το 2027. Δεν μπορώ να κλάψω, δεν μπορώ να γελάσω, δεν μπορώ να φιλήσω εδώ και τέσσερα χρόνια. Θεωρώ ότι ανήκω στην ανθρώπινη φυλή οπτικά πια -γιατί ήμουν στην τερατώδη φυλή- αλλά λειτουργικά δεν ανήκω ακόμα στην ανθρώπινη φυλή. Δεν έχω τα χαρακτηριστικά που έχουν όλοι οι άνθρωποι τα τελευταία τέσσερα χρόνια και δεν θα τα έχω για ακόμα δύο».

«Πήγα να πεθάνω από μια σαλάτα - Μου άνοιξαν τον πνεύμονα και το συκώτι»

Συνεχίζοντας, αποκάλυψε τον λόγο που δεν μπορεί να χαμογελάσει: «Ο λόγος που δεν μπορώ να γελάσω είναι επειδή δεν ανοίγει το στόμα πλάγια, το τελικό χειρουργείο το 2027 θα είναι γι’ αυτό το άνοιγμα του στόματος. Αν με εγχειρήσει τώρα, θα ανοίξει η περιοχή στα δύο. Δεν μπορώ να φιληθώ με τον άντρα μου».

Συγκλονίζει η Κατερίνα Πλουμιδάκη: «Στις 40 εγχειρήσεις θα είμαι καλύτερα»

Με έντονη συγκίνηση, η Κατερίνα Πλουμιδάκη μίλησε και για την καθημερινή μάχη που δίνει: «Η ζωή μου τα τελευταία τέσσερα χρόνια είναι μία κόλαση, μην κοιτάς που προσπαθώ να το ξεπερνάω και να είμαι καλά. Αντικειμενικά, δεν πάει χειρότερα από αυτό που έχω ζήσει. Το χείλος μου είναι σαν σαμπρέλα. Μπορώ τώρα να πιω από το ποτήρι νερό, αλλά το χείλος μου παίρνει το σχήμα του ποτηριού, είναι σαν σαμπρέλα, δεν είναι στιβαρό. Είναι πολύ μαλακό και το αισθάνομαι σε οτιδήποτε αγγίξω».

Στην ερώτηση του παρουσιαστή για το αν υπήρχαν γιατροί που δεν την αναλάμβαναν, απάντησε: «Ναι. Πήγα σε 24 συνολικά κι Ελλάδα κι Αμερική... Οι 23, κατά ακρίβεια οι 22 μου είπαν "ξέχνα το, θα μείνεις έτσι, τελείωσε, δε φτιάχνεσαι". Έτσι ωραία ευγενικά, στην Αμερική τα λένε και πολύ σταράτα. Ένας μου είπε "μπορούμε να κάνουμε μικρά πράγματα, αλλά δεν μπορώ να σε κάνω κανονική". Οπότε ο 23ος κι ο 24ος μου είπε: "θα σε φέρω όσο πιο κοντά στο κανονικό μπορώ. Δεν θα γίνεις όπως πριν, μου το ξεκαθάρισε, αλλά θα σε φέρω όσο πιο κοντά μπορώ". Αλλά αυτός θεωρείται Νο1 στον κόσμο, είναι στην Ατλάντα, είναι 82 χρονών. Έχει τρομακτική πείρα, έχει διδάξει όλη την Αμερική μαζί με άλλους δύο που δεν υπάρχουν, που δε ζουν. Reconstructive Plastic Surgery, επιδιορθωτική δηλαδή, γιατί αυτό χρειάζομαι εγώ προφανώς. Άρα είναι αυτός που δίδαξε τους καλούς γιατρούς της Αμερικής».

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΛΟΥΜΙΔΑΚΗ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΓΚΑΣ
 |
ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top