Σοφία Μουτίδου: Μίλησε πρώτη φορά για τον σύντροφό της

Η σπάνια αναφορά στην προσωπική της ζωή

Σοφία Μουτίδου: Μίλησε πρώτη φορά για τον σύντροφό της
Καλεσμένη στην εκπομπή Buongiorno του Mega ήταν η Σοφία Μουτίδου το πρωί της Τρίτης όπου, μεταξύ άλλων, μίλησε για τη νέα εκπομπή που ετοιμάζει στο OPEN με την Ελίνα Παπίλα, την Έλενα Χριστοπούλου και τη Δάφνη Καραβοκύρη, όπου πρόκειται για κάτι παρόμοιο με το αμερικάνικο The View.

Σοφία Μουτίδου: Μίλησε πρώτη φορά για τον σύντροφό της

Προς το τέλος της κουβέντας με τη Φαίη Σκορδά, αναφέρθηκε και στον ρόλο του συντρόφου της μέσα στο σπίτι και για το πώς την βοηθάει στην καθημερινότητά της, λέγοντας: «Συνεχίζω τις σπουδές μου, είμαι τρίτο έτος και το έβαλα σαββατοκύριακο γιατί δε βγαίνει πλέον, έχω και το θέατρο, και τα σεμινάρια. Είμαι φουλ στο σπίτι, όλη την ώρα στο σπίτι είμαι δεν το αφήνω, και την κόρη μου και το αγόρι. Αν δεν υπάρχει συνολική αντιμετώπιση από το σπίτι δεν βγαίνει. Εγώ έχω ένα χούι να βάζω την Δήμητρα στο σχολικό, παρόλο που είναι 16, τώρα έμαθε να ξυπνά μόνη της. 

Σοφία Μουτίδου: «Είναι πολύ σεξιστικό να ρωτάτε αν...»

Ο άντρας μου με βοηθάει πάρα πολύ, μαγειρεύει πάρα πολύ, πλέον του αρέσει πολύ η μαγειρική. Η κόρη μου είναι ανερξάρτητη, κάνει τα μαθήματά της μόνη της. Τους είπα ότι αν δε βοηθήσετε δε βγαίνει και αμέσως όλοι συγκεντρωθήκαμε. Δεν είμαστε απλά τρία άτομα, είναι ένα μεγάλο σύστημα. Είναι περίοδοι και περίοδοι στην κάθε οικογένεια, δεν είναι το ίδιο πάντα».

Σοφία Μουτίδου: Μίλησε πρώτη φορά για τον σύντροφό της

Ποιος είναι ο σύντροφος της Σοφίας Μουτίδου

Σε παλιότερη ανάρτησή της στο Instagram, η Σοφία Μουτίδου μοιράστηκε φωτογραφίες από τις διακοπές της, αφήνοντας τους followers της να ρίξουν μια ματιά στις καλοκαιρινές της περιπέτειες. Το βλέμμα, όμως, τράβηξε μια ιδιαίτερη φωτογραφία, στην οποία ποζάρει ευδιάθετη πλάι στον σύντροφό της, Κωνσταντίνο. Ο γοητευτικός άντρας δίπλα της, που σπάνια κάνει δημόσιες εμφανίσεις, τη στηρίζει τα τελευταία 15 χρόνια.

Σοφία Μουτίδου: Μίλησε πρώτη φορά για τον σύντροφό της

Είναι ηχολήπτης στο επάγγελμα και σταθερός συνεργάτης της στις stand-up παραστάσεις της, δεν είναι μόνο ο σύντροφός της αλλά και φίλος από τα παλιά, αφού γνωρίζονται από τα παιδικά τους χρόνια. Η σχέση τους ξεκίνησε το 2010 και από τότε πορεύονται μαζί με διακριτικότητα και αμοιβαίο σεβασμό, αποφεύγοντας τα φώτα της δημοσιότητας. 

Σοφία Μουτίδου: Δείτε τον σύντροφό της, Κωνσταντίνο

Ο σύντροφος της ηθοποιού έχει αναπτύξει έναν ιδιαίτερο δεσμό και με την κόρη της Σοφίας, τη Δήμητρα, ενώ όλοι μαζί ζουν κάτω από την ίδια στέγη στην περιοχή της Πλατείας Αμερικής. Παρά τη γνωριμία τους που μετρά δεκαετίες, είναι λίγες οι φορές που η ηθοποιός έχει επιλέξει να μοιραστεί τέτοιες στιγμές τόσο προσωπικού χαρακτήρα.

