Συγκινήθηκε η Ράνια Θρασκιά για το διαζύγιό της - «Είναι επίτευγμα ζωής»

Η Ράνια Θρασκιά υπήρξε μία από τις πιο αγαπημένες παρουσιάστριες της ελληνικής τηλεόρασης. Τα τελευταία χρόνια εργάζεται ως Παιδαγωγός – Οικογενειακή Σύμβουλος και Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας MSc, ενώ πριν από λίγους μήνες η βουλευτής μετακινήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ στο ΠΑΣΟΚ.

Το πρωί της Τρίτης μίλησε αποκλειστικά στο Breakfast@Star και τη Λιλή Πυράκη και δήλωσε ευγνώμων για την πολιτική της διαδρομή: «Είμαι χαρούμενη, είμαι ευγνώμων κι είναι μια συγκλονιστική εμπειρία. Με εμπλουτίζει σε πάρα πολλά επίπεδα και μέσα από την τεράστια δυσκολία που έχει, αλλά και κυρίως γιατί αυτό ήρθε σε μια στιγμή της ζωής μου που ένιωθα ότι η δική μου εξέλιξη περνάει και μέσα από την κοινωνία».

«Καταρχάς δε θα γίνω και ποτέ επαγγελματίας πολιτικός και όσο κι αν αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο στην καθημερινότητά μου εγώ διατηρώ και την ιδιότητά μου και το επάγγελμά μου ως κλινική ψυχολόγος, ακριβώς γιατί θέλω να είμαι ελεύθερη. Θέλω να πάω σε στιγμή είτε κάνω λάθος είτε σωστό, αλλά θέλω κάθε φορά να κινηθώ με γνώμονα τη συνείδησή μου, την πεποίθησή μου και την ιδεολογία μου. Νομίζω πάντα αμφισβητούμαστε. Οι γυναίκες καθυστερούμε, αμφισβητούμαστε, εμποδιζόμαστε περισσότερο από ότι ένας άντρας στο ίδιο επάγγελμα. Στην πολιτική αυτό είναι ακόμη πιο έντονο. Η πατριαρχία υπάρχει και υπάρχουν κάποια πεδία στα οποία είναι ακόμη πιο φανερό αυτό», πρόσθεσε.

Ράνια Θρασκιά: «Ένας μαραθώνιος το διαζύγιο»

Μαμά δύο αγοριών, ηλικίας 16 και 14 ετών, και με ένα διαζύγιο στο βιογραφικό της. Ο γάμος της με τον Ανδρέα Φωτόπουλο έληξε το 2017. Εξομολογείται ότι δεν ήταν εύκολο ενώ παραδέχεται ότι μετά από πολύ κόπο κατάφεραν να μοιράζονται ξανά ήρεμες και όμορφες οικογενειακές στιγμές.

«Είναι ένας αγώνας. μαραθώνιος και όχι ταχύτητας. Γιατί θα ήταν ψεύτικο να πω ότι δεν περάσαμε από δυσκολίες, ότι δεν περάσαμε από οριακά σημεία σε σχέση με την επικοινωνία, ότι δεν ήταν αυτοί που θα θέλαμε να είναι. Σήμερα όμως, έτσι περήφανη στέκομαι και σε κοιτώ στα μάτια, ως επίτευγμα ζωής, έχω τη σχέση που έχουμε δημιουργήσει τώρα, μέσα στην οποία νιώθουν ασφάλεια τα παιδιά... Είναι πολύ συγκινητικό, αλήθεια μου. Μας βλέπουν να είμαστε μαζί, μιλάμε και είναι τόσο ήρεμα ανάμεσά μας», είπε δακρύζοντας. «Θέλει πολύ κόπο. Θέλει κόπο, θέλει δουλειά με τον εαυτό μας, θέλει χρόνο. Αλλά όταν τους βλέπω, να είμαστε οι τέσσερις μας, γιατί μοιραζόμαστε πολλές οικογενειακές στιγμές, και βλέπω πόσο ήρεμα είναι τα παιδιά γύρω μας και πόσο και τα ίδια ονειρεύονται να κάνουν την οικογένειά τους, λέω κάτι καλά έκανα», πρόσθεσε.

Η τελευταία της τηλεοπτική συνεργασία ήταν το 2021 με τον ΑΝΤ1, όταν έχει αναλάβει εβδομαδιαία στήλη με τίτλο «Κοιτάω Μπροστά» στην πρωινή εκπομπή. Αν κάποια στιγμή επέστρεφε, θα έκανε και πάλι το ίδιο.

«Την τηλεόραση την αγαπώ πολύ. Δε μου λείπει από ποια πλευρά... ότι κι ως πολιτικός βγαίνω στην τηλεόραση κι έκανα στήλες ψυχολογίας. Και γι' αυτό έχω πει και πολλές φορές ότι σε ό,τι με αφορά στην τηλεόραση, που πραγματικά θα ήθελα να έχω το χρόνο και να το ξανακάνω, θα ήταν το Κοιτάω μπροστά», απάντησε.

Υπάρχει χώρος για ένα πρωινό πρόγραμμα όπως τα παλιά που θυμόμαστε όλοι; «Όπως υπάρχει μέσα μας χώρος για τη χαρά ενώ δυσκολευόμαστε και συμπιεζόμαστε από τόσα πολλά δύσκολα που συμβαίνουν μέσα μας και γύρω μας έτσι υπάρχει χώρος και στην τηλεόραση. Κι εγώ που έχω περάσει κι έχω αυτή την ευλογία να έχω περάσει και από ενημερωτικές εκπομπές και ψυχαγωγικές, ήταν ας πούμε η παρένθεση με τον Όμορφο κόσμο και μετά από την κοινωνική εκπομπή μπορώ να το πω αυτό. Σε κάθε εκπομπή συνδέθηκα με άλλα μου κομμάτια αλλά όλα ήταν δικά μου. Πλευρές δικές μας. Αλλά είναι να δούμε με ποια κάθε φορά επιλέγουμε να συνδεθούμε», ξεκαθάρισε η Ράνια Θρασκιά.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star