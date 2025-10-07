Μιχάλης Κεφαλογιάννης: Νέα εκπομπή «Ζω Καλά» στον ΣΚΑΙ

Θέματα υγείας και ευζωίας από τον Οκτώβριο

Επιμέλεια STAR.GR
Media
Το trailer της εκπομπής Ζω καλά με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης εντάσσεται στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ με τη νέα εκπομπή «Ζω Καλά».

Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής με εμπειρία στο ιατρικό ρεπορτάζ επιστρέφει στα τηλεοπτικά πλατό από τον Οκτώβριο κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 11:30 το πρωί.

Στην εν λόγω εκπομπή θα παρουσιάζονται θέματα που αφορούν όλους μας και αγγίζουν την υγεία, την ψυχολογία, τη διατροφή, τις σχέσεις και γενικότερα την ευζωία.

Μιχάλης Κεφαλογιάννης: «Ο κύκλος της εκπομπής έκλεισε»

Ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης, με τη βοήθεια των καλεσμένων του, βάζει κάτω από το μικροσκόπιο όλα όσα συζητάμε μεταξύ μας με στόχο να βελτιώσουμε την ποιότητα της ζωής μας. 

Οι ειδικοί απαντούν με απλό και εμπεριστατωμένο τρόπο στο ερώτημα «πώς θα ζήσω καλύτερα».

Μέσα από φιλικές και ανθρώπινες συζητήσεις, στόχος της εκπομπής είναι να αναδείξει ζητήματα που συχνά προσπερνάμε λόγω του σύγχρονου τρόπου ζωής ή διστάζουμε να συζητήσουμε ανοιχτά.
 

