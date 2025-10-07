Ο γιος του Ευάγγελου Αποστολάκη ανάμεσα στους 27 συλληφθέντες στο Ισραήλ

«Θεωρώ υποχρέωσή μου να στηρίζω κάθε ενέργεια που έχει στόχο την ειρήνη»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
07.10.25 , 13:29 Συγκλονίζει η Κατερίνα Πλουμιδάκη: «Στις 40 εγχειρήσεις θα είμαι καλύτερα»
07.10.25 , 13:24 Η Ελλάδα ανάμεσα στις «gym junkie» χώρες
07.10.25 , 13:17 Ζευγάρι βρέθηκε νεκρό στη μπανιέρα μετά τα γενέθλια της 4χρονης κόρης τους
07.10.25 , 13:02 Συγκινήθηκε η Ράνια Θρασκιά για το διαζύγιό της - «Είναι επίτευγμα ζωής»
07.10.25 , 13:01 H Άννα Βίσση ζωντανά τον Οκτώβριο σε Ντίσελντορφ, Στουτγκάρδη και Μόναχο
07.10.25 , 13:00 Πανσέληνος στον Κριό: Ένταση, πάθος και… παρεξηγήσεις- Ποιοι να προσέξουν;
07.10.25 , 12:50 Οι δίδυμοι Σερραίοι αθλητικογράφοι χτυπούν την πόρτα του Cash Or Trash
07.10.25 , 12:49 Μεσημέριασε και ο Γιώργος Ρήγας έδωσε μία εύκολη και νόστιμη συνταγή
07.10.25 , 12:40 Τι είναι το ψηφιακό ευρώ και πότε θα αρχίσει να εφαρμόζεται
07.10.25 , 12:40 Αττικόν: Έδωσαν λάθος αντιβιοτικό σε 22χρονη - Υπέστη αλλεργικό επεισόδιο
07.10.25 , 12:28 Μπήκαν οι πρώτες έξυπνες κάμερες της Τροχαίας - Τα 41 σημεία στην Αττική
07.10.25 , 12:26 Μπαμπινιώτης: To «αδικαιολόγητο» λάθος με την απόστροφο στο «εξ»!
07.10.25 , 12:01 Shopping με στιλ: Οι Πρέλεβιτς δείχνουν πώς ντύνεσαι κομψά χωρίς υπερβολές!
07.10.25 , 11:53 Δημήτρης Αρβανίτης: Σχολίασε Λαζόπουλο, Μπισμπίκη, Καπουτζίδη & Σεφερλή
07.10.25 , 11:47 Και δεύτερος έρωτας στη Φάρμα - Η Βαλεντίνα πιο αποκαλυπτική από ποτέ!
«Οι γιατροί δεν μπόρεσαν να βοηθήσουν» - Ο Τσακίρογλου μιλά για τη Διαβάτη
Ζευγάρι βρέθηκε νεκρό στη μπανιέρα μετά τα γενέθλια της 4χρονης κόρης τους
Μπήκαν οι πρώτες έξυπνες κάμερες της Τροχαίας - Τα 41 σημεία στην Αττική
Καλιφόρνια: Τρεις φοιτητές κάηκαν ζωντανοί μέσα σε ηλεκτρικό αυτοκίνητο
Άση Μπήλιου: Έρχεται μια «δρακουλίστικη» πανσέληνος
Μεσσηνία: Τα σενάρια για τη διπλή δολοφονία – Άφησε τον ανιψιό να ζήσει
Ο γιος του Ευάγγελου Αποστολάκη ανάμεσα στους 27 συλληφθέντες στο Ισραήλ
Συγκινήθηκε η Ράνια Θρασκιά για το διαζύγιό της - «Είναι επίτευγμα ζωής»
Και δεύτερος έρωτας στη Φάρμα - Η Βαλεντίνα πιο αποκαλυπτική από ποτέ!
Ιωάννα Τούνη: Η πρώτη επίσημη εμφάνιση με τον νέο της σύντροφο
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Όσα είπε ο Ευάγγελος Αποστολάκης για το εγχείρημα του γιου του και των άλλων 26 ακτιβιστών που ταξίδεψαν προς την Παλαιστίνη / Βίντεο Open
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο ανεξάρτητος βουλευτής και πρώην υπουργός Άμυνας Ευάγγελος Αποστολάκης υποδέχθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», τον γιο του Αλέξανδρο, ο οποίος βρισκόταν ανάμεσα στους 27 Έλληνες που συνελήφθησαν στο Ισραήλ.

Στην Αθήνα οι 27 Έλληνες του Global Sumud Flotilla - Μαζί τους η Τούνμπεργκ

Ο Αλέξανδρος Αποστολάκης συμμετείχε στην αποστολή της Global Sumud Flotilla, που είχε στόχο τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα. Η αποστολή αυτή κατέληξε στη σύλληψη των συμμετεχόντων από τις ισραηλινές αρχές, προκαλώντας διεθνείς αντιδράσεις και διπλωματικές κινήσεις για την απελευθέρωσή τους.

Μιλώντας σήμερα στο Open, ο κ. Αποστολάκης αναφέρθηκε τόσο στα αντανακλαστικά του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, όσο και στις συνθήκες κράτησης των συμμετεχόντων.

«Ως πατέρας, αλλά και ως μέλος του ελληνικού κοινοβουλίου, θεωρώ υποχρέωσή μου να στηρίζω κάθε ενέργεια που έχει ως στόχο την ειρήνη και την αλληλεγγύη προς ανθρώπους που υφίστανται γενοκτονία», δήλωσε και δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για την επιστροφή του γιου του, τονίζοντας ότι πρέπει να ενισχυθούν οι πρωτοβουλίες υπέρ της ειρήνης και της ανθρωπιστικής βοήθειας σε περιοχές που δοκιμάζονται από τον πόλεμο».

Αποστολάκης για ΥΠΕΞ: «Χλιαρές οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης»

Αναφερόμενος στις πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης για τους Έλληνες συλληφθέντες στο Ισραήλ, ο κ. Αποστολάκης τις χαρακτήρισε «χλιαρές», λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Όλες οι κυβερνήσεις αυτές τις κινήσεις έπρεπε να τις βοηθούν, να τις επικροτούν και να τις αναδεικνύουν. Και όχι να τις παρεμποδίζουν. Η συμπεριφορά της ελληνικής κυβέρνησης ήταν μουδιασμένη. Το ΥΠΕΞ μας, τουλάχιστον, είχε μια πάρα πολύ καλή ενημέρωση. Θεωρώ, όμως, ότι οι πρωτοβουλίες που πήρε ήταν λίγο... χλιαρές. Οι Τούρκοι τους πήραν την πρώτη ημέρα και χωρίς πολλά-πολλά. Θα έπρεπε το Ισραήλ να συμπεριφερθεί διαφορετικά στους Έλληνες, γιατί υποτίθεται ότι έχουμε μια εξαιρετική στρατηγική σχέση και υπάρχει και ένα κλίμα που... παρά τα όσα κάνουν, οι φωνές από τη χώρα μας είναι λίγο μαζεμένες».

Τέλος, δεν παρέλειψε να σχολιάσει και τη στάση που κράτησε το Ισραήλ απέναντι στους ακτιβιστές: «Δεν ήταν η συμπεριφορά τους η καλύτερη. Καταρχήν, αυτός ο αλήτης, δεν μπορώ να τον χαρακτηρίσω διαφορετικά, ο υπουργός Ασφαλείας του Ισραήλ, τους έκανε ένα απίστευτο bullying. Μετά τους έβαλαν χειροπέδες. Τι ήταν; Τρομοκράτες; Τους έβαλαν σε φυλακή τρομοκρατών. Είναι δυνατόν;».

Δείτε στιγμιότυπα με την επιστροφή των ακτιβιστών από Ελλάδα και άλλες χώρες στο Ελευθέριος Βενιζέλος: 

Γκρέτα Τούνμπεργκ - Ελευθέριος Βενιζέλος

Φωτογραφίες Eurokinissi (Τατιάνα Μπόλαρη)

Ακτιβιστές Παλαιστίνη

Επιστροφή Ελλήνων από Ισραήλ

Επιστροφή 27 Ελλήνων

Επαναπατρισμός Ελλήνων από Ισραήλ

Επιστροφή Ελλήνων ακτιβιστών από το Ισραήλ

Ελευθέριος Βενιζέλος: Επιστροφή ακτιβιστών από Ισραήλ

Ο γιος του Ευάγγελου Αποστολάκη ανάμεσα στους 27 συλληφθέντες στο Ισραήλ

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
GLOBAL SUMUD FLOTILLA
 |
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ
 |
ΓΑΖΑ
 |
ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ
 |
ΙΣΡΑΗΛ
 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top