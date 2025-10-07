Ο γιος του Ευάγγελου Αποστολάκη ανάμεσα στους 27 συλληφθέντες στο Ισραήλ

Όσα είπε ο Ευάγγελος Αποστολάκης για το εγχείρημα του γιου του και των άλλων 26 ακτιβιστών που ταξίδεψαν προς την Παλαιστίνη / Βίντεο Open

Ο ανεξάρτητος βουλευτής και πρώην υπουργός Άμυνας Ευάγγελος Αποστολάκης υποδέχθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», τον γιο του Αλέξανδρο, ο οποίος βρισκόταν ανάμεσα στους 27 Έλληνες που συνελήφθησαν στο Ισραήλ.

Ο Αλέξανδρος Αποστολάκης συμμετείχε στην αποστολή της Global Sumud Flotilla, που είχε στόχο τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα. Η αποστολή αυτή κατέληξε στη σύλληψη των συμμετεχόντων από τις ισραηλινές αρχές, προκαλώντας διεθνείς αντιδράσεις και διπλωματικές κινήσεις για την απελευθέρωσή τους.

Μιλώντας σήμερα στο Open, ο κ. Αποστολάκης αναφέρθηκε τόσο στα αντανακλαστικά του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, όσο και στις συνθήκες κράτησης των συμμετεχόντων.

«Ως πατέρας, αλλά και ως μέλος του ελληνικού κοινοβουλίου, θεωρώ υποχρέωσή μου να στηρίζω κάθε ενέργεια που έχει ως στόχο την ειρήνη και την αλληλεγγύη προς ανθρώπους που υφίστανται γενοκτονία», δήλωσε και δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για την επιστροφή του γιου του, τονίζοντας ότι πρέπει να ενισχυθούν οι πρωτοβουλίες υπέρ της ειρήνης και της ανθρωπιστικής βοήθειας σε περιοχές που δοκιμάζονται από τον πόλεμο».

Αποστολάκης για ΥΠΕΞ: «Χλιαρές οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης»

Αναφερόμενος στις πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης για τους Έλληνες συλληφθέντες στο Ισραήλ, ο κ. Αποστολάκης τις χαρακτήρισε «χλιαρές», λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Όλες οι κυβερνήσεις αυτές τις κινήσεις έπρεπε να τις βοηθούν, να τις επικροτούν και να τις αναδεικνύουν. Και όχι να τις παρεμποδίζουν. Η συμπεριφορά της ελληνικής κυβέρνησης ήταν μουδιασμένη. Το ΥΠΕΞ μας, τουλάχιστον, είχε μια πάρα πολύ καλή ενημέρωση. Θεωρώ, όμως, ότι οι πρωτοβουλίες που πήρε ήταν λίγο... χλιαρές. Οι Τούρκοι τους πήραν την πρώτη ημέρα και χωρίς πολλά-πολλά. Θα έπρεπε το Ισραήλ να συμπεριφερθεί διαφορετικά στους Έλληνες, γιατί υποτίθεται ότι έχουμε μια εξαιρετική στρατηγική σχέση και υπάρχει και ένα κλίμα που... παρά τα όσα κάνουν, οι φωνές από τη χώρα μας είναι λίγο μαζεμένες».

Τέλος, δεν παρέλειψε να σχολιάσει και τη στάση που κράτησε το Ισραήλ απέναντι στους ακτιβιστές: «Δεν ήταν η συμπεριφορά τους η καλύτερη. Καταρχήν, αυτός ο αλήτης, δεν μπορώ να τον χαρακτηρίσω διαφορετικά, ο υπουργός Ασφαλείας του Ισραήλ, τους έκανε ένα απίστευτο bullying. Μετά τους έβαλαν χειροπέδες. Τι ήταν; Τρομοκράτες; Τους έβαλαν σε φυλακή τρομοκρατών. Είναι δυνατόν;».

Δείτε στιγμιότυπα με την επιστροφή των ακτιβιστών από Ελλάδα και άλλες χώρες στο Ελευθέριος Βενιζέλος:

Φωτογραφίες Eurokinissi (Τατιάνα Μπόλαρη)