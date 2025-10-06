Στην Αθήνα οι 27 Έλληνες του Global Sumud Flotilla - Μαζί τους η Τούνμπεργκ

Έφτασαν στο Ελ. Βενιζέλος οι 27 Έλληνες ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα / ΕΡΤ

Λίγο πριν από τις 17:00 το απόγευμα της Δευτέρας 6/10 προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» η ειδική πτήση που μετέφερε τους Έλληνες ακτιβιστές, καθώς και τη Σουηδή Γκρέτα Τούνμπεργκ, οι οποίοι συμμετείχαν στον Διεθνή Στολίσκο Αλληλεγγύης για τη Γάζα (Global Sumud Flotilla), με στόχο τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό πληθυσμό.

Με πανό στο αεροδρόμιο ο κόσμος / Eurokinissi (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ)

Από νωρίς, πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί στο αεροδρόμιο κρατώντας πανό, λουλούδια, παλαιστινιακές σημαίες και κεφίγια, εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους στους ακτιβιστές, των οποίων τα πλοία είχαν αναχαιτιστεί από τις ισραηλινές δυνάμεις καθώς πλησίαζαν στη Γάζα.

Πλήθος κόσμου στο αεροδρόμιο / Eurokinissi (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ)

Πραγματοποιήθηκε ειδική πτήση από το αεροδρόμιο Εϊλάτ-Ραμόν, με προορισμό την Αθήνα, για τον ασφαλή επαναπατρισμό των 27 Ελλήνων πολιτών του στολίσκου Global Sumud Flotilla. Το κόστος της πτήσης θα καλυφθεί από την Ελλάδα, ενώ αντίστοιχες ενέργειες πραγματοποιούν και άλλες χώρες.

Greta Thunberg expected to arrive in Greece after detainment https://t.co/q64KjsHS3E — Reuters (@Reuters) October 6, 2025

Global Sumud Flotilla: Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ

«Κατόπιν οδηγιών του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, αύριο, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025, θα αναχωρήσει ειδική πτήση από το κοντινό αεροδρόμιο Εϊλάτ-Ραμόν για την ασφαλή επιστροφή των Ελλήνων πολιτών στην Αθήνα την ίδια ημέρα».

Δείτε φωτογραφίες: