Στην Αθήνα οι 27 Έλληνες του Global Sumud Flotilla - Μαζί τους η Τούνμπεργκ

Πλήθος κόσμου στο αεροδρόμιο για να τους υποδεχθεί

Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
Έφτασαν στο Ελ. Βενιζέλος οι 27 Έλληνες ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα / ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Λίγο πριν από τις 17:00 το απόγευμα της Δευτέρας 6/10 προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» η ειδική πτήση που μετέφερε τους Έλληνες ακτιβιστές, καθώς και τη Σουηδή Γκρέτα Τούνμπεργκ, οι οποίοι συμμετείχαν στον Διεθνή Στολίσκο Αλληλεγγύης για τη Γάζα (Global Sumud Flotilla), με στόχο τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό πληθυσμό.

Υπουργός του Νετανιάχου χλευάζει τους ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla

Επέστρεψε το πλήρωμα του Global Sumud Flotilla

Με πανό στο αεροδρόμιο ο κόσμος / Eurokinissi (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ)

Από νωρίς, πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί στο αεροδρόμιο κρατώντας πανό, λουλούδια, παλαιστινιακές σημαίες και κεφίγια, εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους στους ακτιβιστές, των οποίων τα πλοία είχαν αναχαιτιστεί από τις ισραηλινές δυνάμεις καθώς πλησίαζαν στη Γάζα. 

Το Ισραήλ αναχαίτισε το ελληνικό πλοίο Οξυγόνο του Global Sumud Flotilla

Επέστρεψαν οι Έλληνες ακτιβιστές

Πλήθος κόσμου στο αεροδρόμιο / Eurokinissi (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ)

Πραγματοποιήθηκε ειδική πτήση από το αεροδρόμιο Εϊλάτ-Ραμόν, με προορισμό την Αθήνα, για τον ασφαλή επαναπατρισμό των 27 Ελλήνων πολιτών του στολίσκου Global Sumud Flotilla. Το κόστος της πτήσης θα καλυφθεί από την Ελλάδα, ενώ αντίστοιχες ενέργειες πραγματοποιούν και άλλες χώρες. 

Global Sumud Flotilla: Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ

«Κατόπιν οδηγιών του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, αύριο, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025, θα αναχωρήσει ειδική πτήση από το κοντινό αεροδρόμιο Εϊλάτ-Ραμόν για την ασφαλή επιστροφή των Ελλήνων πολιτών στην Αθήνα την ίδια ημέρα».

Δείτε φωτογραφίες: 

Επαναπατρισμός Global Sumud Flotilla

Μαζί με τους ακτιβιστές και η Γκρέτα Τούνμπεργκ

Υποδοχή του Global Sumud Flotilla

Στην Ελλάδα οι Έλληνες ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla

Κύμα αλληλεγγύης στο «Ελευθέριος Βενιζέλος»

