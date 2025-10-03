«Είναι τρομοκράτες» - Έξω φρενών με τους ακτιβιστές υπουργός του Νετανιάχου

Ο ισραηλινός στρατός σταμάτησε το «Marinette», το τελευταίο πλοίο του στολίσκου για τη Γάζα / ERT

Ένα 24ωρο μετά τη σύλληψη 400 ακτιβιστών που συμμετείχαν στην αποστολή του Global Sumud Flotilla προς τη Γάζα από τις ισραηλινές δυνάμεις, ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας προχώρησε σε σκληρές δηλώσεις, χαρακτηρίζοντάς τους «τρομοκράτες».

Το βράδυ της Πέμπτης (2/10), ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιτάμαρ Μπεν Γκβιρ, βρέθηκε στο Άσντοντ, όπου κρατούνται οι ακτιβιστές που είχαν αναχαιτιστεί καθ’ οδόν προς τη Γάζα.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα, ο Ισραηλινός υπουργός εμφανίζεται να ξεσπά και να εξαπολύει βαρύς χαρακτηρισμούς προς τους ακτιβιστές που κάθονται οκλαδόν στο πάτωμα. Μάλιστα, τους δείχνει με το δάχτυλο αποκαλώντας τους «τρομοκράτες» και φωνάζοντάς τους ότι «θα τιμωρηθούν».

«Αυτοί είναι οι τρομοκράτες. Είναι τρομοκράτες. Δείτε τους. Υποστηρικτές των δολοφόνων. Ήρθαν για τη Γάζα, για τους τρομοκράτες» ακούγεται να λέει ο Μπεν Γκβιρ.

11 Έλληνες ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla κάνουν απεργία πείνας

Σε απεργία πείνας προχώρησαν τα μέλη της ελληνικής αποστολής του Global Sumud Flotilla, του στολίσκου που κατευθύνεται προς τη Γάζα με αποστολή να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στον δοκιμαζόμενο πληθυσμό που υποφέρει από την πείνα.

Αναχαιτίστηκε και το τελευταίο σκάφος του Global Sumud Flotilla

Ο στρατός του Ισραήλ κατέλαβε το πρωί της Παρασκευής 3/10 και το τελευταίο πλοίο της ανθρωπιστικής νηοπομπής που επιχειρούσε να «σπάσει» τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας.

Το τελευταίο σκάφος της Global Sumud Flotilla που βρισκόταν ακόμη σε επιχειρησιακή δράση, δέχθηκε έφοδο το πρωί της Παρασκευής από Ισραηλινούς στρατιώτες, οι οποίοι επιβιβάστηκαν με τη βία.

Πρόκειται για το πλοίο Marinette με πολωνική σημαία και εξαμελές πλήρωμα.