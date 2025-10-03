«Είναι τρομοκράτες» - Έξω φρενών με τους ακτιβιστές υπουργός του Νετανιάχου

Μία μέρα μετά τη σύλληψη των ακτιβιστών του Global Sumud Flotilla

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.10.25 , 14:54 Άκης Σακελλαρίου: Σπάνια εμφάνιση με τη σύζυγο του και την κόρη του
03.10.25 , 14:45 «Είναι τρομοκράτες» - Έξω φρενών με τους ακτιβιστές υπουργός του Νετανιάχου
03.10.25 , 14:36 Άρτα: Παρέμβαση εισαγγελέα για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου
03.10.25 , 14:34 Πάρος: Νεκρός εργάτης με πολλαπλές μαχαιριές
03.10.25 , 14:30 Πάρος: Βρέθηκε ανθρώπινος σκελετός θαμμένος σε παραλία
03.10.25 , 14:26 Βασίλης Μπισμπίκης: «Τα γλυκά ήταν μπαγιάτικα μετά από μια εβδομάδα»
03.10.25 , 14:19 Παπακωστοπούλου: Πώς σχολίασε την αποχώρηση Σερίφη πριν την πρεμιέρα;
03.10.25 , 14:05 Γρήγορη και εύκολη συνταγή για ζαμπονοτυρόπιτα με γιαούρτι
03.10.25 , 14:04 Γενιά Ζ: 4+1 λόγοι που απολύονται λίγο μετά την πρόσληψη
03.10.25 , 13:38 Αιώνιοι φοιτητές: Αυτόματη διαγραφή στα έξι χρόνια - Οι εξαιρέσεις
03.10.25 , 13:23 Μαρία Καλάβρια: Η αποκάλυψη για το πρόβλημα υγείας της Γωγώς Μαστροκώστα
03.10.25 , 13:23 Επιστρέφουν «Τα Φαντάσματα» και θα σε κάνουν να γελάσεις μέχρι δακρύων!
03.10.25 , 13:12 Έρευνα δείχνει ότι το TikTok προτείνει πορνογραφικό υλικό σε παιδιά
03.10.25 , 12:52 Η Φένια Παπαδοδήμα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
03.10.25 , 12:48 Έβρος: Συνελήφθησαν 13 Τούρκοι - Κατασχέθηκαν 147 πιστόλια
Βασίλης Μπισμπίκης: «Τα γλυκά ήταν μπαγιάτικα μετά από μια εβδομάδα»
Γενιά Ζ: 4+1 λόγοι που απολύονται λίγο μετά την πρόσληψη
Ελένη Βαΐτσου: Ανέβασε τη θερμοκρασία με topless φωτογραφίες της
Πασίγνωστη παρουσιάστρια επιστρέφει τον Φεβρουάριο με νέα εκπομπή!
Ελένη Ράντου - Το ξέσπασμά της για το τροχαίο Μπισμπίκη: «Σιχάθηκα!»
Μαρία Καλάβρια: Η αποκάλυψη για το πρόβλημα υγείας της Γωγώς Μαστροκώστα
Άρτα: H προφητική ανάρτηση της 28χρονης εγκύου που «έσβησε» στο νοσοκομείο
Αιώνιοι φοιτητές: Αυτόματη διαγραφή στα έξι χρόνια - Οι εξαιρέσεις
Οι πιο ακριβοί προορισμοί της Ευρώπης - Σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα
Κατερίνα Καινούργιου: «Χτυπάει το τηλέφωνο του άντρα μου, γιατί…»
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Ο ισραηλινός στρατός σταμάτησε το «Marinette», το τελευταίο πλοίο του στολίσκου για τη Γάζα / ERT
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένα 24ωρο μετά τη σύλληψη 400 ακτιβιστών που συμμετείχαν στην αποστολή του Global Sumud Flotilla προς τη Γάζα από τις ισραηλινές δυνάμεις, ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας προχώρησε σε σκληρές δηλώσεις, χαρακτηρίζοντάς τους «τρομοκράτες».

Το βράδυ της Πέμπτης (2/10), ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιτάμαρ Μπεν Γκβιρ, βρέθηκε στο Άσντοντ, όπου κρατούνται οι ακτιβιστές που είχαν αναχαιτιστεί καθ’ οδόν προς τη Γάζα.

Τι προβλέπει η πρόταση εκεχειρίας - Η ανακοίνωση της ΕΕ για τη Γάζα

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα, ο Ισραηλινός υπουργός εμφανίζεται να ξεσπά και να εξαπολύει βαρύς χαρακτηρισμούς προς τους ακτιβιστές που κάθονται οκλαδόν στο πάτωμα.  Μάλιστα, τους δείχνει με το δάχτυλο αποκαλώντας τους «τρομοκράτες» και φωνάζοντάς τους ότι «θα τιμωρηθούν».

«Αυτοί είναι οι τρομοκράτες. Είναι τρομοκράτες. Δείτε τους. Υποστηρικτές των δολοφόνων. Ήρθαν για τη Γάζα, για τους τρομοκράτες» ακούγεται να λέει ο Μπεν Γκβιρ.

11 Έλληνες ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla κάνουν απεργία πείνας

Σε απεργία πείνας προχώρησαν τα μέλη της ελληνικής αποστολής του Global Sumud Flotilla, του στολίσκου που κατευθύνεται προς τη Γάζα με αποστολή να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στον δοκιμαζόμενο πληθυσμό που υποφέρει από την πείνα.

Στόλος αλληλεγγύης προς τη Γάζα: Απεργία πείνας ξεκινούν Έλληνες ακτιβιστές

Αναχαιτίστηκε και το τελευταίο σκάφος του Global Sumud Flotilla 

Ο στρατός του Ισραήλ κατέλαβε το πρωί της Παρασκευής 3/10 και το τελευταίο πλοίο της ανθρωπιστικής νηοπομπής που επιχειρούσε να «σπάσει» τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας.

Το τελευταίο σκάφος της Global Sumud Flotilla που βρισκόταν ακόμη σε επιχειρησιακή δράση, δέχθηκε έφοδο το πρωί της Παρασκευής από Ισραηλινούς στρατιώτες, οι οποίοι επιβιβάστηκαν με τη βία.

Το Ισραήλ αναχαίτισε το ελληνικό πλοίο Οξυγόνο του Global Sumud Flotilla

Πρόκειται για το πλοίο Marinette με πολωνική σημαία και εξαμελές πλήρωμα.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
GLOBAL SUMUD FLOTILLA
 |
ΓΑΖΑ
 |
ΙΣΡΑΗΛ
 |
ΠΟΛΕΜΟΣ
 |
ΣΤΟΛΙΣΚΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top