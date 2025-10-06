Άση Μπήλιου: Έρχεται μια «δρακουλίστικη» πανσέληνος

«Η εβδομάδα ξεκινά με εντάσεις και δυνατές συγκινήσεις, αλλά κρύβει και μικρές “αστρολογικές ευκαιρίες” για συνειδητοποίηση, βελτίωση και εσωτερική εμβάθυνση», είπε η Άση Μπήλιου στο Breakfast@star.

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια

«Η κορύφωση της Σελήνης έρχεται το πρωί της Τρίτης 7 Οκτωβρίου, ωστόσο η επιρροή της ξεκινά από το βράδυ της Δευτέρας. Αν ο καιρός το επιτρέψει αν και φαίνεται… δύσκολο μπορεί να απολαύσουμε αυτό το "δρακουλίστικο" φεγγάρι που κάνει την εμφάνισή του πίσω από τα σύννεφα και δημιουργεί μια σχεδόν κινηματογραφική, μυστηριώδη ατμόσφαιρα. Μην ξεχνάμε πως ο Οκτώβριος είναι και ο πιο “σκοτεινός” μήνας του χρόνου με Halloween vibes, φαντάσματα και αποκαλύψεις να βρίσκονται στο προσκήνιο. Και η πανσέληνος έρχεται να ενισχύσει ακόμα περισσότερο αυτήν τη διάθεση», πρόσθεσε η έγκριτη αστρολόγος.

«Τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, ο Ερμής κάνει τη μετακίνησή του στο ζώδιο του Σκορπιού, όπου και θα παραμείνει μέχρι τις 29 του μήνα. Ετοιμαστείτε για πιο βαθιά και εσωτερική σκέψη, μυστικές συζητήσεις, αλλά και αποφάσεις που δεν θα παρθούν ελαφρά τη καρδία.

Αξίζει να σημειωθεί πως αυτή είναι μόνο η πρώτη “δόση” του Ερμή στον Σκορπιό, αφού στις 29 Οκτωβρίου θα μετακινηθεί προσωρινά στον Τοξότη, αλλά… θα επιστρέψει ξανά στον Σκορπιό μετά τις 19 Νοεμβρίου, λόγω της ανάδρομης πορείας του. Με απλά λόγια, πολλά απ’ όσα ξεκινήσουμε ή σχεδιάσουμε τώρα, μέσα στον Οκτώβριο, ίσως χρειαστούν αλλαγές, αναθεωρήσεις ή βελτιώσεις μέσα στον Νοέμβριο. Η ρευστότητα λοιπόν κυριαρχεί», πρόσθεσε η Άση Μπήλιου.



