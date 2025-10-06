Πετράκης για Λιονάκη: «Οι μοναχοί όταν παίρνουν όρκο δεν έχουν οικογένεια»

Ο Παναγιώτης Πετράκης για τη ζωή, την πίστη και τη μοναχική επιλογή

Ο Παναγιώτης Πετράκης μίλησε ανοιχτά για τη σχέση του με τα θεία, αλλά και την πνευματική του αναζήτηση.

«Η σχέση μου με τα θεία υπήρχε πάντα, σαν παρακαταθήκη από τη γιαγιά και τον παππού μου. Ωστόσο, στη διάρκεια της ζωής μου έχασα αυτή τη σύνδεση και τα τελευταία χρόνια άρχισα να ψάχνω πραγματικά τι πιστεύω», εξομολογήθηκε ο ηθοποιός στην εκπομπή Το Πρωινό.

«Ήταν αυτό που εγώ αποκαλώ «αγία κατραπακιά». Κάποια στιγμή, όλα όσα θεωρούσα σημαντικά άρχισαν να καταρρέουν. Η συμμετοχή μου στα μυστήρια της εκκλησίας, η εξομολόγηση και η θεία μετάληψη με βοήθησαν να βγω από το σκοτεινό τούνελ».

Όσον αφορά τη ζωή του μοναχού, ο Παναγιώτης παραδέχτηκε ότι πρόκειται για μια απαιτητική και δύσκολη πορεία: «Η ζωή του μοναχού απαιτεί να παραχωρήσεις το δικό σου θέλημα και να υπακούς στον ηγούμενο. Προσωπικά, νομίζω πως δεν είμαι φτιαγμένος για κάτι τέτοιο. Είμαι πολύ εγωιστής και εγωκεντρικός για να υποταχθώ».

Η σημερινή εικόνα της μοναχής Φεβρωνίας

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη Ναταλία Λιονάκη, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει εγκαταλείψει τον κόσμο και ζει ως μοναχή Φεβρωνία σε μοναστήρι στην Κένυα.

«Οι προτεραιότητες που βάζει η κοινωνία στη ζωή είναι πολύ διαφορετικές από αυτές του Ευαγγελίου. Για τον Χριστιανό, ο ύψιστος στόχος είναι η απελευθέρωση από τα πάθη, ο καθαρμός της ψυχής και η θέωση, που είναι το υπέρτατο δώρο του Αγίου Πνεύματος».

«Δεν υπάρχει σωστό ή λάθος τρόπος για το πώς πρέπει να αντιδράσει ένας γονιός. Η οικογένεια πρέπει να αφουγκράζεται τις ανάγκες του παιδιού της και, κατά τη δική μου άποψη, να βλέπει αυτή την επιλογή ως ευλογία για όλους. Όταν ένας μοναχός παίρνει τον όρκο του, δεν έχει πλέον οικογένεια· η μοναδική του οικογένεια είναι ο Χριστός, που νυμφεύεται», πρόσθεσε κλείνοντας.



