Μητέρα Ναταλίας Λιονάκη: «Εσείς βλέπετε κανένα βασανισμένο κορίτσι;»

Ναταλία Λιονάκη
Η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη, η οποία έχει εγκαταλείψει τα εγκόσμια και ζει ως μοναχή Φεβρωνία σε μοναστήρι της Κένυας, ξέσπασε ξανά και μίλησε για την απουσία της κόρης της.

Η Τζένη Λιονάκη μίλησε στη δημοσιογράφο, Φαίη Φώτου για το Πρωινό του ΑΝΤ1 τονίζοντας ότι δεν αναγνωρίζει την έκφραση «κατά σάρκαν μητέρα» και ότι η κόρη της ήταν πολύ ευτυχισμένη και καθόλου βασανισμένη.

«Οι μοναχοί μπορεί να θέλουν να λένε ό,τι θέλουν. Αν νομίζουν ότι εγώ είμαι αμαρτωλή και πρέπει να προσεύχονται για τις αμαρτίες μου, ας κοιτάξουν τις δικές τους και ας αφήσουν τις δικές μου. Αυτοί λένε ότι με ξέρουν και με σέβονται και με εκτιμούν. Δεν τους ξέρω ότι με ξέρουν. Δηλαδή, τι προσφέρει ο μοναχός; Αν είναι μόνο η προσευχή, προσευχόμαστε και στο σπίτι μας» είπε χαρακτηριστικά.

Mητέρα Λιονάκη: «Δε μου λείπει. Αυτή που είναι εκεί δεν είναι το παιδί μου»

Όσο για τον θάνατο του συζύγου της και πατέρα της Ναταλίας Λιονάκη, η Τζένη Λιονάκη είπε: «Να ενημερωθεί από ποιον; Δεν θέλει να ξέρω εγώ. Γιατί αυτή ξέρει τι κάνω εγώ και όποιος θέλει να επικοινωνήσει μαζί μου μπορεί να με πάρει. Εμείς δεν έχουμε κανένα τηλέφωνο και όταν είχα τηλέφωνο δεν απαντούσε κανείς.

Αλλά όλο το όσο στην Κρήτη, πήρε όλα τα μοναστήρια, πήρε αρχαίες επισκοπές, πήρε τις πάντες που θα έχω. Θα μπορούσαν να την ενημερώσουν. Αλλά εγώ δεν περίμενα να έρθει εδώ στην κηδεία. Θα έρθει, λέει, για την έννοια αυτή στην κηδεία του πατέρα της».

Ναταλία Λιονάκη: Πώς είναι σήμερα ως μοναχή Φεβρωνία στην Κένυα/ εκπομπή "Το ΄χουμε", ΣΚΑΪ​​​​​​

«Εσείς βλέπετε κανένα βασανισμένο κορίτσι; Το παιδί μου ούτε δυστυχισμένο ήταν. Ήταν πολύ ευτυχισμένο. Δεν της έλειψε κάτι στη ζωή της. Να τους πονέσει γιατί;

Ακούσατε εσείς την κόρη μου να το λέει αυτό το πράγμα; Αυτή είναι καινούρια έκδοση: «κατά σάρκα μάνα»; Δεν θέλω τις προσευχές. Εγώ προσεύχομαι για την Τζένη. Εγώ. Εγώ ζητάω από το Χριστό να συγχωρέσει τις αμαρτίες. Ας προσευχηθεί για αυτήν, που έκανε εμένα, τη μάνα της, να βλασφημήσω. Ας βγει δημοσίως να μου πει τις αμαρτίες μου. Να βγει να πει τα βάσανά της. Γιατί δεν βγαίνει να πει τα βάσανά της; Αυτό το «με φώτισε ο Κύριος και βρέθηκα εκεί»… Αυτά για μένα δεν στέκουν.

Πες την προσευχή μου, δεν ζήτησα. Μη μου παίρνεις το παιδί μου, δώσ’ το πίσω. Δικό σου είναι; Αν νομίζεις ότι πρέπει να είναι εκεί, να είναι» συμπλήρωσε η Τζένη Λιονάκη.

Είναι γνωστό εδώ και καιρό ότι η Μοναχή Φεβρωνία, κατά κόσμον Ναταλία Λιονάκη, βρίσκεται στην Κένυα και δεν έχει καμία επικοινωνία με την οικογένειά της. 

Η ηθοποιός το 2009 αποφάσισε να μπει σε μοναστήρι, ενώ το τελευταίο διάστημα περνάει χρόνο με μικρά παιδιά στην Κένυα φροντίζοντας για τις δραστηριότητές τους. 

Ναταλία Λιονάκη: Xορεύει με παιδιά ως Μοναχή Φεβρωνία στην Κένυα

Η Ναταλία Λιονάκη, σήμερα μοναχή Φεβρωνία, στην Κρήτη /Φωτογραφία ΕΚΚΛΗΣΙΑ ONLINE
ΝΑΤΑΛΙΑ ΛΙΟΝΑΚΗ
