Jennifer Lopez - Ben Affleck: Ποζάρουν μαζί έναν χρόνο μετά το διαζύγιο

Δείτε τις φωτογραφίες της Jennifer Lopez και του Ben Affleck από την πρεμιέρα

Τι και αν πήραν διαζύγιο μετά από λίγους μήνες έγγαμου βίου, η Jennifer Lopez κι ο Ben Affleck εμφανίστηκαν παρέα στο κόκκινο χαλί, δίνοντας το «παρών» στην πρεμιέρα της ταινίας Kiss of the Spider Woman στη Νέα Υόρκη.

Η Jennifer Lopez κι ο Ben Affleck στην πρεμιέρα της ταινίας Kiss of the Spider Woman στη Νέα Υόρκη /Φωτογραφία AP Images/Evan Agostini

Πιο συγκεκριμένα, το βράδυ της Δευτέρας 6 Οκτωβρίου η Λατίνα σταρ που πρωταγωνιστεί στην ταινία κι ο χολιγουντιανός ηθοποιός που είναι παραγωγός, φωτογραφήθηκαν μαζί, στην πρώτη τους δημόσια εμφάνιση, μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου τους τον Ιανουάριο του 2025.

Όπως βλέπουμε σε βίντεο που κυκλοφόρησαν από τη χθεσινή βραδιά, J.Lo κι ο Ben Affleck ήταν ιδιαίτερα φιλικοί μεταξύ τους, με την τραγουδίστρια να μιλάει χαμογελαστή με τον ηθοποιό, ενώ εκείνος έσκυβε για να της μιλήσει στο αυτί.

Ben Afflekc: «Μέσα από την ταινία βλέπεις όλα τα ταλέντα της Jennifer»

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, σε δηλώσεις του στο Extra κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας, είπε για την πρώην σύζυγό του: «Από την αρχή της εμπλοκής της στο πρότζεκτ, ήξερα ότι θα έδινε τον εαυτό της ολοκληρωτικά και το έκανε».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Δούλεψε απίστευτα σκληρά. Μέσα από την ταινία βλέπεις όλα της τα ταλέντα. Είναι ένας άνθρωπος που μεγάλωσε βλέποντας τα κλασικά μιούζικαλ». Κλείνοντας είπε: «Κάνει πραγματικά τα πάντα σ’ αυτή την ταινία».

Η Jennifer Lopez φορώντας μια εντυπωσιακή τουαλέτα του Harris Reed /Φωτογραφία AP Images/Evan Agostini

Από την πλευρά της, η Lopez απέδωσε τα εύσημα στον πρώην σύζυγό της για την υλοποίηση της ταινίας, δηλώνοντας στο Today ότι: «Αν δεν ήταν ο Ben, η ταινία δε θα είχε γυριστεί ποτέ, και θα του το αναγνωρίζω πάντα αυτό».