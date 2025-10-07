Jennifer Lopez - Ben Affleck: Ποζάρουν μαζί έναν χρόνο μετά το διαζύγιο

Λένε τα καλύτερα ο ένας για τον άλλον

Πηγή: Φωτογραφίες AP Images
Δείτε τις φωτογραφίες της Jennifer Lopez και του Ben Affleck από την πρεμιέρα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τι και αν πήραν διαζύγιο μετά από λίγους μήνες έγγαμου βίου, η Jennifer Lopez κι ο Ben Affleck εμφανίστηκαν παρέα στο κόκκινο χαλί, δίνοντας το «παρών» στην πρεμιέρα της ταινίας Kiss of the Spider Woman στη Νέα Υόρκη.

Η Jennifer Lopez κι ο Ben Affleck στην πρεμιέρα της ταινίας Kiss of the Spider Woman στη Νέα Υόρκη

Η Jennifer Lopez κι ο Ben Affleck στην πρεμιέρα της ταινίας Kiss of the Spider Woman στη Νέα Υόρκη /Φωτογραφία AP Images/Evan Agostini

Πιο συγκεκριμένα, το βράδυ της Δευτέρας 6 Οκτωβρίου η Λατίνα σταρ που πρωταγωνιστεί στην ταινία κι ο χολιγουντιανός ηθοποιός που είναι παραγωγός, φωτογραφήθηκαν μαζί, στην πρώτη τους δημόσια εμφάνιση, μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου τους τον Ιανουάριο του 2025. 

Η Τζένιφερ Λόπεζ έγινε ξανθιά και είναι αγνώριστη!

Όπως βλέπουμε σε βίντεο που κυκλοφόρησαν από τη χθεσινή βραδιά, J.Lo κι ο Ben Affleck ήταν ιδιαίτερα φιλικοί μεταξύ τους, με την τραγουδίστρια να μιλάει χαμογελαστή με τον ηθοποιό, ενώ εκείνος έσκυβε για να της μιλήσει στο αυτί. 

Jennifer Lopez - Ben Affleck: Ποζάρουν μαζί έναν χρόνο μετά το διαζύγιο

Ben Afflekc: «Μέσα από την ταινία βλέπεις όλα τα ταλέντα της Jennifer»

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, σε δηλώσεις του στο Extra κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας, είπε για την πρώην σύζυγό του: «Από την αρχή της εμπλοκής της στο πρότζεκτ, ήξερα ότι θα έδινε τον εαυτό της ολοκληρωτικά και το έκανε». 

Μπεν Άφλεκ: Τα αποθεωτικά λόγια για την πρώην του, Τζένιφερ Λόπεζ

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Δούλεψε απίστευτα σκληρά. Μέσα από την ταινία βλέπεις όλα της τα ταλέντα. Είναι ένας άνθρωπος που μεγάλωσε βλέποντας τα κλασικά μιούζικαλ». Κλείνοντας είπε: «Κάνει πραγματικά τα πάντα σ’ αυτή την ταινία». 

Η Jennifer Lopez φορώντας μια εντυπωσιακή τουαλέτα του Harris Reed

Η Jennifer Lopez φορώντας μια εντυπωσιακή τουαλέτα του Harris Reed /Φωτογραφία AP Images/Evan Agostini

Από την πλευρά της, η Lopez απέδωσε τα εύσημα στον πρώην σύζυγό της για την υλοποίηση της ταινίας, δηλώνοντας στο Today ότι: «Αν δεν ήταν ο Ben, η ταινία δε θα είχε γυριστεί ποτέ, και θα του το αναγνωρίζω πάντα αυτό».

