Η Τζένιφερ Λόπεζ έγινε ξανθιά και είναι αγνώριστη!

Η ηθοποιός έχει υιοθετήσει ένα τολμηρό πλατινέ ξανθό look

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.09.25 , 19:03 Aεροδιακομιδή Ασθενή Mε Super Puma Από Το Crown Iris
16.09.25 , 18:40 Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Η πρώτη κοινή φωτογραφία του ζευγαριού!
16.09.25 , 18:37 Βίντεο με την επίθεση αρκούδας: Η στιγμή που ο ορειβάτης πέφτει στον γκρεμό
16.09.25 , 18:28 Όλα όσα έρχονται στο 1ο Greek Fashion Festival
16.09.25 , 18:23 Δένδιας από Καβύλη Έβρου: Η ελευθερία και η ανεξαρτησία δεν είναι δεδομένες
16.09.25 , 18:12 Ρενέ Αγέρη: Ερμηνεύει τα «Απωθημένα» της σε ένα ξεσηκωτικό medley!
16.09.25 , 17:48 Τουλάχιστον 50 μετανάστες νεκροί σε σκάφος στα ανοιχτά της Λιβύης!
16.09.25 , 17:34 Αλβανία: Στις Βρυξέλλες ο Ράμα για την ένταξη της Αλβανίας στην ΕΕ
16.09.25 , 17:31 Φωτιά στου Ρέντη: Πυκνοί καπνοί στην περιοχή - Δείτε βίντεο
16.09.25 , 17:29 Γιώργος Μαζωνάκης: Συνδεδεμένες με άγνωστα e-mails οι κάμερες στο σπίτι του
16.09.25 , 17:07 Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Η ζωή, τα Όσκαρ και οι ρόλοι που τον «σημάδεψαν»
16.09.25 , 17:06 Γιατί λύκοι, αρκούδες και αγριογούρουνα εμφανίζονται στον αστικό ιστό;
16.09.25 , 16:42 Η Τζένιφερ Λόπεζ έγινε ξανθιά και είναι αγνώριστη!
16.09.25 , 16:36 Eurovision 2026: Απειλεί με αποχώρηση κι η Ισπανία αν συμμετάσχει το Ισραήλ
16.09.25 , 16:09 Citroёn C3 van: Ο νέος πρωταγωνιστής στην κατηγορία του -Τιμή
Βασίλης Καλογήρου: «Τον σκότωσαν σε ποιμνιοστάσιο και τον μετέφεραν»
Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Η πρώτη κοινή φωτογραφία του ζευγαριού!
Άση Μπήλιου: Εξάγωνο Αφροδίτης - Άρη: Πώς επηρεάζει τα 12 ζώδια;
Επίδομα 250 και 500 ευρώ: Ποιοι θα το λάβουν τον Νοέμβριο
Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Η ζωή, τα Όσκαρ και οι ρόλοι που τον «σημάδεψαν»
Φάρμα - Λεωνίδας Κουτσόπουλος: «Κυρίες και κύριοι, η Φάρμα μόλις ξεκίνησε!»
«Έφαγα ξύλο και δεν ξέρω τον λόγο», λέει η σύζυγος του Στάθη Αγγελόπουλου
Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Οι τραγικές απώλειες των δύο γιων του
Μικρή Μαντλίν: «Το κορίτσι ήταν παραγγελία κυκλώματος παιδεραστίας»
Eurobasket 2025: Οι εντυπωσιακές σύντροφοι των παικτών της Εθνικής Ελλάδας
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Παλαιότερο βίντεο για την JLo/ Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με αφορμή την επερχόμενη πρεμιέρα της ταινίας «Kiss of the Spider Woman», η Τζένιφερ Λόπεζ (Jennifer Lopez) έδωσε μια πρώτη γεύση στους θαυμαστές της, από την εκπληκτική της μεταμόρφωση ως Aurora.

Τζένιφερ Λόπεζ: Τρέλανε τους φαν της με τις «καυτές» εμφανίσεις της

Σε ανάρτηση στο προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε τρία στιγμιότυπα από τα παρασκήνια του φιλμ, όπου εμφανίζεται να έχει αφήσει πίσω τα χαρακτηριστικά καστανά της μαλλιά και να έχει υιοθετήσει ένα τολμηρό πλατινέ ξανθό look.

Στα στιγμιότυπα η Λόπεζ φαίνεται φοράει μια πλατινέ περούκα, με τα μαλλιά της μαζεμένα σε μια ψηλή, σγουρή αλογοουρά, έχοντας μια πλεκτή ροζ στέκα ενώ το έντονο κόκκινο κραγιόν της, παραπέμπει στη λάμψη της χρυσής εποχής του Χόλιγουντ.

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΖΕΝΙΦΕΡ ΛΟΠΕΖ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top