Vegas: Αποχωρούν από το σχήμα με τη Στικούδη λίγες μέρες μετά την πρεμιέρα

Οι Vegas ξεκίνησαν εμφανίσεις με την Κατερίνα Στικούδη σε γνωστό club στο Περιστέρι, κάνοντας με αυτόν τον τρόπο γνωστή την επανένωσή τους.

Η Μελίνα Μακρή με την Κατερίνα Στικούδη στην πρεμιέρα τους / NDP Photo Agency (Νίκος Δρούκας)

Το βράδυ της Τρίτης, λίγες μέρες μετά την πρεμιέρα του, το μουσικό συγκρότημα ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας του με το νυχτερινό κέντρο. Σύμφωνα με την ανάρτησή του στο Instagram, ο λόγος είναι «ασυμφωνία με την επιχείρηση».

«Αγαπημένοι φίλοι. Με το παρόν σας ενημερώνουμε για την πρόωρη λήξη της συνεργασίας μας με το Bodega, λόγω ασυμφωνίας με την επιχείρηση. Σας ευχαριστούμε για τη στήριξη», ανέφερε η ανακοίνωση.

Οι Vegas επέστρεψαν δυναμικά στα μουσικά δρώμενα εννέα χρόνια μετά την αποχώρηση της Μελίνας Μακρή. Η τραγουδίστρια έκανε δυναμικό comeback ενθουσιάζοντας τους θαυμαστές της, οι οποίοι δεν πρόλαβαν να την απολαύσουν επι σκηνής.