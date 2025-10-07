Vegas: Αποχωρούν από το σχήμα με τη Στικούδη λίγες μέρες μετά την πρεμιέρα

Η ανάρτηση του συγκροτήματος

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
07.10.25 , 23:18 Φυτείες Αιτωλοακαρνανίας: Άνοιξε Η Γη Και Κατάπιε Δρόμο & Αυλή Σπιτιού
07.10.25 , 23:10 Φάρμα: Ποιος παίκτης από την πράσινη ομάδα κέρδισε την ατομική ασυλία;
07.10.25 , 22:41 Σοφία Καρβέλα: Η απάντηση για την προσωπική της ζωή
07.10.25 , 22:40 Φάρμα: Μεγάλη ένταση μετά τη δοκιμασία - «Θα με λες με το όνομά μου»
07.10.25 , 22:34 Έκρηξη σε νυχτερινό κέντρο στη Μιχαλακοπούλου
07.10.25 , 22:33 Vegas: Αποχωρούν από το σχήμα με τη Στικούδη λίγες μέρες μετά την πρεμιέρα
07.10.25 , 22:25 Κλήρωση Τζόκερ 7/10/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για το 4.200.000 ευρώ
07.10.25 , 22:19 Τροχαίο Τέμπη: Κατέβηκαν να ελέγξουν βλάβη και τους παρέσυρε φορτηγό
07.10.25 , 22:10 Φάρμα: Τι περιέχει η δεύτερη δοκιμασία ασυλίας αυτής της εβδομάδας;
07.10.25 , 21:51 Ισραήλ: Δύο χρόνια από την άγρια σφαγή της Χαμάς κατά ανύποπτων πολιτών
07.10.25 , 21:50 Φάρμα: Ποια ομάδα κέρδισε την αποστολή;
07.10.25 , 21:45 IQ 160: Δείτε το trailer για την 3η σεζόν - Πρεμιέρα Κυριακή 19/10 στο Star
07.10.25 , 21:37 Κλήρωση Eurojackpot 7/10: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 36.000.000 ευρώ
07.10.25 , 21:34 Εφιάλτης για 85χρονη: Την ξυλοκόπησαν άγρια στο σπίτι της για 100 ευρώ
07.10.25 , 21:27 Αγρότες της Βοιωτίας «πολιόρκησαν» τον Τσιάρα στη Λειβαδιά
Μεταφέρθηκε σε ξενοδοχείο ο Ρούτσι - Κρίσιμη η κατάστασή του
Ζευγάρι βρέθηκε νεκρό στη μπανιέρα μετά τα γενέθλια της 4χρονης κόρης τους
Ιζαμπέλλα Φούλοπ: Η ηλικία, ο ζωγράφος πατέρας και ο γάμος με Ολυμπιονίκη
Έκρηξη σε νυχτερινό κέντρο στη Μιχαλακοπούλου
Τροχαίο Τέμπη: Κατέβηκαν να ελέγξουν βλάβη και τους παρέσυρε φορτηγό
Μεσσηνία: Αυτός είναι ο δράστης της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα
Κλήρωση Τζόκερ 7/10/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για το 4.200.000 ευρώ
Vegas: Αποχωρούν από το σχήμα με τη Στικούδη λίγες μέρες μετά την πρεμιέρα
Σταματάει την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι!
Σοφία Καρβέλα: Η απάντηση για την προσωπική της ζωή
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Vegas: Στιγμές από την πρεμιέρα του συγκροτήματος
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Οι Vegas ξεκίνησαν εμφανίσεις με την Κατερίνα Στικούδη σε γνωστό club στο Περιστέρι, κάνοντας με αυτόν τον τρόπο γνωστή την επανένωσή τους.

Μελίνα Μακρή: «Έπαθα επιλόχειο θυμό. Για μήνες θύμωνα με το παιδί!»

Η Μελίνα Μακρή με την Κατερίνα Στικούδη στην πρεμιέρα τους / NDP Photo Agency (Νίκος Δρούκας)

Η Μελίνα Μακρή με την Κατερίνα Στικούδη στην πρεμιέρα τους / NDP Photo Agency (Νίκος Δρούκας)

Μελίνα Μακρή: «Ήταν δύσκολο, γέννησα πρόωρα εξαιτίας του Covid»

Το βράδυ της Τρίτης, λίγες μέρες μετά την πρεμιέρα του, το μουσικό συγκρότημα ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας του με το νυχτερινό κέντρο. Σύμφωνα με την ανάρτησή του στο Instagram, ο λόγος είναι «ασυμφωνία με την επιχείρηση».

«Αγαπημένοι φίλοι. Με το παρόν σας ενημερώνουμε για την πρόωρη λήξη της συνεργασίας μας με το Bodega, λόγω ασυμφωνίας με την επιχείρηση. Σας ευχαριστούμε για τη στήριξη», ανέφερε η ανακοίνωση.

 

 

Οι Vegas επέστρεψαν δυναμικά στα μουσικά δρώμενα εννέα χρόνια μετά την αποχώρηση της Μελίνας Μακρή. Η τραγουδίστρια έκανε δυναμικό comeback ενθουσιάζοντας τους θαυμαστές της, οι οποίοι δεν πρόλαβαν να την απολαύσουν επι σκηνής. 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
VEGAS
 |
ΜΕΛΙΝΑ ΜΑΚΡΗ
 |
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΤΙΚΟΥΔΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top