Μοσχάτο: Έσπασαν με σφυριά τα δάχτυλα εκτελωνιστή

Άγρια χτυπήματα με λοστούς και σφυριά δέχθηκε ένας άνδρας στο Μοσχάτο, στη μέση του δρόμου, από τρεις κουκουλοφόρους. Το θύμα είναι εκτελωνιστής και σύμφωνα με τα όσα έχει αναφέρει στις αρχές, εκτιμά πως η επίθεση σχετίζεται με το επάγγελμά του. Την υπόθεση έχει αναλάβει το εκβιαστών.

Τρείς κουκουλοφόροι, κρατώντας λοστούς, μεταλλικές ράβδους και σφυριά στα χέρια είχαν στήσει καρτέρι στο θύμα τους.

Μόλις ο εκτελωνιστής κατέβηκε από το αυτοκίνητο του, άρχισαν να τρέχουν καταπάνω του.

«Ο άνθρωπος άρχισε να τρέχει προς το μέρος μας. Τον ρίξανε κάτω και αρχίσανε να τον ξυλοκοπούν άγρια, ένας είχε ένα σφυρί στο χέρι του και ο άλλος είχε μια πτυσσόμενη μεταλλική ράβδο. Τον χτυπήσανε στο κεφάλι, στην πλάτη, στα πόδια, του σπάσανε τα δάχτυλα με το σφυρί. Εκείνος μόνο φώναζε, ούρλιαζε από τον πόνο», λέει αυτόπτης μάρτυρας.

Το άγριο περιστατικό έγινε στις 9 η ώρα το πρωί σε έναν από τους πιο κεντρικούς δρόμους του Μοσχάτου, στην οδό Μακρυγιάννη μπροστά στα έντρομα μάτια κατοίκων και καταστηματαρχών. Οι δράστες αδιαφόρησαν και για τα δεκάδες μάτια και για τις κάμερες ασφαλείας που τους κατέγραψαν.

Μοσχάτο: Σύνδεση της επίθεσης με το επάγγελμά του «βλέπει» ο εκτελωνιστής

Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, οι δράστες την ώρα της επίθεσης φώναζαν «παιδεραστής» και λίγο πριν χαθούν στα στενά ακούστηκε να λένε «Χρυσή Αυγή» δύο φορές. Το θύμα είπε στις αρχές:

«Εκτιμώ ότι οι αναφορές αυτές έγιναν για να αποπροσανατολίσουν τις έρευνες των αρχών. Δεν έχω με κανέναν αντιδικία. Θεωρώ ότι έχει να κάνει με τη δουλειά μου 60 χρόνια δεν έχω πειράξει άνθρωπο».

Ο άνδρας πέφτει θύμα ξυλοδαρμού για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες εβδομάδες. Στην πρώτη επίθεση οι δράστες του έκλεισαν το δρόμο με το αυτοκίνητο τους και με μια μεταλλική ράβδο ξεκίνησαν να τον χτυπούν. Την περίεργη αυτή υπόθεση έχουν αναλάβει τα στελέχη του Εκβιαστών.