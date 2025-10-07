Σταματάει την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι!

Το ανακοίνωσε πριν από λίγο στο Σύνταγμα

Σταματά μετά από 23 μέρες την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας θύματος του δυστυχήματος των Τεμπών, όπως μετέδωσε πριν από λίγο από το Σύνταγμα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, η δικαστική συντάκτρια Άννα Σταματιάδου. 

Πάνος Ρούτσι: Εξελίξεις με το αίτημα για τοξικολογικές εξετάσεις

Προηγουμένως οι δικαστικές αρχές είχαν κάνει δεκτό το αίτημά του για τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό του γιου του, Ντένι, που έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα των Τεμπών.

Τέμπη: Δεκτά τα αιτήματα των συγγενών θυμάτων για τοξικολογικές εξετάσει

«Σήμερα το φως νίκησε το σκοτάδι», δήλωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και  δικηγόρος του Πάνου Ρούτσι.«Το φως μπορεί να νικήσει το σκοτάδι. Με τη δύναμη της ψυχής του και ολόκληρης της κοινωνίας με όλο το δίκιο με το μέρος του, νικάει τους πιο σκληρούς και αδυσώπητους μηχανισμούς. Η συσκότιση, η συγκάλυψη και οι μεθοδεύσεις για να θαφτεί η αλήθεια δεν επικράτησαν», υποστήριξε.  

Ο Πάνος Ρούτσι στην αγκαλιά της συζύγου του μετά την ανακοίνωση ότι σταματάει την απεργία πείνας

Ο Πάνος Ρούτσι στην αγκαλιά της συζύγου του μετά την ανακοίνωση ότι σταματάει την απεργία πείνας 

«Σήμερα αποδείχτηκε ότι ο Πάνος Ρούτσι κατάφερε να νικήσει εκείνους που ήθελαν να κρύψουν την αλήθεια. Οι μηχανισμοί αντιστέκονταν, αλλά η ανάσυρση της δικογραφίας 3.000 σελίδων που αφορά στις παραλείψεις των αρμοδίων, είναι η απόδειξη ότι ο αγώνας και η επιμονή του Πάνου Ρούτσι δεν έγιναν χωρίς λόγο» ανέφερε μεταξύ άλλων. 

Υπενθυμίζεται ότι το ζήτημα του αιτήματος του Π. Ρούτσι για τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του γιου του προκάλεσε «τριγμούς» στο εσωτερικό της Κυβέρνησης με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια να χαρακτηρίζει «αδιανόητη» την απόρριψή του. Με την άποψή του συντάχθηκαν και άλλα στελέχη της Κυβέρνησης (όπως ο Κ. Κυρανάκης και ο Θ. Πλεύρης) και της ΝΔ.  

Ρούτσι: Υπουργοί και βουλευτές συντάσσονται με την άποψη του Ν. Δένδια

          

