Τάσος Γιαννόπουλος: Ο ρόλος του «Μάκη» και η χημεία με τον Γιάννη Μπέζο

Ο Τάσος Γιαννόπουλος, ενώ έχει υποδυθεί πολλούς επιτυχημένους ρόλους στην καριέρα του, με πιο πρόσφατο τον «Σωτήρη Βρεττό» στην «Ηλέκτρα», στη συνείδηση του απλού κόσμου θα είναι πάντα ο «Μάκης» από το «Ευτυχισμένοι Μαζί» κι ας έχουν περάσει 17 χρόνια από τότε.

Καλεσμένος στο Στούντιο 4 το απόγευμα της Τρίτης 7/10, ο αγαπημένος ηθοποιός μίλησε για τον χαρακτήρα που τον στιγμάτισε και τη συνεργασία του με τον Γιάννη Μπέζο.

Ο Τάσος Γιαννόπουλος μιλά για τον viral ρόλο του στο «Ευτυχισμένοι Μαζί»

«Περάσανε 17 χρόνια. Ο Μάκης ήταν ένας πολύ ελεύθερος τύπος, πολύ έξω καρδιά, πολύ ανέμελος. Σαν μεγάλο παιδί, χωρίς να αναλαμβάνει ευθύνες. Να πίνει τις μπύρες με την παρέα του», ανέφερε αρχικά ο Τάσος Γιαννόπουλος.

Στη συνέχεια αναφέρθηε στη χημεία με τον Γιάννη Μπέζο μπροστά και πίσω από τις κάμερες, τονίζοντας πως ευθύνεται για την επιτυχημένες και διαχρονικές ατάκες της σειράς: «Ο χαρακτήρας αυτός έβγαινε ανά επεισόδιο, έπινα πολλές μπύρες. Η βοήθεια του Γιάννη Μπέζου ήταν τεράστιο. Υπήρχε ένα καλό κλίμα, κυκλοφορούσε ένα χιούμορ και έξω από τις κάμερες και μπροστά. Υπήρχε ένας κοινός κώδικας», σημείωσε ο Τάσος Γιαννόπουλος.

«Ο Γιάννης Μπέζος δημιουργεί την κατάσταση», είπε για την συνεργασία του με τον γνωστό ηθοποιό ο οποίος είχε τον πρωταγωνιστικό ρόλο», πρόσθεσε ο ίδιος.