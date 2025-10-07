Τάσος Γιαννόπουλος: Ο ρόλος του «Μάκη» και η χημεία με τον Γιάννη Μπέζο

Όσα είπε για τον χαρακτήρα που άφησε ιστορία στην ελληνική τηλεόραση

Ο Τάσος Γιαννόπουλος, ενώ έχει υποδυθεί πολλούς επιτυχημένους ρόλους στην καριέρα του, με πιο πρόσφατο τον «Σωτήρη Βρεττό» στην «Ηλέκτρα», στη συνείδηση του απλού κόσμου θα είναι πάντα ο «Μάκης» από το «Ευτυχισμένοι Μαζί» κι ας έχουν περάσει 17 χρόνια από τότε.  

«Περάσανε 17 χρόνια. Ο Μάκης ήταν ένας πολύ ελεύθερος τύπος, πολύ έξω καρδιά, πολύ ανέμελος. Σαν μεγάλο παιδί, χωρίς να αναλαμβάνει ευθύνες. Να πίνει τις μπύρες με την παρέα του», ανέφερε αρχικά ο Τάσος Γιαννόπουλος. 

Στη συνέχεια αναφέρθηε στη χημεία με τον Γιάννη Μπέζο μπροστά και πίσω από τις κάμερες, τονίζοντας πως ευθύνεται για την επιτυχημένες και διαχρονικές ατάκες της σειράς: «Ο χαρακτήρας αυτός έβγαινε ανά επεισόδιο, έπινα πολλές μπύρες. Η βοήθεια του Γιάννη Μπέζου ήταν τεράστιο. Υπήρχε ένα καλό κλίμα, κυκλοφορούσε ένα χιούμορ και έξω από τις κάμερες και μπροστά.  Υπήρχε ένας κοινός κώδικας», σημείωσε ο Τάσος Γιαννόπουλος.

«Ο Γιάννης Μπέζος δημιουργεί την κατάσταση», είπε για την συνεργασία του με τον γνωστό ηθοποιό ο οποίος είχε τον πρωταγωνιστικό ρόλο», πρόσθεσε ο ίδιος. 

