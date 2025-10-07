Κατάρρευση μπαλκονιού στο Λαύριο: Αυτοψία από κλιμάκιο της Πολεοδομίας

Ο Παναγιώτης Μπούσιος μεταφέρει τις εικόνες από το σημείο

07.10.25 , 20:27 Κατάρρευση μπαλκονιού στο Λαύριο: Αυτοψία από κλιμάκιο της Πολεοδομίας
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (7/10/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Πάγωσαν από τον τρόμο περαστικοί και κάτοικοι σε γειτονιά του Λαυρίου, όταν είδαν ξαφνικά μπαλκόνι κτιρίου να καταρρέει σαν χάρτινος πύργος. Τσιμέντα και σίδερα καταπλάκωσαν παρκαρισμένα αυτοκίνητα, ενώ από τα συντρίμμια τραυματίστηκε ελαφρά γυναίκα που βρισκόταν στο σημείο του ατυχήματος. Το κτίριο ελέγχεται από την πολεοδομία και οι ένοικοι θα αναγκαστούν δυστυχώς να ξεσπιτωθούν.

Λαύριο: Κατέρρευσε μπαλκόνι κτιρίου - Τραυματίστηκε μια γυναίκα

Στη γειτονιά το μεσημέρι κάτοικοι πάγωσαν και εικόνες από τα κατεστραμμένα αυτοκίνητα «μιλούν» από μόνες τους. Σαν από θαύμα δεν τραυματίστηκε κανείς από τα πολύ μεγάλα κομμάτια τσιμέντου. Δύο αυτοκίνητα έγιναν σμπαράλια κι έχουν υποστεί σοβαρότατες ζημιές.

Την ώρα που συνέβη το ατύχημα μέσα στο σπίτι ήταν μια μητέρα με την κόρη και τη γιαγιά. Όπως είπαν κι εκείνες, φοβήθηκαν μήπως πέσει κάποιο κομμάτι μέσα στο σπίτι και τις τραυματίσει. Πήραν ότι μπορούσαν, λίγα ρούχα... και περιμένουν να ακούσουν από την πολεοδομία αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα όσον αφορά τη στατικότητα του σπιτιού. Το περίεργο είναι ότι ένα σπίτι το οποίο βρίσκεται δίπλα και είναι παλιό, δεν έχει πάθει απολύτως τίποτα. 

Δείτε εικόνες από το σημείο: 

Εικόνες από το Λαύριο

Κατέρρευσε μπαλκόνι στο Λαύριο

Αυτοψία στο σημείο που έπεσε το μπαλκόνι

 

