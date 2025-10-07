Τροχός της Τύχης: Βρήκε τον γρίφο… αλλά δεν τον είπε στην ώρα του!

Βρήκε τη λέξη αλλά εκτός χρόνου

Επιμέλεια STAR.GR
Media
Τροχός Της Τύχης: Λύθηκε Ο Γρίφος... Όταν Τέλειωσε Ο Χρόνος
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τρίτης 7/10/2025 στο Star, η Ουρανία ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Τροχός της Τύχης: Βρήκε τον γρίφο… αλλά δεν τον είπε στην ώρα του!

Η κατηγορία ήταν «Ίδια κατάληξη», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Ρ, το Μ και το Ν ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ο.

Τροχός της Τύχης: Βρήκε τον γρίφο… αλλά δεν τον είπε στην ώρα του!

Η παίκτρια βρήκε την πρώτη λέξη την ώρα που ακούστηκε η λήξη του χρόνου με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να της λέει γιατί δεν ήταν πιο γρήγορη.

Κι όμως έλυσε τον γρίφο, αλλά πλέον ήταν αργά!

Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της Τύχης

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
Back to Top