Τροχός της Τύχης: Βρήκε τον γρίφο… αλλά δεν τον είπε στην ώρα του!

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τρίτης 7/10/2025 στο Star, η Ουρανία ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Ίδια κατάληξη», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Ρ, το Μ και το Ν ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ο.

Η παίκτρια βρήκε την πρώτη λέξη την ώρα που ακούστηκε η λήξη του χρόνου με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να της λέει γιατί δεν ήταν πιο γρήγορη.

Κι όμως έλυσε τον γρίφο, αλλά πλέον ήταν αργά!

