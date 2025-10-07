Ντελιβεράς «Κατσαβιδάκιας»: Προφυλακίστηκε μετά την επίθεση

Στη φυλακή οδηγήθηκε ο διανομέας με το βαρύ ποινικό παρελθόν, ο οποίος τραυμάτισε οδηγό με κατσαβίδι έπειτα από λογομαχία στην Ιερά Οδό. Ο 25χρονος παραδέχτηκε ότι έχασε τον έλεγχο και επιτέθηκε στο θύμα για μια… προτεραιότητα.

Η απολογία του, που διήρκεσε τέσσερις ώρες, οδήγησε στην προφυλάκισή του. Κατηγορείται για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, καθώς και για φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Οι κατηγορίες κατά του οδηγού delivery

«Βγήκα εκτός ελέγχου, αποδέχομαι ότι τον χτύπησα, όχι με κατσαβίδι αλλά με το κλειδί του μηχανιού. Ήμουν σε άμυνα», ισχυρίστηκε ο κατηγορούμενος.

Ποινικό παρελθόν από τα 12 του χρόνια

Ο 25χρονος είχε απασχολήσει τις αρχές από την παιδική του ηλικία με υποθέσεις ληστειών και επιθέσεων. Ωστόσο, κατάφερε να εργαστεί ως διανομέας με στολή και κουτί της Wolt, χωρίς να έχει γίνει κανένας έλεγχος του ποινικού του μητρώου.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, ο κατηγορούμενος εργαζόταν στην εταιρεία για περίπου 20 ημέρες.

Η απάντηση της Wolt

Η εταιρεία, μιλώντας στο Star, παραδέχθηκε ότι δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει ποινικό μητρώο από διανομείς, επικαλούμενη την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

«Δεν μπορούμε να ζητήσουμε ποινικό μητρώο – αυτό ισχύει για όλους τους κλάδους. Είμαστε στη διάθεση της Πολιτείας για κάθε πρωτοβουλία που ενισχύει την ασφάλεια των πελατών», δήλωσε ο Άκης Σταμούλης, επικεφαλής Επικοινωνίας και Εταιρικών Σχέσεων Νοτίου Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας της Wolt.

Η εταιρεία πάντως υποστηρίζει ότι ο κατηγορούμενος δεν ήταν συνεργάτης της, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Το άτομο που εμπλέκεται στο περιστατικό δεν είχε καμία επαγγελματική σχέση με την πλατφόρμα – ούτε σήμερα ούτε στο παρελθόν. Η Wolt καταδικάζει απερίφραστα κάθε μορφή βίας και παραβατικής συμπεριφοράς.»

Το κενό στη νομοθεσία

Η υπόθεση του «Κατσαβιδάκια» αποκαλύπτει ένα σοβαρό νομικό κενό: οι εταιρείες διανομής δεν υποχρεούνται να ζητούν ποινικό μητρώο από τους εργαζομένους τους. Έτσι, άνθρωποι με βεβαρημένο παρελθόν μπορεί να φτάνουν ανενόχλητοι στην πόρτα του πελάτη.

Όπως επισήμανε ο δημοσιογράφος του Star, Γιώργος Ευγενίδης, το πρόβλημα είναι διπλό: Αφενός, οι ίδιες οι εταιρείες πρέπει να βελτιώσουν τα φίλτρα πρόσληψης, και αφετέρου, η Πολιτεία οφείλει να επανεξετάσει το νομικό πλαίσιο.

«Δεν πρόκειται για θέμα προσωπικών δεδομένων, αλλά για θέμα προστασίας των πολιτών. Το Υπουργείο Εργασίας πρέπει να παρέμβει άμεσα ώστε να διασφαλιστεί ποιος μπαίνει στα σπίτια μας», τόνισε.

«Καμπανάκι» για τον κλάδο

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του θύματος, Σπύρο Δημητρίου, είναι η τέταρτη φορά μέσα σε έναν χρόνο που εργαζόμενοι διανομείς από την ίδια εταιρεία εμπλέκονται σε σοβαρά κακουργήματα.



Το περιστατικό αυτό, πέρα από το ποινικό του σκέλος, ανοίγει ξανά τη συζήτηση για την ευθύνη των εταιρειών delivery και την ανάγκη ύπαρξης ελέγχων που θα προστατεύουν τους πολίτες και την εικόνα του ίδιου του κλάδου.

