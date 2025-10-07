Ντελιβεράς «Κατσαβιδάκιας»: Προφυλακίστηκε μετά την επίθεση

Ερωτήματα για τις δικλείδες ασφαλείας στις εταιρείες delivery

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
07.10.25 , 21:27 Αγρότες της Βοιωτίας «πολιόρκησαν» τον Τσιάρα στη Λειβαδιά
07.10.25 , 21:04 Μεσσηνία: Αυτός είναι ο δράστης της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα
07.10.25 , 20:33 Σταματάει την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι!
07.10.25 , 20:30 Ντελιβεράς «Κατσαβιδάκιας»: Προφυλακίστηκε μετά την επίθεση
07.10.25 , 20:27 Κατάρρευση μπαλκονιού στο Λαύριο: Αυτοψία από κλιμάκιο της Πολεοδομίας
07.10.25 , 20:12 Κωνσταντίνος Αργυρός:Ο πρώτος Έλληνας star που υπογράφει με τη Warner Music
07.10.25 , 19:44 Τροχός της Τύχης: Βρήκε τον γρίφο… αλλά δεν τον είπε στην ώρα του!
07.10.25 , 19:36 Απλησίαστες τα ακίνητα ακόμη και σε λαϊκές γειτονιές της Αθήνας
07.10.25 , 19:32 Πότε πέφτει η Black Friday 2025
07.10.25 , 19:20 Τάσος Γιαννόπουλος: Ο ρόλος του «Μάκη» και η χημεία με τον Γιάννη Μπέζο
07.10.25 , 19:09 Πάνος Ρούτσι: «Συνεχίζω τον αγώνα μέχρι τα αιτήματά μου να γίνουν δεκτά»
07.10.25 , 19:00 ΕΛΣΤΑΤ: Αντιμέτωπο με την πείνα το 7% των Ελλήνων
07.10.25 , 19:00 Ελίζα Σκολίδη: Το βιογραφικό, η ζωή στο Παρίσι και το πρόβλημα υγείας
07.10.25 , 18:41 «Καρφιά» πρώην προέδρου ΟΠΕΚΕΠΕ Βάρρα κατά Βορίδη
07.10.25 , 18:30 Cash or Trash: Ο καναπές - αντίκα που αμφισβήτησαν Μαρίνης & Στρουγγάρης
Μεσσηνία: Αυτός είναι ο δράστης της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα
Χωρισμός στην ελληνική showbiz: Τίτλοι τέλους για αγαπημένο ζευγάρι
Σταματάει την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι!
Ζευγάρι βρέθηκε νεκρό στη μπανιέρα μετά τα γενέθλια της 4χρονης κόρης τους
Μεσσηνία: Η οικονομική επιφάνεια και η διαθήκη του 68χρονου ιδιοκτήτη
Τι είναι το ψηφιακό ευρώ και πότε θα αρχίσει να εφαρμόζεται
«Οι γιατροί δεν μπόρεσαν να βοηθήσουν» - Ο Τσακίρογλου μιλά για τη Διαβάτη
Κατάρρευση μπαλκονιού στο Λαύριο: Αυτοψία από κλιμάκιο της Πολεοδομίας
Ελίζα Σκολίδη: Το βιογραφικό, η ζωή στο Παρίσι και το πρόβλημα υγείας
Μεταφέρθηκε σε ξενοδοχείο ο Ρούτσι - Κρίσιμη η κατάστασή του
Περισσότερα

VIDEOS

Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στη φυλακή οδηγήθηκε ο διανομέας με το βαρύ ποινικό παρελθόν, ο οποίος τραυμάτισε οδηγό με κατσαβίδι έπειτα από λογομαχία στην Ιερά Οδό. Ο 25χρονος παραδέχτηκε ότι έχασε τον έλεγχο και επιτέθηκε στο θύμα για μια… προτεραιότητα.

Ο «διανομέας με το κατσαβίδι» και το βαρύ παρελθόν του

Η απολογία του, που διήρκεσε τέσσερις ώρες, οδήγησε στην προφυλάκισή του. Κατηγορείται για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, καθώς και για φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Οι κατηγορίες κατά του οδηγού delivery

Οι κατηγορίες κατά του οδηγού delivery 

«Βγήκα εκτός ελέγχου, αποδέχομαι ότι τον χτύπησα, όχι με κατσαβίδι αλλά με το κλειδί του μηχανιού. Ήμουν σε άμυνα», ισχυρίστηκε ο κατηγορούμενος.

Ποινικό παρελθόν από τα 12 του χρόνια

Ο 25χρονος είχε απασχολήσει τις αρχές από την παιδική του ηλικία με υποθέσεις ληστειών και επιθέσεων. Ωστόσο, κατάφερε να εργαστεί ως διανομέας με στολή και κουτί της Wolt, χωρίς να έχει γίνει κανένας έλεγχος του ποινικού του μητρώου.
Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, ο κατηγορούμενος εργαζόταν στην εταιρεία για περίπου 20 ημέρες.

Η απάντηση της Wolt

Η εταιρεία, μιλώντας στο Star, παραδέχθηκε ότι δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει ποινικό μητρώο από διανομείς, επικαλούμενη την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

«Δεν μπορούμε να ζητήσουμε ποινικό μητρώο – αυτό ισχύει για όλους τους κλάδους. Είμαστε στη διάθεση της Πολιτείας για κάθε πρωτοβουλία που ενισχύει την ασφάλεια των πελατών», δήλωσε ο Άκης Σταμούλης, επικεφαλής Επικοινωνίας και Εταιρικών Σχέσεων Νοτίου Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας της Wolt.

Η εταιρεία πάντως υποστηρίζει ότι ο κατηγορούμενος δεν ήταν συνεργάτης της, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Το άτομο που εμπλέκεται στο περιστατικό δεν είχε καμία επαγγελματική σχέση με την πλατφόρμα – ούτε σήμερα ούτε στο παρελθόν. Η Wolt καταδικάζει απερίφραστα κάθε μορφή βίας και παραβατικής συμπεριφοράς.»

Το κενό στη νομοθεσία

Η υπόθεση του «Κατσαβιδάκια» αποκαλύπτει ένα σοβαρό νομικό κενό: οι εταιρείες διανομής δεν υποχρεούνται να ζητούν ποινικό μητρώο από τους εργαζομένους τους. Έτσι, άνθρωποι με βεβαρημένο παρελθόν μπορεί να φτάνουν ανενόχλητοι στην πόρτα του πελάτη.

Όπως επισήμανε ο δημοσιογράφος του Star, Γιώργος Ευγενίδης, το πρόβλημα είναι διπλό: Αφενός, οι ίδιες οι εταιρείες πρέπει να βελτιώσουν τα φίλτρα πρόσληψης, και αφετέρου, η Πολιτεία οφείλει να επανεξετάσει το νομικό πλαίσιο.

«Δεν πρόκειται για θέμα προσωπικών δεδομένων, αλλά για θέμα προστασίας των πολιτών. Το Υπουργείο Εργασίας πρέπει να παρέμβει άμεσα ώστε να διασφαλιστεί ποιος μπαίνει στα σπίτια μας», τόνισε.

«Καμπανάκι» για τον κλάδο

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του θύματος, Σπύρο Δημητρίου, είναι η τέταρτη φορά μέσα σε έναν χρόνο που εργαζόμενοι διανομείς από την ίδια εταιρεία εμπλέκονται σε σοβαρά κακουργήματα.


Το περιστατικό αυτό, πέρα από το ποινικό του σκέλος, ανοίγει ξανά τη συζήτηση για την ευθύνη των εταιρειών delivery και την ανάγκη ύπαρξης ελέγχων που θα προστατεύουν τους πολίτες και την εικόνα του ίδιου του κλάδου.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
DELIVERY
 |
ΕΠΙΘΕΣΗ
 |
ΕΠΙΘΕΣΗ ΜΕ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top