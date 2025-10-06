Ο «διανομέας με το κατσαβίδι» και το βαρύ παρελθόν του

Απίστευτη υπόθεση προκαλεί σοκ και ανησυχία στην κοινωνία: διανομέας delivery επιτέθηκε με κατσαβίδι σε οδηγό στην Ιερά Οδό, στέλνοντάς τον στο νοσοκομείο έπειτα από έναν απλό καβγά στην κυκλοφορία. Το περιστατικό αποκαλύπτει ένα επικίνδυνο κενό στον έλεγχο των εταιρειών διανομής και εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια των πολιτών.

Όπως ανέφερε η Κατερίνα Ρίστα στο ρεπορτάζ της για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, o δράστης, 25 ετών σήμερα, είναι γνώριμος των Αρχών. Από τα 13 του έχει συλληφθεί τουλάχιστον 19 φορές για ληστείες, ξυλοδαρμούς – ακόμη και επίθεση με χατζάρα. Έχει οδηγηθεί πέντε φορές στην Τροχαία για οδήγηση χωρίς δίπλωμα, ενώ έχει εκτίσει δύο ποινές φυλάκισης των δύο μηνών, προτού αφεθεί και πάλι ελεύθερος με αναστολή.

Το τατουάζ του «κατσαβιδάκια» με καλάσνικοφ στο κεφάλι

Παρά το βαρύ ποινικό παρελθόν του, ο 25χρονος εργαζόταν ως διανομέας και έμπαινε στα σπίτια πελατών για να παραδίδει παραγγελίες, χωρίς καν δίπλωμα και με ανασφάλιστο μηχανάκι.

Ερωτήματα για τους ελέγχους των εταιρειών delivery

Σύμφωνα με την καρτέλα της Άμεσης Δράσης, ο δράστης εργαζόταν για τη Wolt. Το Star επικοινώνησε με την εταιρεία, η οποία απάντησε ότι δεν επιτρέπεται να ζητά ποινικό μητρώο από συνεργάτες της, παρά μόνο δειγματοληπτικά και με υπεύθυνη δήλωση για παραβάσεις σχετικές με την οδική ασφάλεια.

Η απάντηση της Wolt στο Star ήταν:

«Βάσει οδηγίας της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, δεν επιτρέπεται να ζητήσουμε ποινικό μητρώο, παρά μόνο δειγματοληπτικά και με υπεύθυνη δήλωση για αδικήματα σχετικά με τη δραστηριότητα».

Η απάντηση της Wolt στο Star

Η εταιρεία πρόσθεσε ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν εμφανίζεται καν στα αρχεία της, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να εργαζόταν ανεξέλεγκτα, απλώς κρατώντας ένα κουτί με το λογότυπό της.

Το γεγονός ότι ένας άνθρωπος με τέτοιο ποινικό ιστορικό είχε πρόσβαση στα σπίτια πολιτών, προκαλεί έντονο προβληματισμό.

Αρμόδιο για τη θέσπιση κανόνων ελέγχου είναι το Υπουργείο Εργασίας, το οποίο ωστόσο –όπως σημειώνουν συνδικαλιστές– δεν έχει προχωρήσει ακόμα σε καμία σχετική ρύθμιση.

Ο εργατολόγος Γιάννης Καρούσος εξηγεί ότι η απαίτηση ποινικού μητρώου από εργοδότες είναι υποχρεωτική μόνο για θέσεις που σχετίζονται με το δημόσιο συμφέρον – όπως αστυνομικοί, οδηγοί ή προσωπικό ασφαλείας.

«Στον ιδιωτικό τομέα είναι πολύ δύσκολο να ζητηθεί ποινικό μητρώο. Είναι, όμως, πολύ σοβαρό ζήτημα», τόνισε.

«Δεν έπαιρνε την αγωγή του», λέει συγγενής – Ζητείται ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη

Συγγενής του δράστη αποκάλυψε στο Star ότι ο 25χρονος αντιμετωπίζει ψυχικά προβλήματα και είχε διακόψει τη φαρμακευτική του αγωγή.

«Είναι ψυχικά άρρωστος. Δεν έπαιρνε την αγωγή του. Όταν ήταν ανήλικος τον πηγαίναμε σε ψυχίατρο, αλλά σταμάτησε. Δεν ήθελε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η πλευρά του δράστη ζητά τώρα ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, υποστηρίζοντας ότι η επίθεση προκλήθηκε από έντονη λεκτική πρόκληση.

Ο δικηγόρος του, Γιώργος Κανιάρης,δήλωσε:«Το θύμα τον εξύβρισε χυδαία, ιδιαίτερα για τη μητέρα του. Πιστεύω πως αυτός ήταν ο λόγος της πράξης»

Το χρονικό της επίθεσης

Σύμφωνα με την κατάθεση του θύματος, όλα ξεκίνησαν όταν ο διανομέας παραβίασε STOP και οι δύο άνδρες διαπληκτίστηκαν. Ο οδηγός του αυτοκινήτου προχώρησε λίγα μέτρα, αλλά στο επόμενο φανάρι ο διανομέας τον ακολούθησε, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, εγκλώβισε το όχημά του και τον κάρφωσε στο μάτι με κατσαβίδι!

Τι υποστήριξε το θύμα της επίθεσης με κατσαβίδι

Το θύμα νοσηλεύεται για τέταρτη ημέρα, ενώ ο δράστης κρατείται και μέσω του δικηγόρου του ζητά συγγνώμη.

Ο δικηγόρος του θύματος, Σπύρος Δημητρίου, δηλώνει: «Όταν στοχεύεις με κατσαβίδι στο κεφάλι, δείχνεις άλλες προθέσεις. Δεν ξέρω αν μια συγγνώμη μπορεί να γίνει αποδεκτή»

Ο «διανομέας – κατσαβιδάκιας» ξανά στη Δικαιοσύνη

Ο δράστης αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ενώπιον της Δικαιοσύνης. Ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθήνας, Νίκος Ρήγας, σχολίασε: «Εμείς θα τον οδηγήσουμε ξανά στη Δικαιοσύνη, για να αποφασίσει για την ποινή και τη μεταχείρισή του».

