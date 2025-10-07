Απλησίαστες τα ακίνητα ακόμη και σε λαϊκές γειτονιές της Αθήνας

Το τρίτο τρίμηνο του 2025 έφερε νέο κύμα ανατιμήσεων στις ζητούμενες τιμές πώλησης κατοικιών, με τις λαϊκές γειτονιές της Αττικής να δέχονται το ισχυρότερο πλήγμα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του δείκτη SPI του Spitogatos.gr, οι μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις ζητούμενων τιμών πώλησης εντοπίζονται στο κέντρο της Αθήνας, όπου η άνοδος φθάνει το 27,4%. Ακολουθούν η Δραπετσώνα και το Πέραμα, με αυξήσεις 26,3% και 26,1% αντίστοιχα, καθώς και το Περιστέρι, όπου η μέση ζητούμενη τιμή ανέβηκε κατά 22%.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο dnews.gr

