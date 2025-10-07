Απλησίαστες τα ακίνητα ακόμη και σε λαϊκές γειτονιές της Αθήνας

Στα ύψη οι τιμές για τη στέγαση

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
07.10.25 , 21:27 Αγρότες της Βοιωτίας «πολιόρκησαν» τον Τσιάρα στη Λειβαδιά
07.10.25 , 21:04 Μεσσηνία: Αυτός είναι ο δράστης της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα
07.10.25 , 20:33 Σταματάει την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι!
07.10.25 , 20:30 Ντελιβεράς «Κατσαβιδάκιας»: Προφυλακίστηκε μετά την επίθεση
07.10.25 , 20:27 Κατάρρευση μπαλκονιού στο Λαύριο: Αυτοψία από κλιμάκιο της Πολεοδομίας
07.10.25 , 20:12 Κωνσταντίνος Αργυρός:Ο πρώτος Έλληνας star που υπογράφει με τη Warner Music
07.10.25 , 19:44 Τροχός της Τύχης: Βρήκε τον γρίφο… αλλά δεν τον είπε στην ώρα του!
07.10.25 , 19:36 Απλησίαστες τα ακίνητα ακόμη και σε λαϊκές γειτονιές της Αθήνας
07.10.25 , 19:32 Πότε πέφτει η Black Friday 2025
07.10.25 , 19:20 Τάσος Γιαννόπουλος: Ο ρόλος του «Μάκη» και η χημεία με τον Γιάννη Μπέζο
07.10.25 , 19:09 Πάνος Ρούτσι: «Συνεχίζω τον αγώνα μέχρι τα αιτήματά μου να γίνουν δεκτά»
07.10.25 , 19:00 ΕΛΣΤΑΤ: Αντιμέτωπο με την πείνα το 7% των Ελλήνων
07.10.25 , 19:00 Ελίζα Σκολίδη: Το βιογραφικό, η ζωή στο Παρίσι και το πρόβλημα υγείας
07.10.25 , 18:41 «Καρφιά» πρώην προέδρου ΟΠΕΚΕΠΕ Βάρρα κατά Βορίδη
07.10.25 , 18:30 Cash or Trash: Ο καναπές - αντίκα που αμφισβήτησαν Μαρίνης & Στρουγγάρης
Μεσσηνία: Αυτός είναι ο δράστης της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα
Χωρισμός στην ελληνική showbiz: Τίτλοι τέλους για αγαπημένο ζευγάρι
Σταματάει την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι!
Ζευγάρι βρέθηκε νεκρό στη μπανιέρα μετά τα γενέθλια της 4χρονης κόρης τους
Μεσσηνία: Η οικονομική επιφάνεια και η διαθήκη του 68χρονου ιδιοκτήτη
Τι είναι το ψηφιακό ευρώ και πότε θα αρχίσει να εφαρμόζεται
«Οι γιατροί δεν μπόρεσαν να βοηθήσουν» - Ο Τσακίρογλου μιλά για τη Διαβάτη
Κατάρρευση μπαλκονιού στο Λαύριο: Αυτοψία από κλιμάκιο της Πολεοδομίας
Ελίζα Σκολίδη: Το βιογραφικό, η ζωή στο Παρίσι και το πρόβλημα υγείας
Μεταφέρθηκε σε ξενοδοχείο ο Ρούτσι - Κρίσιμη η κατάστασή του
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: dnews.gr φωτογραφία Ευρωκίνηση
ακίνητα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το τρίτο τρίμηνο του 2025 έφερε νέο κύμα ανατιμήσεων στις ζητούμενες τιμές πώλησης κατοικιών, με τις λαϊκές γειτονιές της Αττικής να δέχονται το ισχυρότερο πλήγμα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του δείκτη SPI του Spitogatos.gr, οι μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις ζητούμενων τιμών πώλησης εντοπίζονται στο κέντρο της Αθήνας, όπου η άνοδος φθάνει το 27,4%. Ακολουθούν η Δραπετσώνα και το Πέραμα, με αυξήσεις 26,3% και 26,1% αντίστοιχα, καθώς και το Περιστέρι, όπου η μέση ζητούμενη τιμή ανέβηκε κατά 22%. 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο dnews.gr 
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΚΙΝΗΤΑ
 |
ΤΙΜΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top