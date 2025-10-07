Αγρότες της Βοιωτίας «πολιόρκησαν» τον Τσιάρα στη Λειβαδιά

Με την οργή των αγροτών της Βοιωτίας ήρθε αντιμέτωπος ο Yπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας. Οι καθυστερήσεις στις επιδοτήσεις λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ και η ευλογιά που ρημάζει τα κοπάδια, έγιναν το φυτίλι για να εκτυλιχθούν σκηνές έντασης μεταξύ αγροτών και αστυνομικών.

Όπως ανέφερε η Μαρία Παππά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, αγρότες από τη Βοιωτία, συγκεντρώθηκαν έξω από το διοικητήριο της Λειβαδιάς και διαπληκτίστηκαν με τους αστυνομικούς.

Τα αίματα «άναψαν» καθώς οι αστυνομικοί δεν επέτρεπαν να σταθμεύσει ένα από τα τρακτέρ έξω από το διοικητήριο. Οι αγρότες επιχείρησαν να ανατρέψουν ένα περιπολικό που είχε παρκάρει στο σημείο ενώ οι αστυνομικοί στην διάρκεια της έντασης έκαναν χρήση χημικών. Μετά από έντονο διάλογο και συνεννοήσεις τελικά το τρακτέρ πάρκαρε έξω από το διοικητήριο

Επεισόδια στη Λειβαδιά μεταξύ αγροτών και αστυνομικών

Μέσα σε αυτή την φορτισμένη ατμόσφαιρα, τελικά οι διαδηλωτές αγρότες έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό και μπήκαν στο Διοικητήριο περικυκλώνοντας τον Κώστα Τσιάρα και εκφράζοντας την σφοδρή αντίθεσή τους στην προσέγγιση της κυβέρνησης απέναντι σε αγροτικά ζητήματα.

Ο υπουργός παρέμεινε καθιστός προσπαθώντας να τους ηρεμήσει, αλλά είναι φανερό πως μια ο ΟΠΕΚΕΠΕ, μια η ευλογιά, οι αγρότες είναι πια σε απόγνωση και η οργή τους δεν κρύβεται.



