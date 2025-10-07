IQ 160: Δείτε το trailer για την 3η σεζόν - Πρεμιέρα Κυριακή 19/10 στο Star

IQ 160: Δείτε το trailer για την 3η σεζόν - Πρεμιέρα Κυριακή 19/10 στο Star
Επιμέλεια STAR.GR
To «IQ 160», η αστυκωμική σειρά που αγάπησε το ελληνικό κοινό με πρωταγωνιστές τη Σμαράγδα Καρύδη και τον Νίκο Κουρή, επιστρέφει με νέα επεισόδια. Η 3η σεζόν κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 19 Οκτωβρίου στις 22:10 -φυσικά- μέσα από τη συχνότητα του Star

IQ 160: Δείτε on demand τον 2ο κύκλο της σειράς στο Star!

IQ 160: Δείτε το trailer για την 3η σεζόν - Πρεμιέρα Κυριακή 19/10 στο Star

Πριν από λίγο προβλήθηκε το trailer για τον τρίτο κύκλο της σειράς κι όπως αναμενόταν ήταν καταιγιστικό! Οι ισορροπίες αλλάζουν κι ένα νέο πρόσωπο δοκιμάζει την πολύπαθη σχέση της Πηνελόπης Μουρίκη με τον Αργύρη Καλατζή

IQ 160: Δείτε το trailer για την 3η σεζόν - Πρεμιέρα Κυριακή 19/10 στο Star

Ενώ στο τέλος βλέπουμε τη Μουρίκη να πετάει τη «βόμβα» στον Καλατζή πως περιμένει το παιδί του. Εκείνος σοκάρεται στο ακουσμα πως θα γίνει πατέρας. Το χαρμόσυνο γεγονός θα τους φέρει ξανά κοντά ή θα τους απομακρύνει; Η συνέχεια στην οθόνη του Star. 

Διαβάστε περισσότερα:
IQ 160
 |
IQ 160 TRAILER
 |
ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΚΑΡΥΔΗ
 |
ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΗΣ
