IQ 160: Δείτε το trailer για την 3η σεζόν - Πρεμιέρα Κυριακή 19/10 στο Star

To «IQ 160», η αστυκωμική σειρά που αγάπησε το ελληνικό κοινό με πρωταγωνιστές τη Σμαράγδα Καρύδη και τον Νίκο Κουρή, επιστρέφει με νέα επεισόδια. Η 3η σεζόν κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 19 Οκτωβρίου στις 22:10 -φυσικά- μέσα από τη συχνότητα του Star.

Πριν από λίγο προβλήθηκε το trailer για τον τρίτο κύκλο της σειράς κι όπως αναμενόταν ήταν καταιγιστικό! Οι ισορροπίες αλλάζουν κι ένα νέο πρόσωπο δοκιμάζει την πολύπαθη σχέση της Πηνελόπης Μουρίκη με τον Αργύρη Καλατζή.

Ενώ στο τέλος βλέπουμε τη Μουρίκη να πετάει τη «βόμβα» στον Καλατζή πως περιμένει το παιδί του. Εκείνος σοκάρεται στο ακουσμα πως θα γίνει πατέρας. Το χαρμόσυνο γεγονός θα τους φέρει ξανά κοντά ή θα τους απομακρύνει; Η συνέχεια στην οθόνη του Star.