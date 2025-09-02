IQ 160: Δείτε on demand τον 2ο κύκλο της σειράς στο Star!

Κάντε refresh γιατί ο 3ος κύκλος έρχεται τη νέα τηλεοπτική σεζόν

Πρώτη Δημοσίευση: 01.09.25, 15:13
IQ160: Δείτε On Demand Τον 2ο Κύκλο Της Σειράς
O 3ος κύκλος της αγαπημένης αστυ- κωμικής σειράς IQ 160 έρχεται τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star με χιούμορ, ανατροπές, αστυνομικό μυστήριο, γέλιο, έρωτες αλλά και… ένα μωρό!

Λίγο πριν τις νέες περιπέτειες της Σμαράγδας Καρύδη στον ρόλο της Πηνελόπης Μουρίκη και του Νίκου Κουρή στον ρόλο του Αργύρη Καλατζή, μπορείτε να κάνετε refresh στη σειρά που αγαπήσαμε με τα επεισόδια του B΄κύκλου, που προβάλλονται καθημερινά σε επανάληψη στο Star, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 21:00.

Όλα τα επεισόδια θα είναι διαθέσιμα για δύο εβδομάδες μετά την προβολή τους στην τηλεόραση. 

Δείτε τον 2ο κύκλο On Demand

IQ 160: Τι θα δούμε στον ανατρεπτικό 2ο κύκλο

Έχουν περάσει έξι μήνες, από τα δραματικά γεγονότα της Ιταλίας. Η Πηνελόπη, διαλυμένη από την προδοσία του πρώην άντρα της, εγκαταλείπει τον Αργύρη και το αστυνομικό σώμα και πιάνει πάλι δουλειά ως καθαρίστρια. 

Φαίνεται, όμως, πως δεν μπορεί να μείνει μακριά ούτε από τα μυστήρια, ούτε από τους μπελάδες! Όταν η εργοδότριά της, τής εκμυστηρεύεται ότι κάποιος την απειλεί, εκείνη αναλαμβάνει δράση, αναζητώντας τον ένοχο, αλλά τα πράγματα, πηγαίνουν τελείως στραβά και η Πηνελόπη βρίσκεται κατηγορούμενη για... φόνο!

Πώς θα καταφέρει η Μουρίκη να ξεμπλέξει χωρίς τον Καλατζή, στο πλευρό της; 

Η αξιαγάπητη, ανατρεπτική Πηνελόπη και ο αυστηρός, τυπολάτρης Αργύρης, με την υπέροχη ομάδα τους αναλαμβάνουν δράση!

Νέες, συναρπαστικές υποθέσεις! Απρόσμενοι «ύποπτοι»! Ξεκαρδιστικές καταστάσεις! Σπαρταριστά επεισόδια!

Σενάριο: Βίκυ Αλεξοπούλου
Σκηνοθεσία: Πιέρρος Ανδρακάκος
Διεύθυνση φωτογραφίας: Γιάννης Δασκαλοθανάσης GSC
Executive producer: Κωνσταντίνος Κυριακού
Παραγωγή: Barking Well
Πρωταγωνιστούν: Σμαράγδα Καρύδη, Νίκος Κουρής, Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου, Ηλίας Μουλάς, Ελίζα Σκολίδη
Συμμετέχουν: Μαίρη Μηνά, Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος, Τάσος Παλαντζίδης, Άλκης Παναγιωτίδης, Σωτήρης Δούβρης, Θανάσης Δόβρης, Αγγελίνα Μάρκου, Αριστοτέλης Μπολοβίνος, ο μικρός Φίλιππος Ελευθερόπουλος, η μικρή Μαρία Νεαμονίτη και η κυρία Νέλλη Γκίνη. 
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
IQ 160
