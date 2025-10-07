Η Ελένη Τσολάκη στον Εκατομμυριούχο: Ο όρος που έθεσε ο Αρναούτογλου

Η Ελένη Τσολάκη βρέθηκε στο πλατό του «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» το βράδυ της Τρίτης 7/10.
Το τηλεπαιχνίδι επέστρεψε στη special έκδοσή του, με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου να υποδέχεται διάφορους celebrities, οι οποίοι προσφέρουν τη βοήθειά τους στους παίκτες.
Στο σημερινό επεισόδιο, ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 αποκάλυψε τον απαράβατο όρο που έθεσε στην παραγωγή σχετικά με τη συμμετοχή των διασήμων στο «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;».
«Θέλω να πω σε αυτό το σημείο κάτι και το εννοώ… Όλοι οι αναγνωρίσιμοι άνθρωποι που θα έρθουν για να γνωρίσουν τους παίκτες, δεν ξέρουν καμία απάντηση, πραγματικά το λέω. Ήταν ο όρος μου για να βρεθούν εδώ και το λέω πολύ σοβαρά. Μου είπε η παραγωγή να έρθουν μια χαρά, θα μου υποσχεθείτε δεν θα ξέρουν τίποτα. Θα παίξουμε κανονικά και όσο πάει, δεν έγινε τίποτα.
Το να παίξουμε για έναν σκοπό ιερό και μου λέτε δέκα ερωτήσεις για να κάτσω να τις απαντήσω, καλύτερα δώστε τα χρήματα έτσι να τελειώνουμε. Να καθίσουμε να κοροϊδεύουμε τον κόσμο ότι ξέρουν οι άλλοι; Δεν πειράζει να μην ξέρουν, δεν έγινε και τίποτα», είπε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.
