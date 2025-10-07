Η Ελένη Τσολάκη στον Εκατομμυριούχο: Ο όρος που έθεσε ο Αρναούτογλου

Η αποκάλυψη του παρουσιαστή αναφορικά με τη συμμετοχή των celebrities

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
07.10.25 , 23:58 Μοσχάτο: Έσπασαν με σφυριά τα δάχτυλα εκτελωνιστή
07.10.25 , 23:45 Χριστίνα Μπόμπα - Σάκης Τανιμανίδης: Το νέο σαλόνι του σπιτιού τους
07.10.25 , 23:41 Αιγάλεω: Καρέ Καρέ Οι Κινήσεις Θρασύτατου Κλέφτη
07.10.25 , 23:36 Η Ελένη Τσολάκη στον Εκατομμυριούχο: Ο όρος που έθεσε ο Αρναούτογλου
07.10.25 , 23:33 Θεσσαλονίκη: Συνέλαβαν Μετά Από Καταδίωξη «Μαϊμού» Αστυνομικούς
07.10.25 , 23:24 Αιγάλεω: Κάηκε Βανάκι - «Τείχος» Φωτιάς Από Το Καύσιμο Στο Οδόστρωμα
07.10.25 , 23:18 Φυτείες Αιτωλοακαρνανίας: Άνοιξε Η Γη Και Κατάπιε Δρόμο & Αυλή Σπιτιού
07.10.25 , 23:10 Φάρμα: Ποιος παίκτης από την πράσινη ομάδα κέρδισε την ατομική ασυλία;
07.10.25 , 22:41 Σοφία Καρβέλα: Η απάντηση για την προσωπική της ζωή
07.10.25 , 22:40 Φάρμα: Μεγάλη ένταση μετά τη δοκιμασία - «Θα με λες με το όνομά μου»
07.10.25 , 22:34 Έκρηξη σε νυχτερινό κέντρο στη Μιχαλακοπούλου
07.10.25 , 22:33 Vegas: Αποχωρούν από το σχήμα με τη Στικούδη λίγες μέρες μετά την πρεμιέρα
07.10.25 , 22:25 Κλήρωση Τζόκερ 7/10/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για το 4.200.000 ευρώ
07.10.25 , 22:19 Τροχαίο Τέμπη: Κατέβηκαν να ελέγξουν βλάβη και τους παρέσυρε φορτηγό
07.10.25 , 22:10 Φάρμα: Τι περιέχει η δεύτερη δοκιμασία ασυλίας αυτής της εβδομάδας;
Μεταφέρθηκε σε ξενοδοχείο ο Ρούτσι - Κρίσιμη η κατάστασή του
Σταματάει την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι!
Μεσσηνία: Αυτός είναι ο δράστης της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα
«Οι γιατροί δεν μπόρεσαν να βοηθήσουν» - Ο Τσακίρογλου μιλά για τη Διαβάτη
Ζευγάρι βρέθηκε νεκρό στη μπανιέρα μετά τα γενέθλια της 4χρονης κόρης τους
Ελίζα Σκολίδη: Το βιογραφικό, η ζωή στο Παρίσι και το πρόβλημα υγείας
Χριστίνα Μπόμπα - Σάκης Τανιμανίδης: Το νέο σαλόνι του σπιτιού τους
Να με λες μαμά: Η μικρή Ιωάννα είναι αδερφή με κοριτσάκι από άλλη σειρά!
Εφιάλτης για 85χρονη: Την ξυλοκόπησαν άγρια στο σπίτι της για 100 ευρώ
Vegas: Αποχωρούν από το σχήμα με τη Στικούδη λίγες μέρες μετά την πρεμιέρα
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

 Η Ελένη Τσολάκη βρέθηκε στο πλατό του «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» το βράδυ της Τρίτης 7/10. 

Το τηλεπαιχνίδι επέστρεψε στη special έκδοσή του, με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου να υποδέχεται διάφορους celebrities, οι οποίοι προσφέρουν τη βοήθειά τους στους παίκτες.

Η Ελένη Τσολάκη στο πλατό του «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;»

Η Ελένη Τσολάκη στο πλατό του «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;»

Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Ένα μόνο πράγμα έχω ζητήσει από τον γιο μου»

Στο σημερινό επεισόδιο, ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 αποκάλυψε τον απαράβατο όρο που έθεσε στην παραγωγή σχετικά με τη συμμετοχή των διασήμων στο «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;». 

 

Τα τηλεοπτικά μυστικά του Αρναούτογλου: «Γέλιο μας λείπει, γέλιο φτιάξαμε»

«Θέλω να πω σε αυτό το σημείο κάτι και το εννοώ… Όλοι οι αναγνωρίσιμοι άνθρωποι που θα έρθουν για να γνωρίσουν τους παίκτες, δεν ξέρουν καμία απάντηση, πραγματικά το λέω. Ήταν ο όρος μου για να βρεθούν εδώ και το λέω πολύ σοβαρά. Μου είπε η παραγωγή να έρθουν μια χαρά, θα μου υποσχεθείτε δεν θα ξέρουν τίποτα. Θα παίξουμε κανονικά και όσο πάει, δεν έγινε τίποτα.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είναι ο παρουσιαστής του «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;»

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είναι ο παρουσιαστής του «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;»

Το να παίξουμε για έναν σκοπό ιερό και μου λέτε δέκα ερωτήσεις για να κάτσω να τις απαντήσω, καλύτερα δώστε τα χρήματα έτσι να τελειώνουμε. Να καθίσουμε να κοροϊδεύουμε τον κόσμο ότι ξέρουν οι άλλοι; Δεν πειράζει να μην ξέρουν, δεν έγινε και τίποτα», είπε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ
 |
ΕΛΕΝΗ ΤΣΟΛΑΚΗ
 |
ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ;
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top