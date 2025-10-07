Φάρμα: Μεγάλη ένταση μετά τη δοκιμασία - «Θα με λες με το όνομά μου»

Οι «πράσινοι» υπέστησαν άλλα μία ήττα από τους «γαλάζιους» που τους φέρνει αντιμέτωπους με το απευκταίο σενάριο να υποδείξουν τέσσερις μονομάχους από την ομάδα τους.

Φάρμα: Ο έντονος διάλογος του Κωνσταντίνου με τον Μιχαήλ

Μετά το τέλος της δεύτερης δοκιμασίας ασυλίας, ο Κωνσταντίνος κι ο Μιχάηλ ήρθαν σε έντονη αντιπαράθεση, με τους ψυχραιμότερους να επεμβαίνουν και να προσπαθούν να τους ηρεμήσουν. Οι συνεχόμενες ήττες έχουν δημιουργήσει αρνητικό κλίμα στην πράσινη ομάδα.

«Θα με λες με το όνομά μου. Με καταλαβαίνεις; Μπαίνεις μέσα και χάνεις και δε σε νοιάζει κιόλας γιατί αυτή η ομάδα δεν είναι ομάδα σου», είπε εκνευρισμένος ο Κωνσταντίνος.

Φάρμα: Ο Μιχαήλ απάντησε στον Κωνσταντίνο

Από την άλλη ο Μιχαήλ υποστήριξε πως ο συμπαίκτης του τού έκανε υποτιμητικά σχόλια για τη δουλειά του: «Ήρθαμε σε αντιπαράθεση με τον Κωνσταντίνο. Επικαλέστηκε την ηλικία μου, το επάγγελμά μου, "είσαι 41 χρόνων κι είσαι bartende". Θέλω να πω στον Κωνσταντίνο ότι βιοπορίζομαι τα 24 αυτά χρόνια από την εστίαση. Ο Κωνσταντίνος μπορεί να μην μπουσουλούσε κιόλας. Μόνο αυτό θα του πω».

Δείτε όλα τα επεισόδια της Φάρμας