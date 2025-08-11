Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Με εντυπωσιακό κόκκινο φόρεμα στο τρέιλερ του GNTM

Η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή του Greece’s Next Top Model έχει αρχίσει, καθώς ήδη τα γυρίσματα είναι σε προχωρημένο στάδιο. Η αποκάλυψη έγινε μέσα από ένα λαμπερό Instagram story της Ηλιάνας Παπαγεωργίου, το οποίο ξεσήκωσε τους φανς και έδωσε μια πρώτη γεύση από τη νέα σεζόν του πολυαγαπημένου fashion show που θα καθηλώνει.

GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν πρέπει να το χάσεις!

Στο story που μοιράστηκε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, βλέπουμε το εντυπωσιακό teaser του GNTM να προβάλλεται, ανακοινώνοντας και επίσημα την επιστροφή του στο Star. Στο βίντεο η Ηλιάνα φορά ένα άκρως εντυπωσιακό φόρεμα με λουλούδια.

Δες το post:

Το GNTM επανέρχεται πλήρως ανανεωμένο και έτοιμο να ανατρέψει τα δεδομένα! Με σύγχρονη ματιά, περισσότερη λάμψη, ομορφιά και νέες παρουσίες που φέρνουν φρέσκια ενέργεια και καινοτομία, το show μπαίνει σε μια νέα εποχή.

Το GNTM επανέρχεται πλήρως ανανεωμένο και έτοιμο να ανατρέψει τα δεδομένα! Με σύγχρονη ματιά, περισσότερη λάμψη, ομορφιά και νέες παρουσίες που φέρνουν φρέσκια ενέργεια και καινοτομία, το show μπαίνει σε μια νέα εποχή.

