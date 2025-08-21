Ευρυδίκη Βαλαβάνη: «Είναι ό,τι πιο δύσκολο έχω κάνει στη ζωή μου»

Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν το τελευταίο διάστημα η Ευρυδίκη Βαλαβάνη κι ο σύζυγός της, Γρηγόρης Μόργκαν. Στις 11 Ιουλίου, υποδέχτηκαν στον κόσμο τον γιο του κι όπως είναι αναμενόμενο απολαμβάνουν τις πρώτες ημέρες μαζί του.

Μάλιστα, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη από την ημέρα που γέννησε έχει σταματήσει να είναι πολύ ενεργή στα social media, καθώς έχει ρίξει όλη της την προσοχή στον μικρό της πρίγκιπα.

Σήμερα, Πέμπτη 21 Αυγούστου, έκανε ένα μικρό βίντεο, το οποίο και δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok.

Στο εν λόγω βίντεο, η παρουσιάστρια περιέγραψε στους follοwers της τη νέα της καθημερινότητα

«Έχω πάρα πολύ καιρό να σας μιλήσω, αλλά ειλικρινά ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος. Το μωρό απαιτεί όλη την προσοχή και δικαιολογημένα. Είναι ό,τι πιο δύσκολο έχω κάνει στη ζωή μου. Αλλά παράλληλα, έχει μια ομορφιά όλο αυτό το πράγμα, το να είσαι 24 ώρες το 24ωρο με το μωρό σου. Είναι μαγικό. Όσες και όσοι έχετε παιδάκια, θα καταλάβετε για ποιο πράγμα μιλάω.

Ο μπέμπης μεγαλώνει. Είναι πανέμορφος. Τι θα έλεγα για το παιδί μου; Είναι πολύ ήσυχο μωράκι. Πολλές μου στείλατε μηνύματα για να μιλήσω για την εμπειρία της εγκυμοσύνης. Είχα δηλώσει ότι είχα τοκετοφοβία, αλλά αν θέλετε μπορούμε να μιλήσουμε για αυτό σε ένα άλλο βίντεο… Δεν κοιμόμαστε. Έχουμε να κοιμηθούμε… πόσο είναι τώρα ο μπέμπης; Γενικότερα, ενώ είναι πάρα πολύ ήσυχο μωρό, δυσκολεύεται στο να τον πάρει ο ύπνος. Θα ήθελα να μου πείτε κάποια tips πάνω σε αυτό», είπε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη.

Δείτε την ανάρτηση της Ευρυδίκη Βαλαβάνη