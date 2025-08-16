Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Η οικογενειακή βόλτα με τον γιο της στην παραλία

Το τρυφερό βίντεο που δημοσίευσε η παρουσιάστρια στο Instagram

16.08.25 , 17:06 Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Η οικογενειακή βόλτα με τον γιο της στην παραλία
Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη κι ο Γρηγόρης Μόργκαν ζουν την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής τους, καθώς εδώ και περίπου έναν μήνα έχουν υποδέχθηκαν τον γιο τους. 

Το ζευγάρι, που είναι πολύ ερωτευμένο, απολαμβάνει την κάθε στιγμή με το νέο μέλος της οικογένειάς τους και μοιράζεται συχνά στιγμιότυπα της νέας τους καθημερινότητας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη δεν αφήνει στιγμή τον γιο της από την αγκαλιά της!

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Η οικογενειακή βόλτα με τον γιο της στην παραλία

Το πρωί του Σαββάτου, 16 Αυγούστου, η Ευρυδίκη θέλησε να κάνει μια ιδιαίτερη βόλτα με τον μικρό της πρίγκιπα. Επέλεξαν να πάνε στην παραλία για να περάσουν μαζί όμορφες στιγμές. 

Συγκινημένη η Ευρυδίκη Βαλαβάνη: «Το μικρό μου θαύμα είναι εδώ»

Η δημοσιογράφος δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα τρυφερό βίντεο που δείχνει το παιδί της να απολαμβάνει την ηρεμία της θάλασσας, ενώ εκείνη κρατάει με αγάπη το χεράκι του.

Η εικόνα αυτή απέσπασε χιλιάδες likes και σχόλια από τους θαυμαστές τους, που έσπευσαν να στείλουν τις ευχές τους.

