Ποιους θα επηρεάσει η Πανσέληνος στον Αιγόκερω στις 30 Ιουνίου;

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Η Πανσέληνος στον Αιγόκερω επηρεάζει περισσότερο Κριούς, Καρκίνους, Ζυγούς και Αιγόκερους του πρώτου δεκαημέρου

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Ο Ιούνιος μας αποχαιρετά με μια Πανσέληνο την τελευταία ημέρα του, η οποία  ολοκληρώνεται τα ξημερώματα της Τρίτης 30/06/2026 στις 8 μοίρες και 15 λεπτά του άξονα Αιγόκερου-Καρκίνου, με τη Σελήνη στον Αιγόκερω και τον Ήλιο στον Καρκίνο και επηρεάζει περισσότερο τα παρορμητικά ζώδια, δηλαδή Κριούς, Καρκίνους, Ζυγούς και Αιγόκερους που έχουν γεννηθεί στο πρώτο δεκαήμερο.

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Είναι μια Πανσέληνος που σχηματίζεται μέσα σε ένα απαιτητικό πλαίσιο, καθώς συμμετέχουν ο Κρόνος και ο Ποσειδώνας σε απαιτητικές όψεις, ενώ και ο Ερμής που ξεκίνησε την ανάδρομη του πορεία του μία ημέρα πριν την Πανσέληνο, δεν βοηθά να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Το συγκεκριμένο φεγγάρι θα επηρεάσει τα επαγγελματικά μας θέματα ή τις σχέσεις σε προσωπικό κι επαγγελματικό επίπεδο και είναι σημαντικό να αποφύγετε δεσμεύσεις, επισημοποιήσεις και συμφωνίες. Μπορεί να προκύψουν απρόοπτα και ανατροπές.

Οι όψεις που επηρεάζουν την Πανσέληνο

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Η Πανσέληνος σχηματίζει τετράγωνο με τον απατηλό Ποσειδώνα που βρίσκεται στον Κριό και μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση, υπέρμετρη ευαισθησία, ατονία, αλλά και τάση για εξιδανίκευση. Η φαντασία υπερτονίζεται με αυτή την όψη και αν δεν βρει ένα δημιουργικό ή καλλιτεχνικό κανάλι για να εκφραστεί, μπορεί να διαστρεβλώσει την εικόνα που έχουμε για πράγματα και πρόσωπα και να χάσουμε την επαφή με τη λογική και την πραγματικότητα.

Ακόμη, δυναμώνει τις τάσεις φυγής μας. Και μπορεί να είναι μια υπέροχη όψη για να χαθούμε στον ιδανικό μας κόσμο, αλλά όχι η κατάλληλη όψη για να πάρουμε σοβαρές αποφάσεις για το παρακάτω της ζωής μας, διότι οι ευσεβείς μας πόθοι μπορεί να μας κάνουν να πιστέψουμε ή και να πούμε τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα…

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Και βέβαια σε συνδυασμό με τον Ερμή που γύρισε σε ανάδρομη πορεία στις 29/06/2026 θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί γιατί η σύγχυση θα βασιλεύει, τα λόγια θα παρεξηγούνται και μπορεί να δημιουργηθούν εντάσεις και καβγάδες. Επειδή η κρίση μας θα είναι επηρεασμένη από τα συναισθήματα μας, καλό είναι να αποφύγουμε τις σημαντικές αποφάσεις, αλλά και να εμπλακούμε σε σοβαρές συζητήσεις και διαπραγματεύσεις. Επίσης μπορεί να σκεφτόμαστε έντονα το παρελθόν και τις καταστάσεις που μας στεναχώρησαν ή να έχουμε επιστροφές και τυχαίες συναντήσεις με άτομα που στο παρελθόν έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη ζωή μας -προσωπικά κι επαγγελματικά.

Και καθώς στη γωνία κρύβεται και ο Κρόνος που σχηματίζει δύσκολη όψη τετραγώνου με την Πανσέληνο, μπορεί να υπάρξουν πολλές δοκιμασίες και εμπόδια και στο τέλος να απογοητευτούμε πολύ. Το τετράγωνο με τον Κρόνο, τον πλανήτη του Κάρμα, μας υπενθυμίζει τη σημασία του να θέσουμε όρια και να είμαστε πειθαρχημένοι και όχι ονειροπόλοι. Η όψη αυτή δημιουργεί μια τάση εσωστρέφειας, απολογισμών, έντονης κριτικής και αυτοκριτικής, πιθανώς όμως και εμπόδια στη δράση μας, τα οποία πρέπει να ξεπεράσουμε με οργάνωση και λογική και όχι με βιασύνη και παρόρμηση διότι μπορεί να τα καταστρέψουμε όλα.

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Μπορεί να προκαλέσει αίσθημα περιορισμού, κατάθλιψη, μελαγχολία και δυσφορία ίσως με άτομα μεγαλύτερης ηλικίας ή άτομα εξουσίας και ενδεχομένως να προκληθούν προβλήματα και καβγάδες στο σπίτι μεταξύ γονέων και παιδιών ή για οικονομικούς λόγους. Μπορεί να νιώσουμε ότι είμαστε δυσαρεστημένοι, εσωστρεφείς, πεισματάρηδες και ανειλικρινείς, και η αποξένωση από τα άτομα που αγαπάμε μπορεί να μας κοστίσει μια σημαντική σχέση. Δεν θα έχουμε όρεξη να κάνουμε συμβιβασμούς και ίσως η ψυχρή και απόμακρη συμπεριφορά μας να δημιουργήσει παρεξηγήσεις και εντάσεις. Δεν είναι καλή περίοδος να λάβουμε σημαντικές αποφάσεις και να υπογράψουμε συμβόλαια και δεσμεύσεις.

Ποιοι επηρεάζονται περισσότερο

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Η Πανσέληνος στον Αιγόκερω επηρεάζει περισσότερο Κριούς, Καρκίνους, Ζυγούς και Αιγόκερους του πρώτου δεκαημέρου και αρχές δεύτερου, και συγκεκριμένα όσους έχουν Ήλιο, ωροσκόπο ή πλανήτες σε αυτά τα ζώδια από τις 04 έως τις 12 μοίρες.

Δείτε αναλυτικά ποια ζώδια θα επηρεαστούν από την ΠΑνσέληνο της 30ης Ιουνίου, στο άρθρο του Asibiliou.gr

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