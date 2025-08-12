Mήπως ο πρώην σου θέλει να επιστρέψει στη ζωή σου; Πώς θα το καταλάβεις

Αν λαμβάνεις αθώα μηνύματα, ακούς περίεργες ατάκες ή βλέπεις μια σειρά από ενδείξεις ότι ψάχνει αφορμές να επικοινωνήσει, τότε κάτι συμβαίνει -γιατί όπως λέει και ο σοφός λαός μας, όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά.

«Μου έλειψες...»

Όταν ένας πρώην παραδέχεται ανοιχτά ότι του λείπεις, δεν είναι κάτι που το λέει τυχαία. Στην ουσία αποτελεί έναν τρόπο να σε βάλει στη διαδικασία να σκεφτείς κι εσύ αν τον θέλεις πίσω.

«Θυμάσαι τότε που…;»

Αν ξεκινάει συζητήσεις για το παρελθόν και θυμάται πράγματα που έχετε περάσει μαζί, τότε μάλλον σε σκέφτεται συχνά. Όταν ένας άντρας νοσταλγεί, είναι πιθανό να συνειδητοποιεί πόσο του λείπεις και να αναρωτιέται αν μπορεί να ξαναζήσει κάτι μαζί σου.

«Έχω αλλάξει, δεν είμαι όπως παλιά…»

Αυτή η φράση είναι μια ξεκάθαρη ένδειξη ότι θέλει μια δεύτερη ευκαιρία. Προσπαθεί με τον τρόπο του να σου δείξει ότι έχει βελτιώσει τα σημεία που σε ενοχλούσαν, σε δυσκόλευαν και που ίσως σας οδήγησαν στον χωρισμό. Αποτέλεσμα; Λυσάει να σε πείσει να του δώσεις μια ακόμα ευκαιρία.

«Δεν έχω βρει κάποια σαν εσένα…»

Αν ένας πρώην σου λέει ότι δεν μπορεί να σε ξεπεράσει ή ότι καμία άλλη δεν σε συγκρίνεται μαζί σου, τότε μάλλον συνειδητοποιεί ότι έχασε κάτι πολύτιμο. Αυτή είναι μια προσπάθεια να σε κάνει να νιώσεις ξεχωριστή και να σκεφτείς αν αξίζει να επιστρέψει στην καθημερινότητα και τη ζωή σου,

«Θα ήθελα να σε δω…»

Αν σου ζητάει συνεχώς να συναντηθείτε «για να τα πείτε», τότε δεν πρόκειται για απλή φιλική κουβέντα. Αντίθετα θέλει να δει πώς θα αντιδράσεις, αν έχετε ακόμα χημεία και αν υπάρχει πιθανότητα να ξαναδοκιμάσετε την ερωτική σας σχέση.

Επιμέλεια: MyLife Team

Πηγή: mylife.com.cy