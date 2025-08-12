Mήπως ο πρώην σου θέλει να επιστρέψει στη ζωή σου; Πώς θα το καταλάβεις

Οι ατάκες που θα πρέπει να σε κινητοποιήσουν

Τελευταία Νέα
12.08.25 , 15:41 Δούκισσα Νομικού: Ποζάρει με το απόλυτο μπλε μπικίνι
12.08.25 , 15:35 Καίγεται η Δυτική Ελλάδα: Φωτιές σε Αχαΐα, Πρέβεζα και Άρτα
12.08.25 , 15:26 Eύκολοι τρόποι για να βελτιώσεις την ερωτική σου ζωή
12.08.25 , 15:19 Μαρίνα Ασλάνογλου: Απόδραση στη Φολέγανδρο - Οι εντυπωσιακές φωτογραφίες
12.08.25 , 15:06 Ξεκινά το 6ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού «Compartments Dance Project»
12.08.25 , 15:00 Φωτιά τώρα στο Πευκόφυτο Ωρωπού
12.08.25 , 14:57 Mήπως ο πρώην σου θέλει να επιστρέψει στη ζωή σου; Πώς θα το καταλάβεις
12.08.25 , 14:56 Δροσιά: Άνδρας βγήκε από το δάσος με εμπρηστικό μηχανισμό
12.08.25 , 14:53 Η Μαρία Σολωμού στη Σέριφο - Το φωτογραφικό άλμπουμ των διακοπών της
12.08.25 , 14:50 Μαρία Μπεκατώρου: Η συνάντηση στην Κεφαλονιά με τον γιο δημοσιογράφου
12.08.25 , 14:26 Καύσωνας: Τα υγιεινά ροφήματα που θα σε ενυδατώσουν
12.08.25 , 14:25 Μαίνεται η μεγάλη φωτιά στη Ζακύνθο: Στις αυλές των σπιτιών οι φλόγες
12.08.25 , 14:00 Πέτρος Κουσουλός: Ο μπέμπης, τα απειλητικά μηνύματα και η νέα του εκπομπή
12.08.25 , 13:45 Μητέρα σκότωσε και διαμέλισε τον γιο της, επειδή κακοποιούσε τη σύζυγό του
12.08.25 , 13:40 Σεισμός 6,1 R στην Τουρκία: 20 μετασεισμοί με τον μεγαλύτερο στα 5,8 R
Περισσότερα

VIDEOS

Ζώδια 14/5/25: Προβλέψεις Για Τα 12 Ζώδια
H Σελήνη είναι στο Ζώδιο του Τοξότη- Πώς επηρεάζει τα
Ζώδια 27/3/25: Προβλέψεις Από Την Άση Μπήλιου
Σύνοδος Ανάδρομης Αφροδίτης- Ποσειδώνα: Πώς επηρεάζει τα ζώδια
Ο Ερμής απέναντι από τον Ανάδρομο Άρη: Ποιοι Επηρεάζονται
Ο Ερμής απέναντι από τον Ανάδρομο Άρη: Πώς επηρεάζει τα
Δίδυμος-Παρθένος-Ζυγός
Aυτή είναι η τριάδα των πιο έξυπνων ζωδίων
τοξικός σύντροφος
Tις αθώες φράσεις που χρησιμοποιεί ένας χειριστικός σύντροφος
Επικοινωνία
Πώς να αφήσεις τις ντροπές και να λυθείς στην επικοινωνία
ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
Άση Μπήλιου: Οι ερωτικές προβλέψεις της εβδομάδας 11/4/22 – 17/4/22
ζώδια σχέσεις
Πες μου το ζώδιό του να σου πω πώς θα
Παπίλα/Καρτελιάς
O σύντροφός σου βάζει τελεία στο τέλος του μηνύματος; Τι
Άση Μπήλιου
Ποια ζώδια επηρεάζει η Πανσέληνος στις 19/12/2021;
Οι Ερωτικές Προβλέψεις Για Την Εβδομάδα 28/06 - 04/ 07/ 21
Ερωτικές προβλέψεις εβδομάδας 28/06/2021 – 04/07/2021
Άση Μπήλιου - καλοκαίρι 2021
Άση Μπήλιου: Θα είναι ένα καλοκαίρι αντιθέσεων και καρμικών γεγονότων
Άση Μπήλιου
Άση Μπήλιου: Οι ερωτικές προβλέψεις αυτής της εβδομάδας
Άση Μπήλιου
Βρείτε τον σημαντικότερο τομέα στη ζωή σας για το 2021
ηχοθεραπεία
Ηχοθεραπεία: Ο εναλλακτικός τρόπος χαλάρωσης και διαλογισμού
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Σχεσεις
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αν λαμβάνεις αθώα μηνύματα, ακούς περίεργες ατάκες ή βλέπεις μια σειρά από ενδείξεις ότι ψάχνει αφορμές να επικοινωνήσει, τότε κάτι συμβαίνει -γιατί όπως λέει και ο σοφός λαός μας, όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά.

Συμβουλές για να δεθεί το παιδί με το κατοικίδιό σας

«Μου έλειψες...»

Όταν ένας πρώην παραδέχεται ανοιχτά ότι του λείπεις, δεν είναι κάτι που το λέει τυχαία. Στην ουσία αποτελεί έναν τρόπο να σε βάλει στη διαδικασία να σκεφτείς κι εσύ αν τον θέλεις πίσω.

«Θυμάσαι τότε που…;»

Αν ξεκινάει συζητήσεις για το παρελθόν και θυμάται πράγματα που έχετε περάσει μαζί, τότε μάλλον σε σκέφτεται συχνά. Όταν ένας άντρας νοσταλγεί, είναι πιθανό να συνειδητοποιεί πόσο του λείπεις και να αναρωτιέται αν μπορεί να ξαναζήσει κάτι μαζί σου.

«Έχω αλλάξει, δεν είμαι όπως παλιά…»

Αυτή η φράση είναι μια ξεκάθαρη ένδειξη ότι θέλει μια δεύτερη ευκαιρία. Προσπαθεί με τον τρόπο του να σου δείξει ότι έχει βελτιώσει τα σημεία που σε ενοχλούσαν, σε δυσκόλευαν και που ίσως σας οδήγησαν στον χωρισμό. Αποτέλεσμα; Λυσάει να σε πείσει να του δώσεις μια ακόμα ευκαιρία.

«Δεν έχω βρει κάποια σαν εσένα…»

Αν ένας πρώην σου λέει ότι δεν μπορεί να σε ξεπεράσει ή ότι καμία άλλη δεν σε συγκρίνεται μαζί σου, τότε μάλλον συνειδητοποιεί ότι έχασε κάτι πολύτιμο. Αυτή είναι μια προσπάθεια να σε κάνει να νιώσεις ξεχωριστή και να σκεφτείς αν αξίζει να επιστρέψει στην καθημερινότητα και τη ζωή σου,

«Θα ήθελα να σε δω…»

 Αν σου ζητάει συνεχώς να συναντηθείτε «για να τα πείτε», τότε δεν πρόκειται για απλή φιλική κουβέντα. Αντίθετα θέλει να δει πώς θα αντιδράσεις, αν έχετε ακόμα χημεία και αν υπάρχει πιθανότητα να ξαναδοκιμάσετε την ερωτική σας σχέση.

Επιμέλεια: MyLife Team
Πηγή: mylife.com.cy 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΡΩΗΝ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top