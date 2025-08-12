O Kαραλής «πέταξε» ξανά: 6,02 μ. και 2η θέση στο επί κοντώ της Βουδαπέστης

Άλλη μια εξαιρετική εμφάνιση του Έλληνα αθλητή

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ
Πριν από λίγους μήνες ο Εμμανουήλ Καραλής είχε παρουσιάσει το βιβλίο του/ Βίντεο από Open
Οι υψηλές «πτήσεις» του Εμμανουήλ Καραλή συνεχίστηκαν και στο διεθνές μίτινγκ στίβου της Βουδαπέστης.

Στο βράδυ που ο Αρμάντ Ντουπλάντις έκανε άλλο ένα παγκόσμιο ρεκόρ στο άλμα επί κοντώ (6,29μ.), ο Έλληνας πρωταθλητές επιβεβαίωσε πως αυτή την στιγμή είναι μέσα στους καλύτερους στον κόσμο μετά τον Σουηδό άλτη και με άλμα στα 6,02μ., πήρε τη δεύτερη θέση στο μίτινγκ.

Καραλής: Τρομερό πανελλήνιο ρεκόρ για τον πρωταθλητή

Ο Καραλής άφησε τα 5,32μ., τα 5,52μ. και τα 5,62μ. και ξεκίνησε τις προσπάθειές του απ’ τα 5,72μ. Παρά το άκυρο πρώτο άλμα του στη συνέχεια πέρασε με άνεση πάνω απ’ τον πήχη τόσο στα 5,82μ., όσο και στα 5, 92μ.

Το ίδιο εντυπωσιακό ήταν το άλμα του και στα 6,02μ., το οποίο πέρασε με την πρώτη, ανεβαίνοντας για 9η φορά στην καριέρα του πάνω απ’ τα 6 μέτρα.

Βαλκανικό 2025: Χρυσός ο Καραλής - «Άγγιξε» τα 6.11μ.

Στη συνέχεια δεν μπόρεσε να περάσει με τις δύο πρώτες προσπάθειές του τα 6,11μ., και δεν πήγε σε τρίτη όντας ήδη εξαντλημένος απ’ τις προηγούμενες προσπάθειές του κι έτσι πήρε τη δεύτερη θέση στο τουρνουά πίσω απ’ τον κυρίαρχο του αγωνίσματος Ντουπλάντις που κατέγραψε άλλο ένα παγκόσμιο ρεκόρ.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΑΛΗΣ
