Αναζωπύρωση στη Βόλβη Θεσσαλονίκης – Μήνυμα 112 για εκκένωση

Νέο μέτωπο ανησυχίας στη Θεσσαλονίκη, καθώς το απόγευμα της Τρίτης (12/8) σημειώθηκε αναζωπύρωση στη δασική πυρκαγιά που καίει στο Βαϊοχώρι, κοντά στη Μεγάλη Βόλβη.
Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής: 78 πυροσβέστες με 18 οχήματα, 5 πεζοπόρα τμήματα, καθώς και δύο ελικόπτερα, με τις προσπάθειες κατάσβεσης να δυσχεραίνονται από τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή.
Λόγω της επιδείνωσης της κατάστασης, εστάλη μήνυμα από το 112, καλώντας τους πολίτες που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή να κατευθυνθούν προς Νυμφόπετρα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών για την ασφάλειά τους.
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Βαϊοχώρι της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς #Νυμφόπετρα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice