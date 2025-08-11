Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στη Μεγάλη Βόλβη Θεσσαλονίκης

Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μεγάλη Βόλβη Θεσσαλονίκης, το μεσημέρι της Δευτέρας 11/8/25.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μεγάλη Βόλβη Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν 48 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 11, 2025
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 48 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, δύο αεροσκάφη κι ένα ελικόπτερο. Επίσης, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
Αυτή την ώρα η φωτιά έχει περιοριστεί σε δύο εστίες, σύμφωνα με την ΕΡΤ.
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.