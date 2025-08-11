Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στη Μεγάλη Βόλβη Θεσσαλονίκης

Επιχειρούν δύο αεροσκάφη κι ένα ελικόπτερο

Ελλαδα
Πηγή: εξωτερική φωτογραφία αρχείου Eurokinissi Παναγόπουλος Γιάννης
Πρώτη Δημοσίευση: 11.08.25, 15:53
Φωτιά στη Μεγάλη Βόλβη Θεσσαλονίκης/ ρεπορτάζ ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μεγάλη Βόλβη Θεσσαλονίκης, το μεσημέρι της Δευτέρας 11/8/25.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 48 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, δύο αεροσκάφη κι ένα ελικόπτερο. Επίσης, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Αυτή την ώρα η φωτιά έχει περιοριστεί σε δύο εστίες, σύμφωνα με την ΕΡΤ. 

 

 

