Κόλαση στα πύρινα μέτωπα - 152 νέες πυρκαγιές σε 48 ώρες

Δραματική εικόνα από την κατάσταση των πυρκαγιών σε όλη την Ελλάδα, με εκκενώσεις οικισμών, μεταφορά περιστατικών σε νοσοκομεία, κλείσιμο Κέντρων Υγείας και ανεξέλεγκτα μέτωπα, έδωσε σε έκτακτη ενημέρωση ο εκπρόσωπος του Πυροσβεστικού Σώματος, πύραρχος Βασίλης Βαρθακογιάννης, υπογραμμίζοντας ότι οι επόμενες μέρες θα είναι ακόμα πιο δύσκολες, σύμφωνα με τις προβλέψεις των ειδικών.

Όπως είπε ο κ. Βαρθακογιάννης, μέσα στο τελευταίο 48ωρο εκδηλώθηκαν συνολικά 152 νέες αγροτοδασικές πυρκαγιές.

Σήμερα, στα μέτωπα των πυρκαγιών, έχουν διατεθεί και συνεχίζουν να επιχειρούν 4.850 πυροσβέστες, ενώ μέχρι το τελευταίο φως διατέθηκαν 62 εναέρια μέσα, καθώς και όλες οι δυνάμεις των υπόλοιπων φορέων πολιτικής προστασίας της χώρας.

Έχουν εκδοθεί 34 μηνύματα από το 112, για την ασφαλή απομάκρυνση πολιτών σε Κεφαλονιά, Ζάκυνθο, 'Αρτα Πρέβεζα, Βόνιτσα, Αιτωλικό, Θεσσαλονίκη, Χίο και Αχαΐα, ενώ από την αστυνομία τον στρατό και το λιμενικό, έχουν απεγκλωβιστεί δεκάδες πολίτες.

Σε πύρινο κλοιό ο δήμος Ζηρού στην Πρέβεζα / Forecast Weather Greece/ Facebook

Ο εκπρόσωπος του ΠΣ έκανε έκκληση προς όλους τους πολίτες να συνεργαστούν και να είναι πολύ προσεκτικοί τις επόμενες μέρες, οι οποίες αναμένονται εξαιρετικά δύσκολες.

Ακολουθεί ολόκληρη η ενημέρωση του κ. Βαρθακογιάννη, που περιγράφει με έντονα χρώματα την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, μέσα από τις προσπάθειες που καταβάλλονται από όλο τον κρατικό μηχανισμό.

«Μετά τις προειδοποιήσεις για ιδιαίτερα δυσμενείς πυρομετεωρολογικές συνθήκες, με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, η χώρα μας βρίσκεται αντιμέτωπη με πλήθος ενεργών εστιών.

Μόνο το τελευταίο 48ωρο εκδηλώθηκαν 152 νέες αγροτοδασικές πυρκαγιές.

Το σημερινό σκηνικό χαρακτηρίζεται από υψηλές θερμοκρασίες, χαμηλά ποσοστά υγρασίας και ισχυρούς ανέμους, που κατά τόπους φτάνουν τα 9 μποφόρ, δημιουργώντας ένα εξαιρετικά επικίνδυνο περιβάλλον για την ταχεία εξάπλωση των πυρκαγιών.

Κάθε νέα εστία έχει τις προϋποθέσεις να εξελίσσεται σε επικίνδυνο περιστατικό, απαιτώντας άμεση και συντονισμένη επιχειρησιακή ανταπόκριση.

Σήμερα, στα μέτωπα των πυρκαγιών έχουν διατεθεί και συνεχίζουν να επιχειρούν 4.850 πυροσβέστες, ενώ μέχρι το τελευταίο φως διατέθηκαν 62 εναέρια μέσα.

Απαιτήθηκε να εκδοθούν από το 112, τριάντα τέσσερα μηνύματα, για την ασφαλή απομάκρυνση πολιτών, σε Κεφαλονιά, Ζάκυνθο, 'Αρτα Πρέβεζα, Βόνιτσα, Αιτωλικό, Θεσσαλονίκη, Χίο και Αχαΐα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν σκληρή μάχη με τις πυρκαγιές, που σε αρκετές περιπτώσεις έχουν λάβει επικίνδυνες διατάσεις, ενώ συνδράμουν αδιάλειπτα όλοι οι συναρμόδιοι φορείς της Πολιτικής Προστασίας.

Οι Περιφέρειες της Επικράτειας παρέχουν όλα τα διαθέσιμα μέσα σε υδροφόρες και μηχανήματα έργου.

Το ΓΕΕΘΑ συνδράμει στις επιχειρήσεις κατάσβεσης με 445 στελέχη και 12 μηχανήματα έργου, ενώ για την ασφαλή απομάκρυνση πολιτών έχει διαθέσει 11 λεωφορεία και 16 λέμβους των ειδικών δυνάμεων.

Η Ελληνική Αστυνομία έχει διαθέσει 315 αστυνομικούς με 135 οχήματα, για εκκενώσεις οικισμών και κατοικιών, για μεταφορά ευάλωτων ατόμων, για απεγκλωβισμούς και για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Για τον ίδιο σκοπό, το Λιμενικό Σώμα έχει διαθέσει στη Χίο 7 πλωτά μέσα, καθώς και ιδιωτικά πλωτά μέσα, με τα οποία έχουν απομακρυνθεί και έχουν μεταφερθεί σε ασφαλή σημεία 54 συμπολίτες μας και στην Αχαΐα έχει διαθέσει ακόμη 3 πλωτά μέσα, που είναι σε ετοιμότητα πλησίον της ακτογραμμής.

Το Εθνικό Κέντρο 'Αμεσης Βοήθειας έχει διαθέσει στην Αχαΐα 8 ασθενοφόρα, εκ των οποίων μια Κινητή Ιατρική Μονάδα και μέχρι στιγμής έχουν διακομισθεί 7 περιστατικά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίο. Επίσης έχουν διακομιστεί 3 περιστατικά σε όμορα Κέντρα Υγείας και στο υπνωτήριο του δήμου για φιλοξενία. Αυτή τη στιγμή, εκκενώνεται προληπτικά το Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας και θα διακομισθούν 2 περιστατικά.

Στη Χίο έχουν διατεθεί 4 ασθενοφόρα και έχουν διακομισθεί 2 περιστατικά στο Νοσοκομείο Σκυλίτσειο.

Στην Πρέβεζα έχουν διατεθεί 5 ασθενοφόρα. Αυτή τη στιγμή εκκενώνεται προληπτικά το Κέντρο Υγείας Θεσπρωτικού και θα διακομισθούν 4 περιστατικά στο νοσοκομείο 'Αρτας. Ομοίως εκκενώνεται προληπτικά το Κέντρο Υγείας Φιλιππιάδας και θα διακομισθούν 4 περιστατικά στο νοσοκομείο 'Αρτας.

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, για να αντιμετωπίσουμε όλα τα ενεργά μέτωπα, με όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας.

Σε αυτή την προσπάθεια ζητούμε τη συνεργασία των πολιτών και ταυτόχρονα απευθύνουμε έκκληση πάνω από όλα: Για την ασφάλεια όλων, είναι απαραίτητο να ακολουθούνται πιστά οι οδηγίες των αρχών.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις των ειδικών, τις επόμενες ημέρες η κατάσταση θα δυσκολέψει ακόμη περισσότερο, γι' αυτό, χωρίς εφησυχασμό, είναι απαραίτητη η προσοχή όλων μας».

ΕΚΑΒ: Η ενημέρωση για διακομιδές και τραυματίες στα πύρινα μέτωπα της χώρας

Σε νεότερη επιχειρησιακή ενημέρωση για τις πυρκαγιές σε Αχαΐα, Αιτωλοακαρνανία, Πρέβεζα και Χίο, το ΕΚΑΒ αναφέρει:

«Το ΕΚΑΒ παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την κάλυψη αναγκών επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας και διακομιδών στις περιοχές που πλήττονται από τις εν εξελίξει πυρκαγιές. Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΕΣΚΕ) και το Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (ΚΕΠΥ) του ΕΚΑΒ διατηρούν συνεχή επικοινωνία με τα Παραρτήματα και τους Τομείς του ΕΚΑΒ, τους αντίστοιχους Υγειονομικούς Σχηματισμούς (οι οποίοι είναι σε αυξημένη ετοιμότητα) και τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, εξασφαλίζοντας τον άμεσο συντονισμό και την έγκαιρη ενίσχυση δυνάμεων όπου απαιτείται.

ΑΧΑΪΑ

Στην περιοχή επιχειρούν 10 ασθενοφόρα, εκ των οποίων μία Κινητή Ιατρική Μονάδα, με σχεδιασμό περαιτέρω ενίσχυσης δυνάμεων λόγω των επιχειρησιακών συνθηκών.

Από την έναρξη της πυρκαγιάς έχουν διακομισθεί:

7 περιστατικά (1 με ελαφρά εγκαύματα και 6 με αναπνευστικά προβλήματα) στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών (Ρίο)

3 περιστατικά σε όμορα Κέντρα Υγείας και στο υπνωτήριο του Δήμου για προσωρινή φιλοξενία.

Κατόπιν της προληπτικής εκκένωσης του ΚΥ Κάτω Αχαΐας, 2 περιστατικά διακομίσθηκαν στο ΚΥ Βάρδας.

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

Περιοχή Σταμνά:

Η περιοχή καλύπτεται από 4 ασθενοφόρα όμορων περιοχών.

2 περιστατικά (1 πυροσβέστης με κάκωση άνω άκρου και 1 ηλικιωμένος με αναπνευστικό) διακομίζονται στο ΚΥ Αιτωλικού.

ΠΡΕΒΕΖΑ

Στην περιοχή επιχειρούν 6 ασθενοφόρα.

Αρχικά διακομίσθηκαν 7 περιστατικά με αναπνευστικά προβλήματα στο Κέντρο Υγείας Θεσπρωτικού (λόγω εκκένωσης οικισμού)

Λόγω προληπτικής εκκένωσης του ΚΥ Θεσπρωτικού, 4 άτομα διακομίσθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας.

Λόγω προληπτικής εκκένωσης του ΚΥ Φιλιππιάδας, 4 άτομα διακομίζονται επίσης στο ΓΝ Άρτας.

Επιπλέον από την πόλη της Φιλιππιάδας διακομίζονται 3 περιστατικά παραπληγικών ατόμων (το 1 υπό χορήγησή Οξυγόνου) προς το ΓΝ Άρτας.

ΧΙΟΣ

Στην περιοχή επιχειρούν 5 ασθενοφόρα.

Έχουν διακομισθεί 7 περιστατικά με αναπνευστικά προβλήματα στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου "Σκυλίτσειο"».