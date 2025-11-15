Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη: Πρώτη καταδίκη με βάση τον νέο νόμο

Σε ποινή 9 μηνών φυλάκισης με τριετή αναστολή καταδικάστηκαν τα 23 μέλη του Ρουβίκωνα από το Αυτόφωρο Μονομελές, μετά την ενέργειά τους το βράδυ της Παρασκευής στον χώρο του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη.

Η απόφαση αποτελεί την πρώτη καταδίκη βάσει του πρόσφατου νόμου που αφορά την προστασία του συγκεκριμένου μνημείου, ανοίγοντας ουσιαστικά έναν νέο κύκλο εφαρμογής αυστηρότερων ποινικών ρυθμίσεων.

Η σύλληψη των μελών της συλλογικότητας έγινε όταν άνοιξαν πανό μπροστά στο μνημείο με το μήνυμα: «Οι άγνωστοι στρατιώτες δεν φύλαγαν του λαού προδότες».

Η πράξη αυτή θεωρήθηκε παραβίαση του νέου νομοθετικού πλαισίου, που προβλέπει αυστηρότερες κυρώσεις για ενέργειες που θίγουν ή προσβάλλουν το μνημείο και τον συμβολισμό του.

Παράλληλα, το δικαστήριο –σύμφωνα και με την εισαγγελική πρόταση– αθώωσε όλους τους κατηγορούμενους για τις άλλες δύο κατηγορίες που τους είχαν αποδοθεί: βία κατά υπαλλήλων, άρνηση δακτυλοσκόπησης.

Η απόφαση αυτή έρχεται κατόπιν αξιολόγησης του συνόλου των καταθέσεων αλλά και του χαρακτήρα της κινητοποίησης, η οποία δεν συνδέθηκε με βίαιες ή επιθετικές ενέργειες.

Το δικαστήριο αναγνώρισε επίσης σε όλους τους κατηγορούμενους το ελαφρυντικό των μη ταπεινών αιτίων, γεγονός που επηρέασε καθοριστικά την τελική ποινή και την αναστολή.

Τι υποστήριξαν οι κατηγορούμενοι

Στις απολογίες τους, τα μέλη του Ρουβίκωνα υποστήριξαν ότι η παρουσία τους στο μνημείο ήταν απολύτως συμβολική και ολιγόλεπτη. Τόνισαν πως στόχος τους δεν ήταν να προκαλέσουν φθορές ή ένταση, αλλά να πραγματοποιήσουν μια ειρηνική διαμαρτυρία με πολιτικό μήνυμα.

Τι σηματοδοτεί η απόφαση

Η συγκεκριμένη απόφαση φαίνεται πως αποτελεί προηγούμενο για τη μελλοντική εφαρμογή του νόμου που αφορά την προστασία του Αγνώστου Στρατιώτη – ενός μνημείου υψηλού εθνικού συμβολισμού.

Παράλληλα, σηματοδοτεί ένα κρίσιμο σημείο καμπής στη δικαστική αντιμετώπιση δράσεων πολιτικού ακτιβισμού που λαμβάνουν χώρα σε ευαίσθητους δημόσιους χώρους.

Καθώς ο δημόσιος διάλογος γύρω από τα όρια της πολιτικής διαμαρτυρίας και την ανάγκη προστασίας ιστορικών μνημείων συνεχίζεται, η συγκεκριμένη υπόθεση αναμένεται να απασχολήσει ξανά τόσο νομικούς κύκλους όσο και την κοινή γνώμη.