ΗΠΑ: Σχεδιάζουν να διαιρέσουν τη Γάζα σε «Πράσινη και Κόκκινη Ζώνη»;

Τα αμερικανικά στρατιωτικά σχέδια, που επικαλείται ο Guardian

STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: AP Photo/Jehad Alshrafi
ΗΠΑ: Θα διαιρέσουν τη Γάζα σε «Πράσινη και Κόκκινη Ζώνη»
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σοβαρά ερωτήματα για το μέλλον της Γάζας και την αμερικανική στρατηγική στην περιοχή προκαλούν οι νέες αποκαλύψεις του Guardian, σύμφωνα με τις οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν μια μακροχρόνια διαίρεση της Λωρίδας σε διαφορετικές ζώνες ασφαλείας.

Τα στοιχεία προκύπτουν από αμερικανικά στρατιωτικά έγγραφα και πληροφορίες αξιωματούχων που ενημερώθηκαν για το σχέδιο.

Πράσινη και Κόκκινη Ζώνη – Ένα πλάνο με δύο ταχύτητες

Όπως αναφέρεται στα έγγραφα, η Γάζα προβλέπεται να χωριστεί σε:

1. «Πράσινη ζώνη»

Μια περιοχή υπό ισραηλινό και διεθνή στρατιωτικό έλεγχο, όπου θα ξεκινήσει η διαδικασία ανοικοδόμησης και σταδιακής επαναφοράς βασικών υποδομών.

2. «Κόκκινη ζώνη»

Τμήματα που θα παραμείνουν σε κατάσταση ερειπίων, χωρίς άμεσο σχέδιο ανοικοδόμησης, μέχρι να διασφαλιστεί πλήρως ο έλεγχος της κατάστασης.

Στο μεταξύ, διεθνείς δυνάμεις θα αναπτυχθούν αρχικά στην ανατολική Γάζα, ενώ ο διαχωρισμός θα βασίζεται στην ήδη υπάρχουσα «κίτρινη γραμμή» που ελέγχεται από το Ισραήλ.

Αμερικανός αξιωματούχος που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, παραδέχεται ότι το σχέδιο είναι εξαιρετικά φιλόδοξο:
«Ιδανικά θα θέλατε να το κάνετε ολόκληρο… αλλά αυτό θα πάρει χρόνο. Δεν θα είναι εύκολο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ανησυχία για τη δέσμευση των ΗΠΑ σε πολιτική λύση

Οι αποκαλύψεις προκαλούν έντονο προβληματισμό για το κατά πόσο η Ουάσινγκτον παραμένει δεσμευμένη σε ένα πραγματικό πολιτικό σχέδιο ή σε μια προσωρινή διαχείριση της κρίσης.

Το άρθρο σημειώνει ότι οι αμερικανικές προτάσεις αλλάζουν συνεχώς, αντικατοπτρίζοντας μια χαοτική και αυτοσχέδια προσέγγιση, σε μια από τις πιο σύνθετες συγκρούσεις του πλανήτη. Η αμερικανική πολιτική φαίνεται να στοχεύει κυρίως στη διαχείριση των συνεπειών —ανάμεσά τους η παροχή βοήθειας σε 2 εκατομμύρια Παλαιστινίους— παρά σε μια δομημένη πολιτική επίλυσης.

Το σχέδιο Τραμπ για διεθνή δύναμη σταθεροποίησης (ISF)

Στο κέντρο της συζήτησης βρίσκεται το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη δημιουργία μιας διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης (International Stabilization Force – ISF), η οποία θα έχει επίσημη εντολή από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Οι ΗΠΑ ελπίζουν ότι το σχετικό ψήφισμα θα εγκριθεί τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να καθοριστούν τα κράτη που θα συμμετάσχουν στρατιωτικά.

Ωστόσο, ο Τραμπ έχει αποκλείσει ξεκάθαρα το ενδεχόμενο αποστολής αμερικανικών στρατευμάτων στη Γάζα. Παράλληλα, η Ουάσινγκτον δεν σκοπεύει να χρηματοδοτήσει την ανοικοδόμηση, αφήνοντας ανοιχτό το ερώτημα: ποιος θα αναλάβει το κόστος;

Διπλωματική πηγή ανέφερε με νόημα: «Οι ΗΠΑ θέλουν να καθορίσουν το όραμα, όχι να πληρώσουν για αυτό».

Ρίσκο για μια “γκρίζα κατάσταση” στη Γάζα

Διαμεσολαβητές προειδοποιούν ότι η περιοχή μπορεί να παγιδευτεί σε μια κατάσταση «ούτε πόλεμος ούτε ειρήνη»: με συνεχείς επιθέσεις, μόνιμη στρατιωτική παρουσία και ελάχιστες προοπτικές ανασυγκρότησης.

Αν επιβεβαιωθούν τα σχέδια των ΗΠΑ, η Γάζα φαίνεται να εισέρχεται σε μια νέα εποχή χωρικής, πολιτικής και στρατιωτικής αναδιάρθρωσης, η οποία ενδέχεται να διαρκέσει πολλά χρόνια και να καθορίσει το μέλλον εκατομμυρίων ανθρώπων.

ΓΑΖΑ
 |
ΗΠΑ
