Επεισόδια στο Πολυτεχνείο: Συγκρούσεις, τραυματίες και καταγγελίες

Την πρώτη ημέρα των εκδηλώσεων για την 52η επέτειο της εξέγερσης

Ελλαδα
Επεισόδια σημειώθηκαν το πρωί του Σαββάτου στον χώρο του Πολυτεχνείου, κατά την πρώτη ημέρα του τριήμερου εορτασμού της 52ης επετείου της εξέγερσης του 1973.

Λίγο μετά τις 9 π.μ., την ώρα που άνοιγαν οι πύλες του Ιδρύματος για το κοινό, ομάδες ανθρώπων ενεπλάκησαν σε σφοδρές συγκρούσεις, προκαλώντας αναστάτωση, τραυματισμούς και σημαντικές υλικές ζημιές σε εσωτερικούς χώρους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό ξεκίνησε μέσα στον χώρο του Ιδρύματος και επεκτάθηκε και στο προαύλιο. Κάποια άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ οι υλικές ζημιές χαρακτηρίζονται «εκτεταμένες».

Η ανακοίνωση του ΜέΡΑ25

Άμεση ήταν η αντίδραση του ΜέΡΑ25, το οποίο με επίσημη ανακοίνωσή του καταδίκασε τα γεγονότα, κάνοντας λόγο για επίθεση μελών της ΑΡΑΣ εναντίον αναρχικών ομάδων. Το κόμμα υπογράμμισε ότι τέτοια περιστατικά «αμαυρώνουν το μήνυμα της επετείου» και βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση με τις αξίες της Ελευθερίας, της Αλληλεγγύης και της Δημοκρατίας.

«Πρακτικές βίας και ακραίου αυταρχισμού που θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα ανθρώπων στο όνομα της Αριστεράς, δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές», αναφέρει χαρακτηριστικά, τονίζοντας παράλληλα ότι δεν έχει καμία σχέση με τα πρωινά γεγονότα.

Το ωράριο λειτουργίας για το τριήμερο

Το Πολυτεχνείο θα παραμείνει ανοιχτό σήμερα και αύριο, Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025, από τις 09:00 έως τις 20:00. Τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, οι πύλες θα κλείσουν νωρίτερα, στις 13:00, ώστε να πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία.

Από νωρίς το πρωί, πολίτες, φορείς και σύλλογοι καταφθάνουν για να αφήσουν λουλούδια και στεφάνια, τιμώντας τα γεγονότα του ’73. Παράλληλα, στο πλαίσιο του τριήμερου έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις, προβολές ντοκιμαντέρ και συζητήσεις με πρόσωπα που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην εξέγερση.

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα

Λόγω των εκδηλώσεων και της αναμενόμενης προσέλευσης πλήθους, έχουν τεθεί σε ισχύ έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας από τις 06:00 το πρωί του Σαββάτου έως τις 06:00 τα ξημερώματα της Τρίτης.

Οι περιορισμοί αφορούν κυρίως τις οδούς γύρω από το Πολυτεχνείο, ενώ τροποποιήσεις υπάρχουν και στα δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ. Τα μέτρα ασφαλείας είναι αυξημένα λόγω της ευαισθησίας της επετείου και των περιστατικών βίας που ήδη καταγράφηκαν.

Σκιά τα πρωινά επεισόδια στο κλίμα μνήμης

Τα επεισόδια έρχονται να σκιάσουν την έναρξη του τριήμερου, δημιουργώντας ανησυχία για πιθανή κλιμάκωση των εντάσεων. Οι Αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς αναμένονται χιλιάδες πολίτες στον χώρο τις επόμενες ημέρες, ενώ η μεγάλη πορεία της Δευτέρας αποτελεί παραδοσιακά σημείο σημαντικής αστυνόμευσης.

