Klavdia: Ποζάρει πάνω σε σκάφος με μαύρο μπικίνι και ασορτί γυαλιά ηλίου

Η Klavdia άφησε για λίγο τις υποχρεώσεις της στο τραγούδι, προκειμένου να απολαύσει στιγμές χαλάρωσης με τον σύντροφό της, Oge και τους φίλους της.

Η νεαρή τραγουδίστρια, που είναι αρκετά ενεργή στα social media, ανέβασε stories από τις βόλτες της με σκάφος στους μαγευτικούς Παξούς. Η ίδια μάλιστα πόζαρε εν πλω φορώνντας μαύρο μπικίνι κι ασορτί γυαλιά ηλίου, ξαφνιάζοντας τους followers της στο Instagram, καθώς δε μοιράζεται συχνά μαζί τους προσωπικές της στιγμές.

Η σκαφάτη βόλτα της Κλαυδίας στους Παξούς με μαύρο μπικίνι

Πριν από λίγους μήνες η Klavdia κατέκτησε την 6η θέση στη Eurovision 2025, κάνοντας όλη την Ευρώπη να υποκλιθεί στη φωνή και το ταλέντο της.

Καλεσμένη στους «Πρωταγωνιστές» με τον Σταύρο Θεοδωράκη, η τραγουδίστρια είχε μιλήσει για την «Αστερομάτα», με την οποία εκπροσώπησε την Ελλάδα στον μουσικό διαγωνισμό.

«Την Αστερομάτα την άκουσα πρώτη φορά 5 μέρες πριν κλείσουν οι καταθέσεις των τραγουδιών για τον εθνικό τελικό. Ήταν αυτό που λέμε: τελευταία στιγμή τρέχουμε και δε φτάνουμε. Το πρώτο μέρος που άκουσα ήταν το pre-corus, εντυπωσιάστηκα. Νιώσαμε όλοι στο δωμάτιο ότι έχουμε κάτι», ανέφερε αρχικά.

«Δε μου φάνηκε παράξενο που υπήρχε αμφιβολία στην αρχή, ξέραμε κι εμείς ότι μπορεί να υπάρξει αμφιβολία για το αποτέλεσμα. Αισθάνθηκα ότι αυτό το τραγούδι θα πάει ψηλά, όταν πάτησα το πόδι μου στη σκηνή στην πρώτη πρόβα και ένιωσα ότι έχω φοβερή αυτοπεποίθηση εκεί πάνω, ότι μπορώ να αποδώσω 100%», απάντησε για τα προγνωστικά, τα οποία έδιναν σε χαμηλή θέση το κομμάτι της και συμπλήρωσε:

«Δε με επηρέασαν τα προγνωστικά, γιατί και από προηγούμενες χρονιές πάρα πολύ συχνά τα στοιχήματα πέφτουν έξω. Χάρηκα πολύ που ήρθαν έτσι τα πράγματα, είχε περισσότερο ενδιαφέρον. Σκεφτόμουν ότι, αν υπήρχε ένας ενθουσιασμός από την αρχή, μία “φούσκα” που θα έπρεπε να την κρατήσουμε να μη σκάσει, μου φαινόταν πιο δύσκολο αυτό το σενάριο από αυτό που έγινε τελικά στην πραγματικότητα», πρόσθεσε η Klavdia.