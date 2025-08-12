Πυρκαγιά κόλαση στη Ζάκυνθο – Ο Αγαλάς στις φλόγες

Ένας εγκαυματίας - Δεν κινδυνεύει η ζωή του

12.08.25 , 20:56
Ελλαδα
Πηγή: Ρεπορτάζ Κώστας Γκελντής στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star
Πυρκαγιά κόλαση στη Ζάκυνθο/ βίντεο κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Η φωτιά συνεχίζει να καίει ανεξέλεγκτη στην περιοχή του Αγαλά στη Ζάκυνθο, με τους κατοίκους να βλέπουν τα σπίτια τους να χάνονται μέσα στις φλόγες, ενώ ολόκληρο το χωριό απειλείται σοβαρά. 

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των πυροσβεστών, οι φλόγες έχουν κυκλώσει το χωριό.

Τα εναέρια μέσα αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες λόγω της έντονης θαλασσοταραχής, με αποτέλεσμα οι χειριστές να μεταφέρουν νερό από πολύ μακρινές αποστάσεις, καθυστερώντας τις ρίψεις.

Ο Κώστας Γκέλντης μετέδωσε τις εξελίξεις από το μέτωπο της πυρκαγιάς στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star.

Οι πρώτες πληροφορίες επιβεβαιώνουν ότι έχουν ήδη καεί σπίτια στον Αγαλά. Η φωτιά προκάλεσε ολοσχερή καταστροφή και στην τοπική ταβέρνα», ανέφερε ο δημοσιογράφος και στη συνέχεια πρόσθεσε: «Οι φλόγες έφτασαν μέχρι τη θάλασσα, ενώ νωρίτερα ένα ξενοδοχείο στην περιοχή περικυκλώθηκε από τη φωτιά, εγκλωβίζοντας περίπου 50 άτομα. Υπάρχει επίσης ένας εγκαυματίας, κάτοικος του Αγαλά που συμμετείχε ενεργά στην κατάσβεση, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο για φροντίδα. Δε βρίσκεται σε κίνδυνο».

Νέο μέτωπο φωτιάς στην Ηλεία – Ύποπτος εμπρησμός στο χωριό Ξηρόκαμπος

Παράλληλα, στην Ηλεία, μετά τις μεγάλες φωτιές στην Αρχαία Ολυμπία, ξέσπασε νέο μέτωπο φωτιάς στο χωριό Ξηρόκαμπος μέσα στη νύχτα. 

Δραματικές ώρες στην Αχαΐα - Ανεξέλεγκτο το πύρινο μέτωπο

«Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση, αλλά ευτυχώς δεν κατάφερε να επεκταθεί. Οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για εμπρησμό», κατέληξε ο Κώστας Γκελντής.

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star
 

ΖΑΚΥΝΘΟΣ
 |
ΦΩΤΙΑ
 |
ΑΓΑΛΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
