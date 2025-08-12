Πυρκαγιές σε Ζακύνθο και Κεφαλονιά - Ήχησε το 112 για εκκενώσεις χωριών

Οι φωτιές που είναι σε εξέλιξη την Τρίτη 12/8 - Βίντεο Open

Σε εξέλιξη βρίσκονται δύο φωτιές σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά, με το 112 να ηχεί ξανά για την εκκένωση περιοχών.

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της Τρίτης σε δασική έκταση στην περιοχή του Κοιλιωμένου στη Ζάκυνθο. Η πυρκαγιά έχει κατεύθυνση προς το χωριό του Αγαλά και προς το παρόν δεν απειλούνται κατοικίες.

Στην περιοχή εστάλη μήνυμα από το 112, που καλούσε τους κατοίκους στην περιοχή Αγαλά να απομακρυνθούν προς το Κερί.

Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 9 οχήματα, δυο πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Κεφαλονιά: Πυρκαγιά στην περιοχή Φαρακλάτα - Εκκενώθηκαν οικισμοί

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 03:00 τα ξημερώματα της Τρίτης στην περιοχή Φαρακλάτα στη Κεφαλονιά.

Η πυρκαγιά καίει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα και υδροφόρες.

Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν ρίψεις νερού και από τα εναέρια μέσα.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας εστάλησαν δύο προειδοποιητικά μήνυμα του 112 στους κατοίκους των Φαρακλάτων, Διλινάτων και Δαυγάτων, που τους καλούσαν να μεταφερθούν προς Μύρτο.

Τέλος, προβλήματα δημιουργήθηκαν στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, με πολλά σπίτια να μένουν στο σκοτάδι.