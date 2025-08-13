Φωτιά στον Πρωτόπαππα Ιωαννίνων - Μήνυμα του 112 για εκκένωση του οικισμού

Οι κάτοικοι καλούνται να απομακρυνθούν προς Λιγοψά

Τελευταία Νέα
13.08.25 , 00:10 Φωτιά στον Πρωτόπαππα Ιωαννίνων - Μήνυμα του 112 για εκκένωση του οικισμού
12.08.25 , 23:42 O Kαραλής «πέταξε» ξανά: 6,02 μ. και 2η θέση στο επί κοντώ της Βουδαπέστης
12.08.25 , 23:39 Κόλαση στα πύρινα μέτωπα - 152 νέες πυρκαγιές σε 48 ώρες
12.08.25 , 23:26 Ιωάννα Τούνη: «Σας στέλνω την αγάπη μου x1000» – Η εξομολόγηση για τα 32
12.08.25 , 22:56 Στο Άνκορατζ της Αλάσκας το ραντεβού Τραμπ - Πούτιν για την Ουκρανία
12.08.25 , 22:30 Δραματικές στιγμές στη φωτιά στην Αχαΐα: Ανεξέλεγκτο το πύρινο μέτωπο
12.08.25 , 22:22 Κλήρωση Τζόκερ 12/8/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 25.000.000 ευρώ
12.08.25 , 21:37 Εξιτήριο για την Άριελ Κωνσταντινίδη – Λαμπερή και ευτυχισμένη με το μωρό
12.08.25 , 20:56 Πυρκαγιά κόλαση στη Ζάκυνθο – Ο Αγαλάς στις φλόγες
12.08.25 , 20:35 Φωτιά στη Σταμνά Αιτωλοακαρνανίας: Ηλικιωμένοι απομακρύνθηκαν με λεωφορεία
12.08.25 , 19:53 Αναζωπύρωση στη Βόλβη Θεσσαλονίκης – Μήνυμα 112 για εκκένωση
12.08.25 , 19:43 Ford Transit: Η εξέλιξη και η ιστορία ενός θρυλικού μοντέλου
12.08.25 , 19:19 Φωτιά Χίος: Απεγκλωβισμοί πολιτών από παραλίες - Νέο μήνυμα από το 112
12.08.25 , 18:58 Klavdia: Ποζάρει πάνω σε σκάφος με μαύρο μπικίνι και ασορτί γυαλιά ηλίου
12.08.25 , 18:51 Jeep Avenger: Οι πωλήσεις που ξεπέρασαν τα δεδομένα
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία epiruspost.gr
Φωτιά σε οικισμό στα Ιωάννινα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Εκκενώνεται το χωριό Πρωτόπαππας του Δήμου Ζίτσας, στα Ιωάννινα, καθώς απειλείται από φωτιά που εκδηλώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης σε δασική περιοχή και κινήθηκε με ταχύτατα προς τον οικισμό.

Κόλαση στα πύρινα μέτωπα - 152 νέες πυρκαγιές σε 48 ώρες

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική στο σημείο έχουν σπεύσει κι επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 13 οχήματα, συνεπικουρούμενοι από υδροφόρες ΟΤΑ.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Πρωτόπαππα απομακρυνθείτε προς Λιγοψά. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρει το μήνυμα του 112.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΩΤΙΑ
 |
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top