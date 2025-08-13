Φωτιά στον Πρωτόπαππα Ιωαννίνων - Μήνυμα του 112 για εκκένωση του οικισμού

Εκκενώνεται το χωριό Πρωτόπαππας του Δήμου Ζίτσας, στα Ιωάννινα, καθώς απειλείται από φωτιά που εκδηλώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης σε δασική περιοχή και κινήθηκε με ταχύτατα προς τον οικισμό.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική στο σημείο έχουν σπεύσει κι επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 13 οχήματα, συνεπικουρούμενοι από υδροφόρες ΟΤΑ.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Πρωτόπαππα απομακρυνθείτε προς Λιγοψά. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρει το μήνυμα του 112.

