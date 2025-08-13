Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 13 Αυγούστου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Τετάρτη 13 Αυγούστου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη του Μάρτυρος Κορωνάτου. Επίσης, είναι η Απόδοσις της εορτής της Μεταμορφώσεως.
Ο Θύρσος, ο Λεύκιος και ο Καλλίνικος (ή Κορωνάτος) έζησαν τον 3ο αιώνα. Κατάγονταν από τη Βιθυνία και κατοικούσαν στην Καισάρεια. Ήταν γόνοι επιφανών οικογενειών και διήγαν ευσεβή και ταπεινό βίο.
Μαρτύρησαν, όταν ο αυτοκράτορας Δέκιος κήρυξε σκληρό διωγμό κατά των χριστιανών.
Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:38 και θα δύσει στις 20:21. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 13 ώρες 42 λεπτά.
Σελήνη 5 ημερών
Παγκόσμια Ημέρα Αριστερόχειρων
Η 13η Αυγούστου καθιερώθηκε ως Παγκόσμια Ημέρα Αριστερόχειρων το 1992 από το Κλαμπ Αριστερόχειρων της Μεγάλης Βρετανίας και με το χρόνο απέκτησε παγκόσμια εμβέλεια.
Ως στόχο έχει την ενημέρωση των αριστερόχειρων για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ζώντας σ' ένα κόσμο δεξιόχειρων...
Στατιστικά Στοιχεία
- Το 10,6% του παγκόσμιου πληθυσμού είναι αριστερόχειρες, σύμφωνα με τη μεγαλύτερη έως τώρα διεθνή μελέτη, επικεφαλής της οποίας ήταν ερευνήτριες του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η έρευνα είδε το φως της δημοσιότητας τον Απρίλιο του 2020.
- Η πλειονότητα των αριστερόχειρων ζωγραφίζει φιγούρες, που βλέπουν προς τα δεξιά.
- Υπάρχει μεγάλη στατιστική πιθανότητα το ένα από τα δίδυμα να γεννηθεί αριστερόχειρας.
- Η δυσαρθρία και η δυσλεξία εμφανίζονται συχνότερα στους αριστερόχειρες, ειδικότερα σε όσους έχουν εξαναγκασθεί να αλλάξουν χέρι γραψίματος στην παιδική τους ηλικία.
- Οι αριστερόχειρες είναι πολλές φορές απρόθυμοι να δουν υποβρυχίως.
- Οι αριστερόχειρες συνήθως διαπρέπουν στο τένις, στο μπέιζμπολ, στην κολύμβηση και την ξιφασκία.
- Οι αριστερόχειρες εισέρχονται στην εφηβεία 4 με 5 μήνες νωρίτερα από τους δεξιόχειρες.
- 4 από τους 5 σχεδιαστές των υπολογιστών Μάκιντος ήταν αριστερόχειρες.
- 1 στους 4 αστροναύτες του διαστημικού προγράμματος της NASA «Απόλλων» ήταν αριστερόχειρες - 250% περισσότερο από το φυσιολογικό επίπεδο.
- Οι αριστερόχειρες είναι γενικώς πιο έξυπνοι, όμορφοι, ευφάνταστοι και πολυτάλαντοι από τους δεξιόχειρες, σύμφωνα με το Κλαμπ των Αριστερόχειρων!