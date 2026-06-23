Μερικά πράγματα που η Αφροδίτη στον Λέοντα δεν συγχωρεί

Η Αφροδίτη στον Λέοντα αγαπά με όλη της την καρδιά. Είναι από τις θέσεις που δεν μπαίνουν σε σχέσεις για να περάσουν την ώρα τους. Θέλουν να ζήσουν έναν μεγάλο έρωτα, να νιώσουν ξεχωριστοί και να κάνουν τον άνθρωπό τους να αισθάνεται βασιλιάς ή βασίλισσα.

Όσοι έχουν Αφροδίτη στον Λέοντα είναι γενναιόδωροι με τα συναισθήματα, τον χρόνο, τα δώρα και τις εκδηλώσεις αγάπης τους. Όταν αγαπούν, το δείχνουν. Όταν νοιάζονται, φαίνεται. Και επειδή προσφέρουν τόσο απλόχερα, υπάρχουν ορισμένες συμπεριφορές που δύσκολα ξεχνούν και ακόμη πιο δύσκολα συγχωρούν.

Την υποτίμηση και τις δημόσιες προσβολές

Αν υπάρχει κάτι που πληγώνει βαθιά μια Αφροδίτη στον Λέοντα, είναι το να εκτεθεί, να τη μειώνουν, να την υποτιμούν και μάλιστα μπροστά σε άλλους. Μπορεί να δεχτεί μια ειλικρινή παρατήρηση ή μια διαφωνία, αλλά προτιμά να γίνει ιδιωτικά και πάντα με σεβασμό. Τα ειρωνικά καυστικά σχόλια μπροστά σε φίλους, τα αστεία που μειώνουν την αξία της ή οι δημόσιες επικρίσεις αγγίζουν κατευθείαν την περηφάνια της. Ακόμη κι αν εξωτερικά χαμογελάσει, μέσα της δύσκολα θα ξεχάσει ποιος την έκανε να νιώσει τόσο άσχημα.

Η αχαριστία

Η Αφροδίτη στον Λέοντα λατρεύει να προσφέρει στο μέγιστο βαθμό. Είναι εκείνη που θα οργανώσει την έκπληξη, θα θυμηθεί την επέτειο, θα ψάξει το τέλειο δώρο ή θα βρει έναν τρόπο να κάνει τον άλλον να νιώσει ξεχωριστός. Δεν περιμένει απαραίτητα ισάξια ανταπόδοση, αλλά χρειάζεται να νιώθει ότι οι προσπάθειές της έγιναν αντιληπτές, σημειώθηκαν και εκτιμώνται. Όταν εισπράττει αδιαφορία ή όταν κάποιος θεωρεί δεδομένη την προσφορά της, πληγώνεται πολύ περισσότερο απ’ όσο δείχνει.

Τη μικροψυχία

Αυτή η Αφροδίτη δυσκολεύεται να συμβιβαστεί με τη μικροψυχία. Οι διάφορες κακίες, η πονηριά, η μόνιμη γκρίνια, η τσιγκουνιά στα συναισθήματα ή η ανάγκη κάποιου να μετράει συνεχώς ποιος έδωσε περισσότερα και ποιος λιγότερα, της φαίνονται ξένα προς τη φιλοσοφία της. Η Αφροδίτη στον Λέοντα πιστεύει στις μεγάλες χειρονομίες, στη γενναιοδωρία της καρδιάς και στην αυθόρμητη έκφραση αγάπης. Όταν βρίσκεται απέναντι σε ανθρώπους που λειτουργούν με στενόμυαλο ή μικρόψυχο τρόπο, νιώθει ότι η σχέση χάνει τη ζεστασιά και τη λάμψη της. Και δύσκολα θα συνεχίσει να επενδύει συναισθηματικά εκεί όπου αισθάνεται ότι η καρδιά της δυσανασχετεί.

Η αδιαφορία

Για την Αφροδίτη στον Λέοντα το αντίθετο της αγάπης δεν είναι το μίσος. Είναι η αδιαφορία. Μπορεί να διαχειριστεί ακόμη και μια έντονη διαφωνία, αλλά δυσκολεύεται αφάνταστα όταν αισθάνεται ότι περνά απαρατήρητη. Όταν μιλά και ο άλλος κοιτάζει το κινητό του, όταν προσπαθεί να μοιραστεί κάτι σημαντικό και συναντά χλιαρές αντιδράσεις ή όταν νιώθει πως δεν αποτελεί προτεραιότητα, η καρδιά χάνει τη φλόγα της. Θέλει να νιώθει ότι τη βλέπουν, την ακούν και την υπολογίζουν.

Η προδοσία και η διπροσωπία

Η πίστη είναι εξαιρετικά σημαντική για αυτή τη θέση της Αφροδίτης. Όταν βάλει κάποιον στην καρδιά της, τον θεωρεί δικό της άνθρωπο και είναι πρόθυμη να τον υπερασπιστεί ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές. Γι’ αυτό δυσκολεύεται να συγχωρήσει τα ψέματα, τα παρασκηνιακά σχόλια και τις διπλές συμπεριφορές. Αν καταλάβει ότι κάποιος λέει άλλα μπροστά της και άλλα πίσω από την πλάτη της, συνήθως χάνει οριστικά την εμπιστοσύνη και κυρίως τον σεβασμό της. Και όταν χαθεί ο σεβασμός, δύσκολα επιστρέφει.

Όταν κάποιος προσπαθεί να της κλέψει ή να της χαλάσει τη στιγμή

Η Αφροδίτη στον Λέοντα χαίρεται ειλικρινά με τις επιτυχίες των ανθρώπων που αγαπά. Δεν έχει πρόβλημα να χειροκροτήσει τους άλλους και να τους δώσει χώρο να λάμψουν. Αυτό που δεν αντέχει είναι όταν κάποιος προσπαθεί να επισκιάσει μια δική της σημαντική στιγμή. Είτε πρόκειται για μια γιορτή, μια επιτυχία, μια επέτειο ή ένα προσωπικό ορόσημο, θέλει να νιώθει ότι όλοι γύρω της συμμετέχουν στη χαρά της αντί να την ανταγωνίζονται για την προσοχή. Το μόνο που θέλει είναι να μπορεί να απολαμβάνει αυτές τις δικές της στιγμές χωρίς να χρειάζεται να τις μοιράζεται με δράματα, ανταγωνισμούς ή ανθρώπους που προσπαθούν να τραβήξουν τα φώτα πάνω τους.

Η Αφροδίτη στον Λέοντα συγχωρεί πολλά όταν τρέφει πραγματικά αισθήματα. Εκείνο που δεν μπορεί να ξεπεράσει εύκολα είναι οτιδήποτε την κάνει να νιώσει υποτιμημένη, αόρατη ή προδομένη. Γιατί πίσω από τη λάμψη και τη θεατρικότητα αυτής της θέσης κρύβεται μια καρδιά που θέλει πάνω απ’ όλα να αγαπά και να αγαπιέται με γενναιοδωρία, ειλικρίνεια και θαυμασμό.

Πηγή άρθρου: Asibiliou.gr

Συντάκτης: Ελένη Τηλιακού