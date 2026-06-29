5.000 Τούρκοι έσπασαν ρεκόρ Γκίνες για τη μεγαλύτερη -ταυτόχρονη- συμμετοχή σε παραδοσιακό χορό. Το θέμα, όμως, είναι όπως ανέφερε η διπλωματική συντάκτρια του Star Κατερίνα Τσαμούρη ότι χόρεψαν ποντιακό χορό, τον οποίον «βάφτισαν»… τουρκικό.

«Επιχειρούν να σφετεριστούν την παράδοση του Πόντου και οτιδήποτε ελληνικό», λένε ειδικοί στο Star.

Στην περιοχή Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ, καθώς 5.000 άτομα που ήρθαν από 81 νομούς χόρεψαν... «χορόν». Επιχειρούν να ξαναγράψουν την ιστορία. Βαφτίζουν «τουρκικό» τον ποντιακό χόρο και λένε ότι είναι μέρος της τουρκικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Τον λένε όμως με την ελληνική λέξη «χορόν».

Χαρακτηριστικά είναι όσα ακούστηκε να λέει ο παρουσιαστής της εκδήλωσης στον διάλογό του με τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση.

«Καθώς έρχεται ο νομάρχης μας, να ανακοινώσουμε με δυνατή φωνή σε ποιον ανήκει το "χορόν"; Εγώ ρωτάω και εσείς απαντάτε:

-Τίνος είναι το "χορόν";

-Των Τούρκων!

-Τίνος είναι;

Των Τούρκων!».

Χρ. Κωνσταντινίδης: Οι Τούρκοι είναι σφετεριστές – Δεν έχουν τέτοιο εθνικό χορό

Ο διευθυντής σύνταξης του pontosvoice.gr Χρήστος Κωνσταντινίδης δηλώνει στο Star: «Οι Τούρκοι είναι μεγάλοι ψεύτες, παραμυθάδες και σφετεριστές! Είναι χορός που απαντάται στην περιοχή του Εύξεινου Πόντου, όπου μέχρι την ανταλλαγή πληθυσμών, χορευόταν από Έλληνες, αλλά και από άλλες εθνοτικές ομάδες που ζούσαν στην περιοχή. Τα βήματά του είναι σχεδόν είναι με το "τικ του διπλού", όπως αποκαλείται ο συγκεκριμένος χορός στην ποντιακή χορογραφία».

Χρ. Κωνσταντινίδης: Σφετεριστές οι Τούρκοι

Επισημαίνει επίσης ότι «ακόμα και το όνομα χορόν είναι ελληνική λέξη!».

Ποντιακοί σύλλογοι: Οι Τούρκοι προσπαθούν να σφετεριστούν οτιδήποτε είναι ελληνικό

Όπως δηλώνει επίσης στο Star o χοροδιδάσκαλος στον Σύλλογο Ποντίων Καματερού «Δημήτριος Ψαθάς», «οι Τούρκοι προσπαθούν να σφετεριστούν οτιδήποτε είναι ελληνικό. Αυτό υπάρχει και με τη λύρα, με τη γαστρονομία, με τους χορούς, με τη φορεσιά! Όλα δικά τους! Πρέπει να είναι όλα τουρκικά».

Όπως τόνισε στο ρεπορτάζ της η Κ. Τσαμούρη, τελικά οι Τούρκοι κατέρριψαν δύο ρεκόρ: Ένα για τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη συμμετοχή σε παραδοσιακό χορό και ένα για την προσπάθεια οικειοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς των Ποντίων!

