Τουρκία: Βάφτισαν «τουρκικό» ποντιακό χορό για να σπάσουν ρεκόρ Γκίνες

Σφετερίστηκαν την πολιτιστική κληρονομιά των Ελλήνων του Πόντου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.06.26 , 22:23 Ηράκλειο Κρήτης: Μωρό 11 Μηνών Κατάπιε Ελατήριο
29.06.26 , 22:15 Cash or Trash: Μαρίνη, Στυλιανίδη, Μπέλε οιράστηκαν τις vintage βαλίτσες
29.06.26 , 22:14 Ελπίδα Για Τη Δημοκρατία: Εννιαμελές Πολιτικό Συμβούλιο Όρισε Η Καρυστιανού
29.06.26 , 22:00 Cash or Trash: «Είναι η πρώτη φορά που ο πωλητής "κατάπιε" το αντικείμενο»
29.06.26 , 21:50 Έρευνα ΕΜΠ: Μειωμένη η παραβατικότητα στις αντλίες καυσίμων
29.06.26 , 21:50 Θάνατος μικρού Άγγελου: «Λυπάται για τη μητέρα που είχε»
29.06.26 , 21:34 Σούνιο: Καλλιτέχνης έπεσε θύμα διάρρηξης - Έβλεπε την εισβολή live
29.06.26 , 20:56 Καλλιθέα: Πού επικεντρώνονται οι έρευνες για τα αίτια της φωτιάς
29.06.26 , 20:49 Τούνη: Η απάντηση σε follower που τη χαρακτήρισε «για τα πανηγύρια»
29.06.26 , 20:48 Τουρκία: Βάφτισαν «τουρκικό» ποντιακό χορό για να σπάσουν ρεκόρ Γκίνες
29.06.26 , 20:30 Ρουμελιώτη: Το πρόβλημα υγείας του γιου της λίγο μετά τη γέννησή του
29.06.26 , 20:17 Φαίη Σκορδά: Η ατάκα για τον γάμο της που άναψε φωτιές
29.06.26 , 19:48 Φωτιά στη Βάρδα Ηλείας: Σηκώθηκαν 4 εναέρια μέσα
29.06.26 , 19:48 Βάσεις 2026: Νέες εκτιμήσεις για Νομικές, Στρατιωτικές και Ιατρικές Σχολές
29.06.26 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Ο χρόνος πέρασε χωρίς ο Γιώργος να βρει τα συνώνυμα
Μαίρη Συνατσάκη: Οι οικογενειακές φωτογραφίες από τον γάμο της Οικονομάκου
Άση Μπήλιου: Εβδομάδα κόλαση με Άναδρομo Ερμή, Πανσέληνο και μια σπάνια όψη
Τσιμτσιλή: Με τον σύζυγό της, Θέμη Σοφό στη βάφτιση της κόρης της Τσολάκη
Το beach look της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου
Θωμάς Στρακόσια-Μαρία Φεύγα αγκαλιά, στα σοκάκια της Μυκόνου
Ποιους θα επηρεάσει η Πανσέληνος στον Αιγόκερω στις 30 Ιουνίου;
Αν. Βαρθακούρη: «Χάσαμε όλο μας το βιός. Μου έφευγαν τούφες από τα μαλλιά»
Αθηνά Οικονομάκου: Αποκαλύφθηκε το νυφικό του γάμου στην Πλάκα
Καιρός: Πλησιάζει ο καύσωνας – Πότε αρχίζει η έντονη ζέστη
Μενεξιά: Ανέβασε σε βίντεο το τρυφερό φιλί της με τον Τάσο στο MasterChef
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Βάφτισαν ποντιακό χορό σαν «τουρκικό» οι Τούρκοι για να σπάσουν ρεκόρ Γκίνες (βίντεο Star)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • 5.000 Τούρκοι χόρεψαν ποντιακό χορό στην Κωνσταντινούπολη, βαφτίζοντάς τον «τουρκικό» για να σπάσουν ρεκόρ Γκίνες.
  • Ειδικοί καταγγέλλουν ότι οι Τούρκοι σφετερίζονται την ελληνική παράδοση του Πόντου.
  • Ο χορός, που ονομάζεται «χορόν», έχει ελληνική προέλευση και χορευόταν από Έλληνες και άλλες εθνοτικές ομάδες.
  • Ποντιακοί σύλλογοι επισημαίνουν ότι οι Τούρκοι προσπαθούν να οικειοποιηθούν την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά.
  • Οι Τούρκοι κατέρριψαν δύο ρεκόρ: συμμετοχής σε χορό και πολιτιστικής οικειοποίησης.

5.000 Τούρκοι έσπασαν ρεκόρ Γκίνες για τη μεγαλύτερη -ταυτόχρονη- συμμετοχή σε παραδοσιακό χορό. Το θέμα, όμως, είναι όπως ανέφερε η διπλωματική συντάκτρια του Star Κατερίνα Τσαμούρη ότι χόρεψαν ποντιακό χορό, τον οποίον «βάφτισαν»…  τουρκικό. 

«Επιχειρούν να σφετεριστούν την παράδοση του Πόντου και οτιδήποτε ελληνικό», λένε ειδικοί στο Star. 

Γενοκτονία των Ποντίων: Ημέρα μνήμης για όλους τους Έλληνες

Στην περιοχή Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ, καθώς 5.000 άτομα που ήρθαν από 81 νομούς χόρεψαν... «χορόν». Επιχειρούν να ξαναγράψουν την ιστορία. Βαφτίζουν  «τουρκικό» τον ποντιακό χόρο και λένε ότι είναι μέρος της τουρκικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Τον λένε όμως με την ελληνική λέξη «χορόν». 

Χαρακτηριστικά είναι όσα ακούστηκε να λέει ο παρουσιαστής της εκδήλωσης στον διάλογό του με τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση.  

«Ξεφεύγουν» οι Τούρκοι – Τους ενοχλούν και οι Έλληνες του Πόντου

«Καθώς έρχεται ο νομάρχης μας, να ανακοινώσουμε με δυνατή φωνή σε ποιον ανήκει το "χορόν"; Εγώ ρωτάω και εσείς απαντάτε: 

-Τίνος είναι το "χορόν";
-Των Τούρκων!
-Τίνος είναι;
Των Τούρκων!». 

Χρ. Κωνσταντινίδης: Οι  Τούρκοι είναι σφετεριστές – Δεν έχουν  τέτοιο εθνικό χορό 

Ο διευθυντής σύνταξης του pontosvoice.gr Χρήστος Κωνσταντινίδης δηλώνει στο Star: «Οι Τούρκοι είναι μεγάλοι ψεύτες, παραμυθάδες και σφετεριστές! Είναι χορός που απαντάται στην περιοχή του Εύξεινου Πόντου, όπου μέχρι την ανταλλαγή πληθυσμών, χορευόταν από Έλληνες, αλλά και από άλλες εθνοτικές ομάδες που ζούσαν στην περιοχή. Τα βήματά του είναι σχεδόν είναι με το "τικ του διπλού", όπως αποκαλείται ο συγκεκριμένος χορός στην ποντιακή χορογραφία». 

Χρ. Κωνσταντινίδης: Σφετεριστές οι Τούρκοι

Χρ. Κωνσταντινίδης: Σφετεριστές οι Τούρκοι 

Επισημαίνει επίσης ότι «ακόμα και το όνομα χορόν είναι ελληνική λέξη!».  

Ποντιακοί σύλλογοι: Οι Τούρκοι προσπαθούν να σφετεριστούν οτιδήποτε είναι ελληνικό 

Όπως δηλώνει επίσης στο Star o χοροδιδάσκαλος στον Σύλλογο Ποντίων Καματερού «Δημήτριος Ψαθάς», «οι Τούρκοι προσπαθούν να σφετεριστούν οτιδήποτε είναι ελληνικό. Αυτό υπάρχει και με τη λύρα, με τη γαστρονομία, με τους χορούς, με τη φορεσιά! Όλα δικά τους! Πρέπει να είναι όλα τουρκικά».  

Ισραήλ: Ιστορική απόφαση αναγνώρισης της Γενοκτονίας των Αρμενίων

Όπως τόνισε στο ρεπορτάζ της η Κ. Τσαμούρη, τελικά οι Τούρκοι κατέρριψαν δύο  ρεκόρ: Ένα για τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη συμμετοχή σε παραδοσιακό χορό και ένα για την προσπάθεια οικειοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς των Ποντίων!
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΟΝΤΙΟΙ
 |
ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ
 |
ΤΟΥΡΚΙΑ
 |
ΡΕΚΟΡ ΓΚΙΝΕΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top