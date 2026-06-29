Θάνατος μικρού Άγγελου: «Λυπάται για τη μητέρα που είχε»

Συνεχίζεται στο Ηράκλειο η πολύκροτη δίκη για το θάνατο του μικρού Άγγελου, που υπέστη συστηματική κακοποίηση στα χέρια της μητέρας και του συντρόφου της. Καταπέλτης η εισαγγελέας. Το ρεπορτάζ είναι της ανταποκρίτριας του Star, Γωγώς Αποστολάκη.

Θάνατος μικρού Άγγελου: «Βλέπει από εκεί που είναι και λυπάται για τη μητέρα που είχε»

Η Eισαγγελέας εμφανίστηκε αμείλικτη στην αγόρευσή της, ζητώντας την ενοχή και την παραδειγματική τιμωρία τους. Της μητέρας που υποστήριξε ότι ο 44χρονος χτύπαγε το γιο της με το ξυλο της κούνιας, αλλά δεν ξέρει πως προκλήθηκαν δεκάδες κακώσεις, εγκαύματα και κατάγματα στο κορμάκι του, και του πρώην συντρόφου της που στην απολογία του είπε ότι δεν είχε δει κανένα σημάδι πάνω στο σώμα του παιδιού, ότι η μάνα του το χτύπαγε εκείνος ποτέ δεν το άγγιξε και πως ο θάνατος ήταν ατύχημα.

Θάνατος μικρού Άγγελου: Ενοχή και παραδειγματική τιμωρία μάνας και πρώην συντρόφου ζήτησε η Εισαγγελέας

Η Εισαγγελέας είπε συγκεκριμένα στην αγόρευσή της: «Και οι δύο λένε ψέματα, είναι ανάλγητοι κακοποίησαν συστηματικά το παιδί, του προκαλούσαν έντονο σωματικό πόνο σε βάθος 2 μηνών».

Ζήτησε να μην αναγνωριστεί μειωμένος καταλογισμός στη μητέρα η οποία δεν είχε κανέναν δισταγμό για τον βασανισμό του παιδιού της, αφού και εκείνη το χτυπούσε και το έκαιγε με τσιγάρα. Αύριο αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου.