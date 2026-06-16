Σάκης Κατσούλης: Η τρυφερή φωτογραφία με τον νεογέννητο γιο του

Η Μαριλένα Ρουμελιώτη γέννησε στις 6 Ιουνίου

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Επιμέλεια STAR.GR
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Πριν λίγες μέρες η Μαριλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης έγιναν γονείς/ πηγή: OPEN

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριλένα Ρουμελιώτη βιώνουν ευτυχισμένες στιγμές με τον νεογέννητο γιο τους.
  • Ο γιος τους γεννήθηκε στις 6 Ιουνίου, πριν από 10 μέρες.
  • Ο Σάκης δημοσίευσε φωτογραφία από το πρώτο πρωινό με τον γιο του στην κουζίνα.
  • Στη φωτογραφία φαίνονται τα μικροσκοπικά πατουσάκια του γιου του.
  • Οι διαδικτυακοί φίλοι του Σάκη του έστειλαν πολλές ευχές.

Mία από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής τους διανύουν ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριλένα Ρουμελιώτη καθώς είναι στο σπίτι τους με το μονάκριβο γιο τους που ήρθε στη ζωή στις 6 Ιουνίου δηλαδή πριν από 10 μέρες.

Ο χαρούμενος μπαμπάς, πέρασε το πρώτο πρωϊνό, όπως έγραψε στους διαδικτυακούς του φίλους, με τον γιο του στην κουζίνα τους.

Ο ίδιος δημοσίευσε μία φωτογραφία η οποία τον δείχνει να ετοιμάζει το φαγητό ενώ πίσω φαίνονται τα μικροσκοπικά πατουσάκια του γιου του.

Σάκης Κατσούλης: Η τρυφερή φωτογραφία με τον νεογέννητο γιο του

«Το πρώτο μας πρωινό μαζί» έγραψε ο Σάκης Κατσούλης και οι ευχές των διαδικτυακών του φίλων έπεσαν βροχή.


 

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