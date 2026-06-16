Πριν λίγες μέρες η Μαριλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης έγιναν γονείς/ πηγή: OPEN

Mία από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής τους διανύουν ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριλένα Ρουμελιώτη καθώς είναι στο σπίτι τους με το μονάκριβο γιο τους που ήρθε στη ζωή στις 6 Ιουνίου δηλαδή πριν από 10 μέρες.

Ο χαρούμενος μπαμπάς, πέρασε το πρώτο πρωϊνό, όπως έγραψε στους διαδικτυακούς του φίλους, με τον γιο του στην κουζίνα τους.

Ο ίδιος δημοσίευσε μία φωτογραφία η οποία τον δείχνει να ετοιμάζει το φαγητό ενώ πίσω φαίνονται τα μικροσκοπικά πατουσάκια του γιου του.

«Το πρώτο μας πρωινό μαζί» έγραψε ο Σάκης Κατσούλης και οι ευχές των διαδικτυακών του φίλων έπεσαν βροχή.



