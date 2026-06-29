Έρευνα ΕΜΠ: Μειωμένη η παραβατικότητα στις αντλίες καυσίμων

Τα «λουκέτα» σε παραβατικά πρατήρια οδήγησαν σε συμμόρφωση

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Μείωση παραβατικότητας στις αντλίες καυσίμων (βίντεο Star)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Μείωση της παραβατικότητας στην αγορά καυσίμων το 2026, σύμφωνα με μελέτη του ΕΜΠ.
  • Ελλειμματικές παραδόσεις καυσίμων στην Αττική μειώθηκαν στο 23,1% από 33,1% το 2025.
  • Στη Θεσσαλονίκη οι ελλειμματικές παραδόσεις διαμορφώθηκαν στο 18,6% από 20% πέρυσι.
  • Η μείωση οφείλεται σε νέο νόμο για σφράγιση παραβατικών πρατηρίων.
  • Απαιτείται συνεχής προσπάθεια από την πολιτεία για περαιτέρω μείωση της παραβατικότητας.

Μείωση της παραβατικότητας στην αγορά καυσίμων το 2026 κατέγραψε η νέα μελέτη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, την οποία παρουσίασε σήμερα, ο Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών.

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Η επικαιροποιημένη μελέτη δείχνει για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια σαφή βελτίωση στις ελλειμματικές παραδόσεις καυσίμων.

«Είναι η πρώτη φορά που μετά από αρκετά χρόνια παρουσιάζεται μια αισθητή μείωση της παραβατικότητας» τόνισε ο Πρόεδρος του Συνδέσου Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος Γιάννης Αληγιζάκης, ο οποίος πρόσθεσε ότι  «είναι ένα πάρα πολύ ενθαρρυντικό μήνυμα και για την οικονομία και για τους  καταναλωτές και για την αγορά».

 Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης, που παρουσίασε ο Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών, οι ελλειμματικές παραδόσεις καυσίμων σε καταναλωτές στην Αττική, μειώθηκαν στο 23,1% το 2026, από 33,1% που ήταν το 2025.

Η μείωση των ελλειμματικών παραδόσεων καυσίμων στην Αττική

Η μείωση των ελλειμματικών παραδόσεων καυσίμων στην Αττική 

Στη Θεσσαλονίκη οι ελλειμματικές παραδόσεις διαμορφώθηκαν στο 18,6% το 2026 από 20% την περσινή χρονιά.
 
Η μείωση των ελλειμματικών παραδόσεων καυσίμων στη Θεσσαλονίκη

Η μείωση των ελλειμματικών παραδόσεων καυσίμων στη Θεσσαλονίκη  

Τα «λουκέτα» σε παραβατικά πρατήρια οδήγησαν σε συμμόρφωση 
 

Η μείωση της παραβατικότητας, σύμφωνα με τον ΣΕΕΠΕ, οφείλεται μεταξύ άλλων, και στον νέο νόμο που προβλέπει τη σφράγιση των παραβατικών πρατηρίων.

«Η νομοθεσία για τη σφράγιση των πρατηρίων είναι προϊόν κοινής μας συζήτησης» επισήμανε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής.  «Χαίρομαι πάρα πολύ για τα αποτελέσματα που βλέπουμε,  με την έννοια ότι υπάρχει μια σαφής αντιστροφή της τάσης προφανώς έχουμε ακόμα περισσότερα να κάνουμε, συμπλήρωσε ο κ. Πιτσιλής, ο οποίος διαμήνυσε: «Είμαστε αποφασισμένοι να πάμε μέχρι το τέρμα του δρόμου για να πατάξουμε αποτελεσματικά αυτό το φαινόμενο».

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«Δεν πρέπει να υπάρχει εφησυχασμός τα ποσοστά εξακολουθούν να είναι υψηλά παρά τη μείωσή τους,  άρα απαιτείται η πολιτεία να συνεχίσει προς όφελος της εθνικής οικονομίας» ανέφερε ο κ. Αληγιζάκης. 

Από την πλευρά του ο Καθηγητής στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ Φανούρης Ζαννίκος σχολίασε για τα αποτελέσματα της έρευνας: «Δεν παύει να είναι μια αλλαγή τάσης, κάτι το οποίο θα το περιμέναμε μετά τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει σε επίπεδο θεσμικό και με το αυστηρό πλαίσιο». 
 

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