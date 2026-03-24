Η ακρίβεια του πολέμου «χτυπά» την Ευρώπη

Η ενεργειακή κρίση που πυροδοτείται από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αρχίζει να αποτυπώνεται με ένταση στην καθημερινότητα των Ευρωπαίων πολιτών, δημιουργώντας ένα ντόμινο επιπτώσεων που εκτείνεται από τις τιμές των καυσίμων έως το κόστος βασικών αγαθών.

Σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι κυβερνήσεις επιχειρούν να περιορίσουν την ακρίβεια μέσω έκτακτων μέτρων. Ωστόσο, πέρα από τις αυξήσεις τιμών, εντείνεται και η ανησυχία για πιθανές ελλείψεις. Ενδεικτική είναι η περίπτωση της Σλοβενίας, η οποία έγινε η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προχώρησε στην επιβολή δελτίου καυσίμων. Το μέτρο αυτό, σε συνδυασμό με τις χαμηλότερες ρυθμιζόμενες τιμές, έχει οδηγήσει τους οδηγούς από γειτονικές χώρες να συρρέουν για φθηνότερο ανεφοδιασμό.

Γαλλία: Κερδοσκοπία στις τιμές και κλοπές καυσίμων

Την ίδια στιγμή, στη Γαλλία, η εκτίναξη των τιμών σε φυσικό αέριο και πετρέλαιο έχει προκαλέσει αύξηση της παραβατικότητας. Περιστατικά κλοπών καυσίμων καταγράφονται ολοένα και συχνότερα, με αγρότες και μεταφορείς να ενισχύουν τα μέτρα ασφαλείας. Τα κλεμμένα καύσιμα διοχετεύονται στη συνέχεια στη μαύρη αγορά μέσω διαδικτύου, επιβεβαιώνοντας την ανάπτυξη ενός παράλληλου «επιχειρηματικού» κυκλώματος.

Οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές στο Ιράν και το Κατάρ έχουν επιδεινώσει περαιτέρω την κατάσταση, ωθώντας τις τιμές προς τα πάνω. Στη Γαλλία, εκτιμάται ότι οι λογαριασμοί φυσικού αερίου ενδέχεται να αυξηθούν έως και 25%, επιβαρύνοντας σημαντικά τα νοικοκυριά.

Ιταλία: Προσωρινή μείωση της τιμής του λίτρου

Στην Ιταλία, η προσωρινή μείωση της τιμής των καυσίμων κατά 25 λεπτά το λίτρο λειτούργησε ως «ανάσα» για τους καταναλωτές, αλλά και ως πόλος έλξης για οδηγούς από τη Γαλλία, ιδιαίτερα στις παραμεθόριες περιοχές. Ωστόσο, το μέτρο έχει υψηλό δημοσιονομικό κόστος, που αγγίζει τα 500 εκατομμύρια ευρώ, και περιορισμένη χρονική διάρκεια.

Η κρίση δεν περιορίζεται μόνο στην ενέργεια. Οι τιμές των αγροτικών προϊόντων καταγράφουν επίσης σημαντική άνοδο, με βασικά είδη όπως ντομάτες και πιπεριές να ακριβαίνουν αισθητά. Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την εξέλιξη διαδραματίζει και η αύξηση του κόστους των λιπασμάτων, εντείνοντας τις πιέσεις σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα.

Το συνολικό τοπίο αποτυπώνει μια Ευρώπη σε κατάσταση ενεργειακής και οικονομικής πίεσης, όπου η αβεβαιότητα παραμένει κυρίαρχη.